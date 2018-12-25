«Я ухожу», — сказал Трамп

Неожиданное объявление Дональдом Трампом вывода войск из Сирии, сокращение вдвое военной группировки в Афганистане и последовавшая за этим протестная отставка министра обороны Джеймса Мэттиса потрясли вашингтонский политбомонд.

Хотя Трамп уже некоторое время назад объявил о победе в Сирии над ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.), о выводе американских войск из этой страны он объявил 19 декабря, этому предшествовал телефонный разговор с турецким президентом Эрдоганом.

«Вы уже победили ИГ. Предоставьте мощной армии Турции уничтожить остатки боевиков. Зачем вам держать здесь две тысячи солдат?» — увещевал Трампа Эрдоган. «Знаете что? Они — ваши. Я ухожу», — согласился 45-й президент.

Разговор передали в прессу несколько сотрудников аппарата Белого дома.

Трамп разместил видеообращение в твиттере:

«Наши ребята, наши молодые женщины, наши мужчины — они возвращаются домой, они возвращаются домой немедленно, мы победили и мы хотим так!»

Министр обороны Джеймс (Бешеный пес) Мэттис пытался переубедить Трампа. Шефа Пентагона, как сообщают информированные источники, поддержали госсекретарь Помпео и советник по нацбезопасности Болтон. Бесполезно. Мэттис подал в отставку, в своем письме на имя президента он заявил, что разделяет убеждение Трампа в том, что США не «должны быть мировым полицейским», вместе с тем генерал подчеркнул свою приверженность политике сдерживания Китая и России, а также указал на необходимость уважать партнеров США по НАТО. Как следует из письма, взгляды Мэттиса не совпадали с позицией президента, в письме министр даже не поблагодарил верховного главнокомандующего, как водится в таких случаях.

Историю раздули СМИ, Трамп обиделся, и вместо того, чтобы дать генералу спокойно уйти, как планировалось, в конце февраля, президент уволил уже подавшего в отставку Мэттиса.

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис. Фото: ЕРА

С 1 января его обязанности будет исполнять Патрик Шанахан, которого ждет утверждение в конгрессе. У и. о. шефа Пентагона нет ни опыта военной службы, ни знаний в области международной политики. Шанахан работал в крупном бизнесе, в «Боинге», а в Пентагоне занимался финансовыми вопросами и закупками вооружений.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени, президент знал, что вывод войск из Сирии «непопулярен в Вашингтоне или в Пентагоне, но он очень популярен среди простых граждан».

Конец года выдался для Трампа непростым. Критика в связи с его решениями по Сирии и Афганистану совпала с частичной остановкой работы правительства. Президент не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на южной границе (помните, Трамп заверял избирателей, что платить за стену будет Мексика?). Неделя перед протестантско-католическим Рождеством оказалась для фондового рынка США худшей с 2011 года.

Любопытно, что по вопросу ухода американских военных из Сирии партийные пристрастия роли почти не играют. Только либертарианцы дружно высказались в поддержку Трампа. А в конгрессе вывод войск громче всех приветствовал сенатор Рэнд Пол, известный также своим неприятиям санкций в отношении Кремля. Он посетил в этом году Россию, где сенатора ждал теплый прием. Его отец, бывший конгрессмен Рон Пол, вел на канале RT (Russia Today) собственную программу.

Против

Противники этого решения отмечают, что уход США из Сирии создаст невосполнимый вакуум, усилит влияние России и Ирана, укрепит власть сирийского диктатора Башара Асада, а верных союзников Америки — курдов — «сдаст» Турции. Для сравнения: за 4 года военного присутствия в Сирии, по официальным данным, там погибли 4 американца, а союзники США —

курдская милиция и так называемые сирийские демократические силы (SDF) — только в прошлом году потеряли в боях 968 человек.

Сирийские демократические силы. Фото: Reuters

Сенаторы из профильных комитетов по международным отношениям и делам вооруженных сил — республиканцы Боб Коркер, Марко Рубио и Линдси Грэм, а также демократы Боб Менендес и Джек Рид — выступили с совместным заявлениям. Грэм назвал действия Трампа «ошибкой в духе Обамы». Сенаторы сделали глобальный вывод: у президента нет стратегического видения и конкретного плана стабилизации.

«С учетом того что на Ближнем Востоке поставлено на карту столь много жизненно важных интересов национальной безопасности США, вакуум лидерства в Сирии ставит под угрозу наши результаты, служит только интересам России и Ирана, а не США», — пишут сенаторы: «Этот резкий шаг, по-видимому, был предпринят без малейшего внимания к последствиям для стратегических интересов США, (он) неизбежно угрожает безопасности наших партнеров в Израиле, Ираке и Иордании».

Это похоже на сдачу позиций, убеждены сенаторы.

