Старший советник посольства России в США Валерий Этнюков занимает должность атташе полиции России (представителя МВД) в Штатах. В своей диссертации полковник Этнюков открыл, что Англией в XVII–XVIII вв. правил Контроль. Ну всякий там Контроль: Яков II, Вильгельм и с ним контролева Мария, и далее — все Контроли Георги. Ну а Контроль Англии Георг III утратил король над британскими колониями в Америке.

Открытие «Контроля Англии» полковник Этнюков делает в выводах своей диссертации на стр. 163. Копируя работы других ученых, посвященные американскому корпоративному праву, он делал это настолько бездумно и размашисто, что осмысленная фраза «Самыми первыми корпорациями в США являлись английские колонизационные акционерные общества, действующие по хартии короля» превратилась в ахинею:

«Самыми первыми корпорациями в США являлись британские колониальные акционерные общества, действующие по хартии контроля».

По данным «Диссернета», в диссертации Этнюкова на 94 страницах нашелся скопипащенный текст из четырех источников, при этом дословно списана ровно половина выводов диссертации, которые отражают научную новизну и актуальность.

Президиум ВАК в эту пятницу признал таким образом, вслед за полковником Этнюковым и поддержавшим его Экспертным советом по праву, что Англией во время колонизации Америки правил Контроль. Контроль Англии выдавал хартии корпорациям, устанавливал налоги, подписывал указы.

Заключение Экспертного совета по праву, которое было вынесено для утверждения на президиум и которым было признано существование Контроля Англии, равно как и узаконен дословный копипаст половины выводов, было подписано тремя докладчиками: членкором РАН, замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения Андреем Владимировичем Габовым, генерал-майором Борисом Яковлевичем Гавриловым и профессором Владимиром Васильевичем Зайцевым из РАНХиГС.

В заключении утверждалось, что совпадения текстов, которые усматривают Габов, Гаврилов и Зайцев в диссертации Этнюкова с работами других лиц, не влияют на ее «качественные характеристики». Заключение ссылалось на якобы проведенное постраничное сличение текстов, приложенное к нему, но в качестве такового предлагались 30 страниц распечатанных очень крупным шрифтом коротеньких пояснений к страницам диссертации Этнюкова, без прямого текстового анализа.

Пояснения, например, такие: «На данной странице анализируется нормативно-правовое положение корпораций в Соединенных Штатах» (а списан этот анализ или нет — докладчик не сообщает), «При всестороннем рассмотрении используемого в работе материала автор анализирует данные из источников и высказывает свое мнение по исследуемому вопросу» (ну да, а что еще делает любой исследователь в любой работе? Но вот только, какой автор анализировал данные, — докладчики не поясняют).

Итак, докладчики, готовившие заключение Экспертного совета, подсунули председателю ВАК Филиппову и всему президиуму пустышку: вместо сличения текстов — голословные заклинания и пустые мантры о том, что «на этой странице все хорошо».

Как получилось, что они выставили президиум ВАК, проголосовавший за их опус с оправданием «Контроля Англии», на посмешище?

Читайте также ВАК не выдаст. Диссероделы вытеснили ученых из президиума

Чтобы разобраться с этим, месяц назад я устно и письменно сообщал членкору А.В. Габову о фантастическом открытии, которое предлагается утвердить высшему органу научной экспертизы страны. Впоследствии я направил Габову запрос: «Мне хотелось бы понимать, действительно ли вы считаете, что совпадение 50% выводов с выводами заимствованной работы можно толковать как «невлияние заимствований на новизну». Но членкор Габов на этот запрос мне не ответил. Наверное, Контроль Англии не велит.

И теперь мне интересно: возьмет ли ВАК под король тех, кто выносит на его обсуждение такие «хартии Контроля»?