Гаагский отсчет пошел
ОБСЕ назвала преступления в Чечне «ясными» и «неопровержимыми». И указала России на перспективу Международного уголовного суда
Фото: РИА Новости
Елена Милашинаредактор отдела спецпроектов
Cегодня на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Доклад стал итогом расследования, проведенного в рамках так называемого «Московского механизма», впервые инициированного против Российской Федерации.
Надо сказать, что до этого «Московский Механизм» активировали только 7 раз и задействуют его в исключительных случаях. А именно тогда, когда есть весомые основания полагать, что одна из стран-членов нарушает свои добровольно взятые на себя обязательства в рамках человеческого измерения ОБСЕ и потворствует совершению тяжких систематических преступлений в отношении своих же граждан. В данном случае — в отношении жителей Чеченской республики.
Официально в Чечне проживает миллион триста граждан России. Все они живут в условиях абсолютного поражения в своих конституционных правах и тотальной безнаказанности властей и республиканских спецслужб. Эта ситуация складывалась годами и годами же игнорировалась федеральным центром.
В начале 2017 года эти факторы привели к шокировавшей весь мир кампании против чеченского ЛГБТИ-сообщества, а также к массовой казни людей, хаотично задержанных под предлогом борьбы с терроризмом, без всяких доказательств причастности к каким-либо реальным преступлениям.
Автор доклада — профессор международного права университета Граца (Австрия) Вольфган Бенедек — был назначен шестнадцатью странами-членами ОБСЕ. На этапе инициирования «Московского механизма» России было предложено активное сотрудничество, в частности, российская сторона могла выбрать второго эксперта, чьей компетенции она бы доверяла. Однако российские власти не пошли на сотрудничество с ОБСЕ, отказались отвечать на все вопросы, адресованные им в рамках «Венского механизма» (предшествует «Московскому»), не воспользовались правом назначить второго эксперта.
Также российские власти категорически отказались впустить на территорию России эксперта ОБСЕ, проводящего расследование.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о реакции Кремля на инициирование «Московского механизма» сказал: «Я, к своему стыду, вообще не в курсе этой темы, я даже не слышал».
Выводы, которые профессор Вольфганг Бенедек сделал после опроса жертв, свидетелей, экспертов, правозащитников, журналистов, а также после изучения многочисленных документов, включая официальные материалы Следственного комитета России,
подтвердили все высказанные публично обвинения в адрес чеченских властей и спецслужб в систематическом нарушении прав человека в Чечне.
- Так, расследование профессора Бенедека подтвердило факт систематических массовых незаконных задержаний жителей Чечни.
- Также у докладчика не вызывает никакого сомнения существование в Чечне многочисленных мест незаконного лишения свободы (так называемых «секретных тюрем»).
- В докладе констатируется, что ко всем без исключения задержанным, будь то несовершеннолетние, женщины, взрослые мужчины или люди преклонных лет, независимо от причин, по которым их задержали, применяются в обязательном порядке пытки, включая пытки электрическим током.
- Абсолютно все задержанные в момент задержания и до «легализации» (то есть когда их арест формально оформляется через суд) лишены возможности какой бы то ни было юридической помощи.
- В докладе констатируется широчайшее применение в Чечне практики «коллективной ответственности», когда родственники вынуждены отвечать за своих близких, которых местные власти бездоказательно (то есть без процедуры следствия и суда) назначают виновными.
- В докладе констатируется коррупция силовых структур Чеченской республики. По сути, чеченские полицейские, пользуясь своей безнаказанностью, монетизировали данные им российским законом должностные полномочиями и выкуп, как плата за свободу (в любой форме, как в виде денег, так и в виде собственности, принадлежащей задержанному и его семье), становится главной причиной массового задержания и пыток людей.
- В докладе констатируется отсутствие независимой судебной системы, причем, не в том смысле, в котором это явление характерно для всей остальной России. Как и простые граждане, представители судебной власти в Чечне поражены в своих конституционных правах и в любой момент могут быть незаконно задержаны, подвергнуты пыткам и произвольно лишены статуса федерального судьи.
- Особое внимание докладчик обратил на многочисленные свидетельства о систематическом преследовании ЛГБТИ-людей в Чечне, которые профессор Бенедек назвал «ясными» и «неопровержимыми». Более того, он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как чеченских, так и федеральных властей. Господин Бенедек поставил в один ряд ответственных главу Чечни Рамзана Кадырова, спикера чеченского парламента Магомеда Даудова и министра юстиции России Александра Коновалова.
Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о человеческой неполноценности представителей ЛГБТ-сообщества («они не люди») и однозначно призывал к их ликвидации.
Магомед Даудов, по свидетельству многочисленных жертв, непосредственно курировал анти-гейскую кампанию. Александр Коновалов, выступая этой весной в ООН, в ответ на требование расследовать эти преступления, заявил, что нарушений в отношении чеченских геев найти не удалось, так как российские власти не смогли найти в Чечне самих геев. Господин Бенедек провел прямую причинно-следственную связь между общей ситуацией с положением ЛГБТИ-сообщства в России и многочисленными жертвами этой анти-гейской кампании в Чечне:
- «Федеральный российский закон о так называемой пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних был воспринят в Чечне как поощрение к прямому преследованию представителей ЛГБТИ-сообщества».
Особое внимание господин Бенедек уделил работе правозащитников и журналистов в Чечне. Он подробно проанализировал политически мотивированное уголовное преследование главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева и закончил этот анализ заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что после приговора Титиеву территория Чечни будет закрыта для всех правозащитников и журналистов, которые поднимают вопросы нарушения прав человека. Господин Бенедек заметил, что Рамзана Кадырова, публично обозначившего Чечню, как подконтрольную исключительно ему территорию, никто даже не одернул.
В рекомендациях к докладу России, как члену ОБСЕ, предлагается создать специальную федеральную следственную комиссию для расследования действий властей и спецслужб Чеченской республики. В случае, если Российская Федерация этого не сделает, независимое расследование должно быть проведено международными экспертами с использованием всех доступных международных механизмов, в том числе и таких, как Международный уголовный суд в Гааге.
Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой рекомендовано более эффективно использовать свои широкие возможности, которые дает ей закон, например, подготовить и выступить со специальным докладом о грубых нарушениях прав человека в Чечне в Государственной думе Российской Федерации.
справка
Что такое «Московский механизм»
«Московский механизм» — один из механизмов ОБСЕ для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками организации в области прав человека и демократии (человеческого измерения). Был утвержден на последнем совещании Конференции по человеческому измерению ОБСЕ в Москве в 1991 году (отсюда и название).
Представляет собой специальную миссию, сформированную из числа независимых экспертов по расследованию серьезных нарушений прав человека в стране-участнице ОБСЕ. До настоящего времени Московский механизм использовался семь раз, против России используется впервые.
Решение об активации «Московского механизма» принимается только в исключительных случаях. В данном случае, таким образом ОБСЕ отреагировало на сообщения о преступлениях в Чечне против ЛГБТИ-сообщаства, а также внесудебных казнях. 30 августа 15 стран-участниц ОБСЕ запросили у властей Российской Федерации конкретную информацию по следующим вопросам:
1. Какие меры были предприняты федеральными властями для обеспечения соблюдения чеченскими должностными лицами обязательств в рамках ОБСЕ?
2. Как федеральные власти Российской Федерации расследовали утверждения о нарушениях и злоупотреблениях, совершенных в отношении представителей ЛГБТИ в Чечне? Каким именно образом они пришли к заключению о том, что таких нарушений или злоупотреблений не произошло, так как представителей ЛГБТИ в Чечне не существует?
3. Какие меры были предприняты федеральными властями для обеспечения безопасных условий для правозащитных организаций и средств массовой информации свободно документировать и сообщать без последующих репрессий в свой адрес о нарушениях прав человека в Чечне? В частности, какие меры были предприняты для обеспечения деятельности в Чечне правозащитной организации «Мемориал»?
4. Как российские федеральные власти расследовали судьбу каждого из 27 лиц, задержанных, как сообщалось, по подозрению в экстремизме и в последующем ставших жертвами внесудебной казни в Грозном в январе 2017 года?
На эти вопросы, как сказано в официальном заявлении ОБСЕ, «Российская Федерация ответить не сумела», и этот факт «только усилил беспокойство по поводу неспособности или нежелания российских властей принять меры по ситуации с правонарушениями в Чеченской Республике, способствующей атмосфере безнаказанности чеченских властей». После чего в ноябре было принято решение об активации в отношении России «Московского механизма».
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