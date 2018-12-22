Операция «Реабилитация»

Амнистию комментирует пресса Америки и всего мира, а американские политики из обеих партий называют ее «ложным сигналом» Кремлю, как, впрочем, и объявленный Трампом вывод войск из Сирии. Одновременно минюст США объявил о введении санкций в отношении 18 российских граждан и четырех компаний. Это — «Федеральное агентство новостей», которое связывают с Евгением Пригожиным, «Экономика сегодня», «Невские новости» и usareally.com — ресурс на английском языке, направленный на американских избирателей (о котором «Новая» уже рассказывала).

Санкции

«За Дерипаску»



Среди 15 офицеров ГРУ, попавших в список, минюст США отдельно выделяет Виктора Бояркина, связанного с Олегом Дерипаской — бизнесменом из санкционного списка. Дерипаска и Бояркин, отмечается в бюллетене для прессы американского министерства юстиции, финансировали одну из политических партий Черногории накануне выборов в этой стране в 2016 году.

«За вмешательство в выборы в США»



Четыре компании входят в общий «Проект Лахта», цель которого — вмешательство в политические и избирательные процессы в разных странах мира. Вот пополнение в списке:

Александр Малькевич — руководитель сайта USA Really, член Общественной палаты, в прошлом месяце был задержан в аэропорту Вашингтона, ему вручили уведомление с требованием зарегистрировать издание в качестве иностранного агента;

— руководитель сайта USA Really, член Общественной палаты, в прошлом месяце был задержан в аэропорту Вашингтона, ему вручили уведомление с требованием зарегистрировать издание в качестве иностранного агента; Елена Хусяйнова — американские власти называют ее главным бухгалтером «Проекта Лахта». В октябре минюст США обвинил ее в сговоре с целью нанесения ущерба политической системе Америки и вмешательстве в выборы в 2016 и 2018 гг.;

— американские власти называют ее главным бухгалтером «Проекта Лахта». В октябре минюст США обвинил ее в сговоре с целью нанесения ущерба политической системе Америки и вмешательстве в выборы в 2016 и 2018 гг.; Девять офицеров ГРУ, по данным Вашингтона, связанные с разведывательными подразделениями 26165 and 74455, ответственны, в частности, за взлом серверов Национального комитета Демократической партии, переписки кандидата в президенты Хиллари Клинтон. 13 июля им предъявлены обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы:

по данным Вашингтона, связанные с разведывательными подразделениями 26165 and 74455, ответственны, в частности, за взлом серверов Национального комитета Демократической партии, переписки кандидата в президенты Хиллари Клинтон. 13 июля им предъявлены обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы: Виктор Нетыкшо , командир подразделения 26165 ГРУ (все звания — по данным на март 2016 г.);

, командир подразделения 26165 ГРУ (все звания — по данным на март 2016 г.); Борис Антонов , майор, курировавший операции, связанные с выборами-2016;

, майор, курировавший операции, связанные с выборами-2016; Иван Ермаков , офицер, участвовавший в хакерских операциях по выборам, а также во взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2016 г.;

, офицер, участвовавший в хакерских операциях по выборам, а также во взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2016 г.; Алексей Лукашев , старший лейтенант, занимавшийся рассылкой дезинформирующих спам-сообщений накануне выборов;

, старший лейтенант, занимавшийся рассылкой дезинформирующих спам-сообщений накануне выборов; Николай Козачек , лейтенант-капитан (??) — так в документах минюста США — разрабатывал и отслеживал вредоносные программы, используемые ГРУ для взлома сетей перед выборами в США в 2016 году;

, лейтенант-капитан (??) — так в документах минюста США — разрабатывал и отслеживал вредоносные программы, используемые ГРУ для взлома сетей перед выборами в США в 2016 году; Артем Малышев , младший лейтенант, участвовал в операциях по выборам и против WADA;

, младший лейтенант, участвовал в операциях по выборам и против WADA; Александр Осадчук , командующий офицер подразделения 74455 ГРУ;

, командующий офицер подразделения 74455 ГРУ; Алексей Потемкин , офицер, администрировавший компьютерную инфраструктуру, используемую для публикации украденных документов в интернете;

, офицер, администрировавший компьютерную инфраструктуру, используемую для публикации украденных документов в интернете; Анатолий Ковалев, офицер, к июлю 2016 г. взломал сайт государственной комиссии по выборам, к августу 2016 г. взломал компьютеры американской компании, поставляющей программное обеспечение для проверки информации о регистрации избирателей.

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«За взлом Всемирного антидопингового агентства и кибератаку на ОЗХО — Организацию по запрещению химического оружия»



Алексей Моренец, Евгений Серебряков , офицеры ГРУ, участвовали, по данным американских властей, в обеих операциях в 2016 и 2018 гг.;

, офицеры ГРУ, участвовали, по данным американских властей, в обеих операциях в 2016 и 2018 гг.; Олег Сотников и Алексей Минин, офицеры военной разведки, собирали хакерскую аппаратуру для проникновения в компьютерную сеть ОЗХО.

