Горячие бюджетные стулья

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В России принят закон, запрещающий уличные табло с обменными курсами валют. Теперь демонстрировать текущие курсы можно будет только внутри лицензированных помещений. Формально это делается для борьбы с серыми обменниками, которые маскируются под банки и привлекают внимание случайных клиентов. Но большинство комментаторов уверены: скрывать с улиц текущий курс доллара и евро к рублю нужно, чтобы граждане так сильно не печалились.

Курс национальный валюты — это простейший показатель состояния экономики, смысл которого за годы реформ стал понятен каждому из наших соотечественников. Что может быть печальнее, чем идти сквозь заснеженный город и пересчитывать свой заработок в доллары, оценивая, как твой труд превращается в чье-то «геополитическое величие»? Курс доллара вернулся к показателям 2015 года, сейчас его продают за 69 рублей, вот и все величие. Но есть решение: просто спрячем табло подальше.

Граждане, получающие зарплату, смогут лишний раз не беспокоиться из-за падения своих доходов. К сожалению, этот метод засовывания голову в финансовый песок не работает в отношении предпринимателей. Альфа-банк подвел итоги очередного исследования настроений владельцев малого бизнеса, и они демонстрируют рекордный пессимизм. На выборке в четыре тысячи опрошенных показано, что 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация тормозит развитие бизнеса. 65% опрошенных утверждают, что ситуация в экономике в 2019 году станет только хуже. Таким настроениям способствуют вполне объективные факторы: повышение НДС, новое падение цен на нефть и разгон инфляции.

В отличие от госкорпораций, малый бизнес зависит не от бюджетных вливаний, а от платежеспособности людей. Реальные доходы граждан падают четыре года подряд, что бы там ни говорил Дмитрий Медведев. Большая часть работодателей не планирует увеличивать заработные платы в следующем году, в то же время государство пытается контролировать серые зоны экономики, в первую очередь т.н. самозанятых. Все это означает, что завтра денег у нас будет меньше, чем вчера, а у малого бизнеса, ориентированного на наши доходы, не будет надежды на развитие.

Важно, что пессимизм предпринимателей в отношении будущего сегодня даже выше, чем в 2015 году. После девальвации рубля ситуация была тяжелой, но многие рассчитывали на быстрое восстановление.

Теперь малый бизнес понял, что новейшая экономическая политика, в которой задачи государственной важности решаются за счет обнищания людей, — это всерьез и надолго.

Пессимизм в этом контексте становится самосбывающимся прогнозом: люди не будут инвестировать в новые проекты и рабочие места, экономика продолжит стагнировать, покупательная способность граждан снижаться.

Единственной разумной стратегией предпринимательства в стране остается привлечение бюджетных денег. Развивать бизнес бесполезно, нужно просто иметь хорошие отношения с чиновниками. В конце концов, государственный бюджет у нас профицитный, и это значит, что у государства, в отличие от всех остальных, деньги есть. Все, кто не успел понять эту простую истину раньше, в 2019 году займутся поисками бюджетного финансирования. Конкуренцию и качество услуг это, конечно, убивает — бизнес, который ориентирован на освоение средств, всегда коррупционный, но редко устроен «для людей». Но что еще делать предпринимателям, если последним лекарством от финансового сплина в России остается игра «горячие бюджетные стулья».