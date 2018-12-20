Дерипаска на выход

В апреле минфин США опубликовал санкционный «кремлевский список», в который в том числе попал бизнесмен Олег Дерипаска, а как следствие, и аффилированные с ним компании — En+, «Русал» и ОАО «ЕвроСибЭнерго». Тогда рынок отреагировал резким скачком цен на алюминий — почти на 40%. Однако в конце года стало известно, что минфин уведомил конгресс о решении прекратить санкции против этих компаний: Дерипаска сократил свою долю в структуре собственности до 45%. Тем не менее речи о снятии персональных санкций с самого бизнесмена не идет. К тому же это неинтересно США, говорят эксперты, в данном случае минфин руководствовался прагматическими соображениями, преследовал интересы американской экономики и просто исправил свою «тактическую ошибку».

Олег Дерипаска. Фото: РИА Новости

Олег Дерипаска попал в санкционный «кремлевский список» в апреле этого года — туда вошли высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которых минфин США посчитал приближенными к руководству Кремля.

Санкции против En+, «Русала» и ОАО «ЕвроСибЭнерго» были введены автоматически, по той причине, что Олегу Дерипаске принадлежит большая часть акций этих компаний. Их активы в США были заблокированы, а американским гражданам запретили вести с компаниями какой-либо бизнес. В то же время минфином было поставлено условие: если Дерипаска снизит свою долю до уровня ниже 50% — они выйдут из-под ограничений. Как утверждают эксперты, США было совсем невыгодно вводить санкции против активов бизнесмена — «Русал» занимает первое место в мире по поставкам алюминия и имеет около 17% рынка без учета китайских производителей, ориентированных на местный спрос. Поэтому практически сразу был предложен вариант, как вернуть ситуацию в прежнее русло.

19 декабря минфин сообщил конгрессу о решении отменить санкции, наложенные на En+, «Русал» и ОАО «ЕвроСибЭнерго». Ожидается, что ограничения будут сняты через 30 дней. Компании все-таки согласились изменить структуру собственности — теперь доля Олега Дерипаски составляет в них меньше 50%, что и было главным условием снятия заморозки с его активов. Например, в En+ она была снижена с 70% до 44,95%. Теперь акции переданы ВТБ. Также Дерипаска покинул совет директоров компании En+ и совет директоров «Русала».

— Эти санкции были достаточно плохо спроектированы, — считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, — Кроме политиков, они были никому не нужны. Была отыграна политическая часть, а с экономической точки зрения нужно было придумать, как исправить тактическую ошибку. Тут возникает философский вопрос: имеет ли смысл накладывать санкции на компанию, с которой аффилировано физическое лицо? Есть ли смысл накладывать санкции на компанию, от которой зависит огромное количество рабочих мест?

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев рассказал «Новой», что уход «Русала» с мирового рынка повлек за собой резкий скачок цен на алюминий — практически до 40%, что было крайне невыгодно для американской автомобильной промышленности. Сейчас, на фоне сообщений о снятии ограничений, цены пошли вниз:

— Поскольку Россия встроена в цепочку глобальной торговли на уровне металлов, удар по этим отраслям вредит всей мировой экономике. Алюминий — это не только автомобили (крайне важная отрасль для Америки), это и авиастроение, и судостроение. В данном случае исправляется ошибка. Санкционное давление в целом, конечно, никто не отменит. Просто санкции против алюминия повышают цены на металл везде и, как следствие, наносят ущерб американской промышленности.

Лосев также допускает, что этот случай не несет в себе никакой уникальности и, более того, даже может стать прецедентом. Он допускает подобное развитие событий в отношении других российских компаний, попавших под санкции: «Следующим будет кто-то еще из наших олигархов. Такие же предложения могут последовать в отношении других — сначала занесение в санкционные списки, а потом предложение передать контроль. У США есть способ давления. У меня есть любимый писатель Карл фон Клаузевиц, он говорил, что среди целей войны есть необходимость лишить противника возможности сопротивляться, оставив его в тяжелом положении. При этом, как вы понимаете, снятие санкций с самого Дерипаски никому совершенно неинтересно».

20 декабря после открытия торгов на Гонконгской фондовой бирже акции «Русал» взлетели в цене на 25% – до отметки в 2,8 гонконгских доллара (23,99 рублей). Накануне, при закрытии торгов, акции компании стоили 2,24 гонконгских доллара. Позднее цена акций остановилась в «росте» на 14-17% от уровня закрытия торгов. Очевидно, что рынок так реагирует на заявление Минфина США.

В то же время при открытии торгов на Московской бирже акции «Русал» подорожали почти на 50%. Правда, уже к 10 утра рост составлял 21% относительного предыдущего дня. Также резко подскочили котировки глобальных депозитарных расписок En+ – на 36,4% к 10 утра (по московскому времени).