«За атаку с применением нервного вещества «Новичок»



«Обычные гражданские лица, мы их знаем» — Александр Петров и Руслан Боширов, офицеры ГРУ, ответственны за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери. Под этими именами они проходят в официальном сообщении американского минюста, но журналисты выяснили, что на самом деле Боширов — полковник, Герой России Анатолий Чепига, а Петров — сотрудник ГРУ, военврач, Герой России Александр Мишкин. Под реальными фамилиями эти двое фигурируют в документах минфина США.

Вся собственность, а также «доли владения» лиц из санкционного списка на территории США замораживаются, американцам запрещено вступать с ними в финансовые операции.

Амнистия

Олег Дерипаска. Фото: EPA

Министерство финансов США, а точнее — управление по контролю за иностранными активами (OFAC), направило в Конгресс уведомление о намерении в течение 30 дней отменить санкции, наложенные на компании российского олигарха Олега Дерипаски: En +, «Русал» и «Евросибэнерго». Условия сделки: российский предприниматель снижает свою долю в ведущем холдинге En + с примерно 70% до 44,95%. Дерипаска не может получить наличные средства ни за его пакет акций, ни от будущих дивидендов от En+, «Русала» и «Евросибэнерго», он останется под санкциями, а его активы в США по-прежнему будут заморожены. Состав совета директоров En+ и «Русала» должен быть согласован с минфином США. Шесть членов совета должны быть гражданами США или Великобритании. В «Русале» меняется глава совета директоров, 8 из 14 членов совета должны быть независимы от Дерипаски. Генеральный директор компании «Евросибэнерго» будет обязан ежемесячно предоставлять в OFAC подтверждение, что он не действует от имени Дерипаски или другого лица, находящегося в санкционном списке, говорится в заявлении минфина США.

Согласно закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в прошлом году, Конгресс в течение 30 дней может блокировать этот шаг администрации. Но нынешний созыв законодателей, завершающий свою работу на Капитолийском холме, находится в цейтноте и пытается решить более важные вопросы, например, «шатдаун» — остановку работы правительства из-за недофинансирования. А новый созыв Конгресса по итогам выборов-2018 будет занят на первых порах организационными вопросами. Короче, не до Дерипаски. Поэтому всего лишь намерение администрации Трампа уже вызвало реальный рост акций компаний на бирже.

Оправдывая амнистию «Русала», En+ и «Евросибэнерго», министр финансов Стивен Мнучин заявил, что американские санкции наказывали компании «не за их поведение, а за то, что ими владел и их контролировал Дерипаска».

То есть с «уходом» бизнесмена нет смысла ограничивать деятельность этой тройки, они полностью реабилитированы.

Напомним, что 6 апреля против 38 юридических и физических лиц России — чиновников и предпринимателей — Вашингтон ввел санкции, что называется, «за все сразу»: события в Крыму, на востоке Украины, за Сирию, вмешательство хакеров в американские выборы. Наряду с еще шестью олигархами тогда в «черный список» попал вместе со своими компаниями Олег Дерипаска и потерял от этого, как пишут американские СМИ, 4 млрд долларов.

Однако удар по «Русалу» — второй крупнейшей алюминиевой компании мира — вызвал потрясение на мировом рынке металлов. В Белом доме и минфине не просчитали последствий: санкции оказали непреднамеренное волновое воздействие на компании в Соединенных Штатах, Ирландии, Швеции, Ямайке, Гвинее и других странах — с потенциальной потерей рабочих мест и прочими негативными экономическими последствиями. Алюминиевые рынки погрузились в хаос, а мировые цены за две недели подскочили на 20 процентов. «Русал» оказался «слишком большим, чтобы дать ему упасть», вспоминается фраза времен глобального экономического кризиса 2008–2009 годов, когда минфин США был вынужден помогать крупным банкам и предприятиям автопрома. И здесь 6 раз министерство финансов США продлевало лицензии российским компаниям, несмотря на санкции; 8 месяцев длились переговоры по достижению нынешнего соглашения о санкционной амнистии.

«Спасти Дерипаску, избавившись от Дерипаски»

Грегори Баркером — бывший министр энергетики — представлял интересы Олега Дерипаски в США. Фото: EPA

Интересы российского олигарха представляла мощная команда лоббистов и юристов во главе с британским лордом Грегори Баркером — бывшим министром по делам энергетики и изменения климата в правительстве Дэвида Камерона. Lords on boards — «лорды в управлении» (дословно: «лорды на досках») — так в Соединенном Королевстве иронично называют этот феномен:

представители аристократических семей работают на российских предпринимателей, происхождение богатства которых вызывает множество вопросов.

