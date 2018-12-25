24 декабря стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже годовых минимумов — до 51 доллара. Декабрьские заклинания стран-членов ОПЕК+ надолго ее не поддержали. Но рубль еще держится. Как это понимать? Экономист Игорь Николаев рассказал «Новой», что произошло с российской экономикой за 2018 год, и какие потрясения могут ожидать ее в будущем.

Игорь Николаев экономист

— Российская экономика находится в стагнации (состоянии застоя — Ред.). Эти 1,5% роста, которые будут в этом году — не то, что нам необходимо. Экономика практически не выросла, если сравнивать с показателем прошлого года, и это уже тенденция.

То же самое, то есть никаких изменений, и по динамике реальных доходов населения. Там было падение, сейчас если и есть плюс, то символический.

По инфляции ситуация даже ухудшилась. Год назад было 2,5%, сейчас — больше 4%.

То есть мы болтаемся около нуля, с перспективами снижения.

Подобная ситуация связана с несколькими причинами. Есть несколько мощных негативных факторов, внутренних и внешних.

Во-первых, структурные реформы, о которых много говорили, практически не начинались. Было повышение пенсионного возраста, но это никакая не структурная реформа. А вот что надо было предпринять, чтобы поменять сырьевую направленность экономики — так это увеличить долю малого бизнеса и так далее. Тут практически ничего не сделали. Отсутствие структурных реформ — одна из главных наших проблем. Санкции усиливаются, цены на нефть снижаются, и эти тенденции будут продолжаться и дальше. Налоговая нагрузка у нас растет и будет увеличиваться, что недопустимо в период стагнации или кризиса. Также сохраняется высокая неопределенность экономической ситуации. Роста цен на нефть из-за решения стран ОПЕК не происходит, потому что это уже устаревшие механизмы контроля цен. Они уже сейчас не определяют ценовую ситуацию на мировом рынке нефти.

Это связано с тем, что сланцевая революция в США состоялась.

С августа текущего года именно США — мировой лидер по добычи нефти, и они будут продолжать стремительно ее увеличивать. Получается так: ОПЕК ограничивает добычу, а США параллельно ее увеличивают. Они за два года почти на 30% нарастили добычу. Было около 8 миллионов баррелей в сутки, в следующем году будет 12,1 миллионов баррелей.

Еще влияет политика ФРС. Они повышают ставку, то есть доллар становится дороже. А поскольку нефть номинирована в долларах, то это удешевляет нефть. Так что США будет по разным направлениям и через разные механизмы влиять на мировую экономику.

Читайте также Решительная реформа статистики. Власти уволили главу Росстата за пессимизм

Есть вероятность, что российская экономика уже в следующем году уйдет в минус, но этот риск существенно вырастет на рубеже 2019-2020 годов.

В это время возрастет вероятность обвала мировых рынков, нового мирового экономического кризиса, который станет одной из тяжелых внешних причин для российской экономики (наряду с падением цен на нефть и санкциями).

Так что в следующем году обвала может еще и не случиться, но и роста не будет, а вот дальше перспективы гораздо хуже. Будет это обвал или нет, мы поговорим через год.