Противники вывода войск утверждают, что слова Трампа о победе над ИГ — дезинформация. По самым скромным оценкам, в Сирии насчитывается сейчас около 15 000 боевиков исламского государства. В последние месяцы группа восстанавливает позиции в стране. Если ИГ в Сирии возродится точно так же, как после ухода войск из Ирака в 2011 году при Обаме «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.) обрела второе дыхание, в этот раз виноват будет Трамп, отмечают эксперты.

Эрик Эдельман, бывший посол США в Турции, заявил «Вашингтон пост»:

«Возможно, это худшее решение, принятое в период президентства Трампа. Одним махом он подорвал политику своей администрации в отношении ИГ, Сирии и Ирана, подорвал и внес смуту в работу всей своей команды по национальной безопасности, снова озадачил союзников Америки и подготовил почву для серии катастрофических последствий». Дипломат объясняет: «Решение будет иметь последствия в течение многих лет и будет преследовать Соединенные Штаты, когда исламский экстремистский терроризм восстает из пепла. Похоже, что это решение было принято (президентом) инстинктивно: в смысле «президент знает больше, чем советники», и что он может договориться со своим коллегой — авторитарным (президентом Турции Реджепом) Эрдоганом».

Америка убирается из Сирии, а Россия и Иран остаются и станут арбитрами, определяющими будущее региона, пишут эксперты, критикующие Трампа. Сокращение войск в Афганистане (как сообщают СМИ, уйдет половина, то есть 7 тысяч из 14 тысяч находящихся там американских военных) приведет к захвату власти талибами (члены «Талибан» — террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ред.), которые уже сейчас контролируют большую часть территории. Афганские правительственные войска, если лишить их западного финансирования, ждет массовое дезертирство.

За

Как показал опрос, проведенный изданием News and Tribune среди своих читателей в штате Индиана, 48,5 % сказали выводу «да», поскольку «это сохранит жизни американцев, бюджетные доллары и позволит соседним странам бороться с ИГ». Еще 14,7 % сказали «да», потому что «он (Трамп) обещал это сделать во время предвыборной кампании, и пришло время исполнять обещания».

«Нет» говорит меньшинство: 25,2 % — «вывод из Сирии отдаст этот регион в руки России и Ирана»; 11,7 % — «США должны быть мировым лидером в борьбе с мировым терроризмом». Таковы приоритеты американцев — вдали от большой политики.

Индиана — один из штатов, где традиционно сильны позиции Республиканской партии. Такие штаты глубинной Америки и составляют «кадровый костяк» армии. В малых городках одноэтажной Америки ждут возвращения военных домой — из Ирака и Афганистана, Сирии и других горячих точек.

Одноэтажная Америка — за вывод войск из Сирии и Афганистана.

4500 американцев погибли в Ираке, 2400 — в Афганистане. Цифры различаются, но, по данным нового исследования Института Уотсона, стоимость войн в Ираке и Афганистане, в которые Америка вступила после событий 11 сентября, составила 6 триллионов долларов.

Фото: Reuters

Конгрессмен-демократ Ро Ханна поддерживает решение Трампа, несмотря на «партийные войны». В статье, размещенной в «Вашингтон пост», политик напоминает: решение президента соответствует американскому и международному праву. Присутствие американских войск в сирийской гражданской войне никогда не было санкционировано конгрессом.

«Мы также нарушаем международное право, вторгаясь в Сирию без одобрения Организации Объединенных Наций. Прежде чем какой-либо чиновник администрации сможет выступить за сохранение войск в Сирии для борьбы с Исламским государством, конгресс должен предоставить ему разрешение», — напоминает конгрессмен.

На один Афганистан США потратили больше средств, чем на проведение «плана Маршалла», и продолжают тратить более 40 миллиардов долларов ежегодно. Военное решение не работает. Через 10 лет после посылки резервов в 2008 г. на афганский фронт талибы захватили контроль над 70 % территории. Здесь тоже нужен вывод войск и переговоры — с талибами, Пакистаном, Индией, Ираном, Россией и Китаем, отмечает Ханна.

В 2013 году, когда Обама пытался добиться поддержки конгресса для военных действий в Сирии, опросы показывали, что американцы подавляющим большинством — 70 % против 30 % — не поддерживали военное вмешательство, напоминает издание the National Review. С годами поддержка только уменьшилась.

«Увы, в нашей борьбе, чтобы найти сирийских «умеренных мятежников», мы часто заканчивали тем, что вооружали «ан-Нусру» («Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.), союзника «Аль-Каиды» из Сирии... Многие из критиков правы. Всегда есть потери, когда отказываешься от плохих инвестиций. И все же эти потери предпочтительнее бесконечной, постоянно продолжающейся миссии, которая не имеет ни народной поддержки, ни мандата (конгресса)», — отмечает the National Review.

Ни ясной цели, добавляют сторонники Трампа.

Последствия ухода американцев из Сирии и Афганистана не обещают этим регионам мира и спокойствия. Повержен ли ИГ, проверим очень скоро из новостей. Зато Сирия не станет для Америки «новым Вьетнамом». Для Трампа важнее поддержка своего электората. Он снова выполняет обещания — а там, похоже, «хоть трава не расти...»