Присяжные против наркоконтроля — 5:0

21 декабря коллегия присяжных заседателей в Брянском областном суде дочитала свой вердикт по так называемому «маковому делу», следствие и суд по которому длились на протяжении 8 лет. Итог: коллегия заседателей оправдала всех 13 фигурантов без исключения, по всем пунктам обвинения.

Среди тех, решение по кому объявили 21 декабря, было шестеро человек — включая бизнесмена Сергея Шилова, который и пытался в 2010 году завезти в Россию две партии пищевого мака. 42 тонны груза задержали на таможне, а потом Федеральная служба по борьбе с оборотом наркотиков (ФСКН, уже ныне не существующая) обнаружила на них следовое присутствие (такое, что нельзя выделить — 0,00000069%) веществ опийной группы и возбудила дело о «контрабанде наркотических средств» и «организации преступного сообщества». Под следствие попали сам Шилов, его сын, его брат (оба участвовали в семейном бизнесе), кладовщик, руководители нескольких мелкооптовых фирм и продавцы бакалейных палаток из разных регионов.

Оглашение вердикта по делу о «контрабанде» кондитерского мака началось 20 декабря. В первый день присяжные, напомним, оправдали первых семерых фигурантов, в том числе ученого-химика Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольгу Зеленину. Она как заведующая химико-технологической лабораторией по поручению руководства института отвечала на официальный запрос бизнесмена Шилова, написав в своем экспертном заключении, что полностью мак от алкалоидов опия очистить технически невозможно. Именно это заключение и стало поводом привлечь Зеленину по статье «пособничество преступному сообществу» и «превышение полномочий».

Обсуждение последствий вердикта присяжных судья Тулегенов назначил на 15 января 2019 года. При этом всем оправданным суд, словно издеваясь, оставил пока прежнюю меру пресечения. Двоим — домашний арест, остальным — подписку о невыезде. За время следствия четверо обвиняемых отсидели 4 года в СИЗО.

— Честно сказать, эйфория от оглашения оправдательного вердикта была погашена судьей Тулегеновым, который отказался тут же снять с 11 подсудимых подписку о невыезде, а с Романа Шилова и Армена Карапетяна — домашний арест. Оправданные судом присяжных, они волею судьи Тулегенова остались арестованными еще на 26 дней. Армен не сможет поехать на праздник к любимой девушке. Роман не сможет, как обещал, прийти в детский сад на утренник к старшей дочери. Да и остальные 11 оправданных лишены возможности свободного передвижения по стране. Сразу закрались нехорошие мысли, почему оправдательный приговор нам не вручили сразу же? — задается вопросом Ольга Зеленина. — Но при всем при этом, конечно, важно, что спустя 6 лет 5 месяцев и 5 дней присяжные единогласно сказали: нет, не доказано.