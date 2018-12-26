Соучастники

Евгений Кондратьев, 36 лет, Москва

Менеджер по развитию бизнеса. Женат, двое детей

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Когда поступал [в институт], была мечта: делать лекарства для людей. Когда закончил институт, химической промышленности уже не было.

После института не мог найти работу и полгода проработал учителем химии в школе. Я так зауважал учителей! Ушел, потому что понял, что могу стать злым учителем.

Скорее, я больше успешный человек, нежели чем нет. Выше среднего по стране. А может, даже и по Москве.

Во главе государства стоят силовики. И очень большая разница в доходах в стране: бедные беднеют, богатые богатеют.

Я много времени провожу в командировках, поэтому стараюсь больше времени проводить с детьми.

Я реализую собственные недоработки в детях: дочка (9 лет) сейчас занимается спортивным туризмом, а сын (4 лет) занимается в а-ля футбольной школе такой, для малышей.

Первый раз газету случайно увидел лет 10 назад — ​купил в поезде. Около двух лет назад начал читать. Читаю о политике, расследования. Я не слежу за конкретным автором, скорее за темой в целом.

Панамские оффшоры, например, — ​отличное расследование, или цикл статей про Пригожина.

Хотелось бы больше аналитики. Не просто репортажи и расследования.

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Олег, Владивосток

Руководитель. Женат, двое детей.

Фото: Иван Белозеров / специально для «Новой» / Владивосток

Фото: Иван Белозеров / специально для «Новой» / Владивосток

Фото: Иван Белозеров / специально для «Новой» / Владивосток

В гараже Олега Годисова висит флаг береговой охраны ФСБ. Олег Викторович, — ​бывший начальник Государственной морской инспекции Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, капитан I ранга. В 2007-м году против него возбудили уголовное дело о получении взятки. В 2009 году суд присяжных полностью оправдал, но в 2011-м суд высшей инстанции приговорил его к 4,6 годам колонии общего режима и лишил воинских наград и пенсии. На свободу Олег Викторович вышел в 2013 и ушел в частный бизнес.

Сейчас Олег Годисов занимает должность заместителя генерального директора в частной судоходной компании. Возят замороженную рыбопродукцию из районов промысла по портам России, Китая и Южной Кореи. «Зимой, конечно, свободного времени побольше. Но летом бывает и жарко».

Из планов на день, — ​отвезти младшую дочь на праздник в университет, и успеть подготовиться к вечернему торжеству.

У Олега Викторовича с женой сегодня (22 декабря. — ​Прим. Ред) 28-я годовщина свадьбы. «Когда женились, все шутили что день — самая идеальная дата для свадьбы, — ​самая длинная ночь в году».

Заезжаем выбрать букет для жены. По дороге спрашиваю про то, каким был год. «Ну вот зарплата выросла, правда за счет того что и работы стало больше. Нормальный был год. А вот что будет в следующем… кто знает. Сейчас НДС, коммуналка,— все поднимется».

Александр, Самара

26 лет. Программист в местной IT-компании.

Фото: Анар Мовсумов / специально для «Новой» / Самара

Фото: Анар Мовсумов / специально для «Новой» / Самара

Фото: Анар Мовсумов / специально для «Новой» / Самара

Программированием я занялся сразу после окончания института. В школе увлекался футболом. В последние годы стал интересоваться политикой — ​так и познакомился с «Новой газетой».

2018 год, на мой взгляд, достаточно обычный. Большую его часть я посвятил работе. Съездил в первый свой отпуск по нескольким городам — ​в Москву, Питер и Минск.

Главное политическое событие года — ​выборы президента России, которые прошли без Навального.

На мой взгляд, патриотизм — ​это здравая оценка происходящего в стране. Если нам говорят, что весь мир сплотился против нас, надо разобраться, почему так получилось. Возможно, были приняты какие-то неверные решения с нашей стороны?

Периодически я подумываю об отъезде из страны, но это скорее не желание именно уехать, а интерес: почему бы не попробовать.

«Новую» я начал читать в 2016 году, мониторю новости, читаю Кирилла Мартынова, Юлию Латынину и Илью Азара. А посмотрев интервью Дмитрия Муратова на канале «Ещенепознер», хочется искренне пожелать, чтоб никому из вас никогда больше не приходилось терять своих коллег.

Виктория Валентиновна Мочалова, 73 года

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Москва

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Моя профессия и увлечения счастливо совпадают: я увлекаюсь литературой и историей, особенно XVI–XVII веков. Свободного времени у меня обычно очень мало. Но когда оно появляется, стараюсь посвящать его выставкам, театру, музыке, чтению, друзьям и семье.

В целом 2018 год был, увы, тяжким. Тяжким от сгущающейся свинцовой атмосферы, страшных катастроф, безумных процессов.

Для меня лично этот год вместил череду невосполнимых потерь близких, родственников, замечательных людей… Для меня изменилась реальность моей жизни, и я пытаюсь сохранить «эффект прямохождения» в ней.

Если говорить про ожидания от «Новой», то я хотела бы надеяться, что газета сможет и далее противостоять всем неблагоприятным ветрам и тенденциям, чего я от всей души ей желаю в наступающем году — ​в духе максимы «Если не я — ​то кто? Если не сейчас — ​то когда?!»

Подготовили: Влад Докшин, Виктория Одиссонова, «Новая», Иван Белозеров, Анар Мовсумов — специально для «Новой»