Безоговорочно и окончательно мертв

Многолетние противоречия, взаимные претензии и недовольство между Москвой и Вашингтоном, связанные с выполнением бессрочного американо-советского Договора о запрете наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подошли к концу.

В Брюсселе, где заседали министры иностранных дел стран — членов НАТО, американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что если в течение 60 дней Россия не «вернется к выполнению условий Договора по РСМД», США также приостановят свое участие в нем. Объявленное Помпео решение поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг, и в результате состоявшейся в штаб-квартире НАТО дискуссии остальные союзники вроде не возражали. Впрочем, их мнение в данном случае не было определяющим:

не успел Помпео выступить, как посольство США в Москве уже вручило нашему МИДу заранее заготовленную официальную ноту о «приостановке ДРСМД» через 60 дней (осталось 58).

То есть в первых числах февраля 2019 года договор, подписанный в 1987-м Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, первый в истории документ о массовой ликвидации ракетно-ядерного вооружения, первый из серии соглашений, которые изменили ход мировой истории и свернули вооруженное противостояние двух блоков в Европе, будет похоронен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Reuters

В МИДе, кстати, пока не совсем поняли, что в точности значит примененная госдепартаментом юридическая формула о «приостановке ДРСМД». В тексте договора есть статья о том, что любая из сторон может выйти из договора, сославшись на серьезные обстоятельства, но через шесть месяцев после передачи официальной ноты-уведомления, а не через 60 дней. Похоже, избранный администрацией президента Трампа механизм выхода («приостановки») договора станет поводом для дополнительных взаимных публичных претензий и словесно-пропагандистских свар между Москвой и Вашингтоном, что, впрочем, никак не меняет суть дела: ДРСМД безнадежно и окончательно мертв, а вместе с ним может отправиться в политическое небытие вся сложившаяся в последние 30 лет система договорного сдерживания вооружений между Востоком и Западом.

Некоторые в Москве надеялись, что в сенате США демократы, которые утверждают, что выход из ДРСМД — это «подарок Путину» (с 2007 года российский президент не раз заявлял, что договор несправедлив, невыгоден и неравноправен), могут помешать Трампу договор аннулировать. Но это нереально — в США больше 100 лет действует подтвержденная Верховным судом практика, что, в отличие от ратификации, выход или приостановка существующих договоров производится единолично президентом без какого-либо согласования с конгрессом.

В течение четырех лет Вашингтон обвинял Москву в развертывании в нарушение ДРСМД модернизированных пусковых установок «Искандер-К» с крылатыми ракетами большой дальности (КРБД) наземного базирования «Новатор» 9M729 или SSC-8. Действительно, комплекс «Искандер» исходно создавался как гибридный — для пусков и баллистических, и крылатых ракет, и первые испытательные пуски системы «Искандер-К» были уже в 2007 году. Но в Москве отрицают, что 9M729 испытывали на запрещенную ДРСМД дальность больше 500 км. В свою очередь, наши военные обвиняют Пентагон в использовании неправильных ракет-мишеней, дальних ударных беспилотников и размещении в Румынии на базе ПРО Девеселу универсальных стационарных пусковых установок МК-41 Aegis Ashore, куда, по мнению Москвы, вместо перехватчика SM-3 можно засунуть КРБД Tomahawk морского базирования.

Американские претензии достаточно серьезны: существующие российские КРБД «Калибр-НК» морского базирования несложно развернуть на модернизированных пусковых установках «Искандер», а дальность у «Калибров» в районе 3000 км, и они могут нести ядерную б/ч мощностью до 200 килотонн.

Российские претензии менее серьезны, и потому их больше: сваливали до кучи, что придется, чтобы выкатить ответ.

Кстати, ракеты Tomahawk в ядерном варианте сегодня отсутствуют в арсенале США — при Бараке Обаме их все ликвидировали, а боеголовки демонтировали в одностороннем порядке. Коварно засовывать в шахты МК-41 в Румынии пару-другую неядерных Tomahawk совершенно бессмысленно с военно-технической точки зрения.

Впрочем, вздорность взаимных претензий неизбежно ведет к тому, что, как в семейной ссоре, крайне затруднительно что-либо доказать или о чем-то договориться. Через 60 дней объявленная Помпео «приостановка ДРСМД» практически неизбежно вступит в силу. В РФ начнут «в ответ» развертывать «Искандеры-К» и еще что-нибудь. Не сразу, но неотвратимо, в США подготовят высокотехнологичный ответ. И вновь начнет раскручиваться та самая гонка вооружений в Европе и Азии, которая была остановлена 30 лет назад.