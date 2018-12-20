Гонка вооружений в вакууме

Президент Дональд Трамп подписал распоряжение (executive memorandum) о создании объединенного космического командования (United States Space Command или USSC). Оно должно интегрировать космические программы во всех видах и родах войск, вырабатывать общую доктрину и тактические приемы применения космических средств обороны и нападения.

USSC станет 11-м межвидовым командованием в системе управления американских ВС, вроде уже существующего командования спецопераций (Special Operations Command). Начальником USSC должен быть по званию генерал армии или адмирал флота. Командующего и его первого зама должен в следующем году назначить Трамп и утвердить сенат США. Территориально USSC будет, скорее всего, размещено в Колорадо, где уже функционирует целый ряд различных космических центров и командований, подчиненных ВВС и армии США. Полноценное финансирование USSC должно быть выделено конгрессом в следующем году.

Впрочем, USSC — только первый этап. В Пентагоне готовят президентскую директиву (policy directive) о создании полноценных Космических сил (Space Force), которые должны входить в состав ВВС, так же как корпус морской пехоты является частью ВМФ, — то есть стать фактически независимым шестым видом ВС США. Белый дом обосновывает необходимость создания Space Force возрастающей ролью космических систем связи, управления, разведки и навигации для национальной безопасности и проведения военных операций, а также угрозой со стороны РФ и КНР. И Россия, и Китай разрабатывают и испытывают различные системы подавления, ослепления, физического уничтожения и компьютерного взлома вражеских спутников. Москва не раз, еще с восьмидесятых годов, выступала с инициативами о взаимном отказе от «милитаризации космоса», но эти призывы никто сейчас на Западе всерьез не воспринимает.

Гонка оборонительных и наступательных вооружений в космосе будет нарастать — это мнение превалирует в Вашингтоне.

Из этого, впрочем, не следует, что космические инициативы администрации Трампа будут безусловно поддержаны в конгрессе. Предполагается, что на создание полноценно функционального USSC потребуется 800 миллионов долларов, а на Space Force — во много раз больше. У космического плана Трампа много противников в конгрессе и среди профессиональных военных, которые полагают, что бессмысленно тратить столько денег на административную реформу военно-космических сил, которые уже реально существуют и действуют в составе ВВС, что лучше потратить средства на новое вооружение и разработки.

С 3 января палата представителей конгресса, которая, собственно, должна выделять деньги на Трампову административно-космическую реформу, переходит под контроль демократической партии, в которой после выборов в ноябре усилилось левое, антимилитаристское крыло, настроенное тратить деньги, скорее, на социальные выплаты, нежели на новые военные структуры. В условиях нарастающего дефицита федерального бюджета и общей неприязни ко всему, что связано с Трампом, русско-китайской космической угрозы может оказаться недостаточно, чтобы мобилизовать необходимую законодательную поддержку. То есть USSC создадут как декоративную в основном надстройку, а полноценные Space Force в конгрессе замотают.

Впрочем, помощь может прийти с Востока: дальнейшее обострение отношений с РФ и КНР, безудержно хвастливые реляции о создании нового сверхоружия, обострение региональных конфликтов или прокси-войн — все это со времен холодной войны проверенные средства взаимной поддержки противостоящих ВПК, у которых реально больше совпадающих интересов, чем кажется. Больше конфронтации — больше денег можно выбить на всякую военно-космическую и прочую ерунду.