В начале 2000-х годов лорд Баркер работал в Москве руководителем отдела по связям с инвесторами российской нефтяной компании «Сибнефть», связанной с двумя российскими олигархами Борисом Березовским и Романом Абрамовичем, а теперь он — председатель совета директоров EN+. Впрочем, в прошлом на Олега Дерипаску работали и не такие люди: бывший республиканский сенатор из Канзаса, кандидат в президенты и вице-президенты США Боб Доул, а также небезызвестный Пол Манафорт, ставший руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.

В Вашингтоне лорд Баркер нанял пиар-компанию Mercury Public Affairs, по данным «Нью-Йорк таймс», за 108 500 долларов в месяц. «Меркурианцы» зарегистрировались в минюсте как «иностранные агенты», но работающие не на Дерипаску (невозможно из-за санкций), а на лорда Баркера. Спустя всего несколько недель после того, как были объявлены санкции, Брайан Ланца, бывший участник предвыборной кампании Трампа и помощник по «переходному периоду» (так здесь называют передачу полномочий между двумя президентскими администрациями), а теперь — лоббист из Mercury, связался с высшими должностными лицами в министерстве финансов, государственном департаменте и Белом доме.

Другой лоббист, бывший сенатор от штата Луизиана Дэвид Виттер, возглавил кампанию по вовлечению иностранных послов в Вашингтоне в борьбу за отмену санкций, пытаясь убедить их в том, что нанесение ущерба бизнесу Дерипаски повредит производству в их собственных странах. На лоббистов потрачены миллионы.

Помимо Mercury команда лорда Баркера и компании Дерипаски также обратились к трем влиятельным юридическим фирмам:

Latham & Watkins представляла лорда Баркера; Dentons вела переговоры для «Русала»; Steptoe & Johnson работала на EN+, сообщают СМИ со ссылкой на людей, «знакомых с работой лоббистов».

Американская пресса называет имена — целый список чиновников «среднего звена», с которыми лоббисты вступили в контакт.

«План Баркера» состоял именно в том, чтобы «спасти Дерипаску, избавившись от Дерипаски», как выразился Дэвид Рафли, друг лорда, в прошлом — член британского парламента. Надо сказать, план сработал, хотя в минюсте США отказываются признать роль лоббистов в «амнистии» «Русала» и еще двух компаний.

Создается прецедент

Очень важно, отмечают здешние СМИ, как в реальности пройдет передача контрольного пакета и прочие меры реструктуризации, зафиксированные в соглашении. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, к которому присоединились Шеррод Браун из комитета по банковской деятельности и Роберт Менендес из комитета по международным отношениями, заявили, что решение о снятии санкций с российских компаний «поднимает ключевые вопросы, на которые администрация должна дать ответ, достаточно ли будет структурных и управленческих изменений, чтобы Дерипаска больше не управлял ими в реальности (из-за кулис. — А. П.)».

Председатель сенатского комитета по разведке Ричард Барр, республиканец из Северной Каролины, и демократ Марк Уорнер из Вирджинии в совместном заявлении заявили, что сделка «потребует постоянного контроля». Есть и более красноречивые мнения.

Конгрессмен из Техаса Ллойд Доггетт раскритиковал администрацию Трампа за мягкость в отношении «Русала» и сказал, что шаг к отмене санкций сводится к тому, что

президент «спрятал еще один большой подарок под елкой у Владимира Путина» (помимо ухода из Сирии. — А. П.).

Сделка, по мнению законодателя, только «поощряет Путина продолжать дестабилизирующую деятельность в мире». Дэвид Меркел, бывший чиновник Белого дома и Госдепа в администрации Джорджа Буша-младшего, заявил, что отмена санкций «посылает неверный сигнал». Отметив, что эти действия были предприняты менее чем через месяц после того, как Россия захватила три небольших украинских военно-морских судна и 23 моряка на «общем водном пути», Меркел отметил, что «время выбрано неудачно, это будет рассматриваться как шаг назад в отношении санкций против людей, близких российскому президенту».

Отдельная тема — роль в сделке банка ВТБ, который на Западе связывали с проектом строительства в Москве «башни Трампа» и называют «ручным банком Путина», и швейцарской компании Glencore, многолетнего партнера Олега Дерипаски. Банк ВТБ приобретет часть утраченных Дерипаской акций EN+. Glencore, владеющая небольшим прямым пакетом акций российской нефтяной компании «Роснефть», «обменяет акции» «Русала» «на прямую долю участия в EN+», говорится в письме в Конгресс.«Glencore находится под следствием за отмывание денег. Это было бы смешно, если бы это не было так серьезно и не вызывало бы все больше подозрений в том, что Путин и Трамп играют (с нами) в наперсток», — заявил Newsweek профессор права Джед Шугерман.

Дискуссии вокруг этой сделки неизбежны, но бесспорно одно: создается важный прецедент. Другие российские олигархи из «санкционного списка» могут попытаться изменить правила игры. А лоббисты Дерипаски, пишут американские СМИ, ни в коем случае не собираются останавливаться и будут добиваться полного снятия санкций с клиента.