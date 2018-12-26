Знаем наших!

Год прошел, а осадочек остался.

На последней, «большой», пресс-конференции президент назвал два знаковых для него (и для страны) события года — собственно выборы президента и чемпионат мира по футболу. Ну да.

О наших выборах. На встрече с новым составом СПЧ президент довольно жестко отреагировал на «карусели» в подмосковной Балашихе, фото- и видеосвидетельства которых опубликовала «Новая газета». И даже дал поручение Александру Бастрыкину разобраться с нарушениями, а по сути, преступлениями, при выборах губернатора Московской области.

Мы спросили вас, наши читатели-соучастники, верите ли вы, что после прямого указания главы государства фальсификации будут расследованы, а фальсификаторы — наказаны? Более 90% проголосовавших на сайте «Новой» сказали — нет, никого не накажут и ничего не изменится. 8,5% допустили, что виновных найдут, но это ни на что не повлияет. Менее одного процента оказались все же оптимистами.

Ничего удивительного для тех, кто помнит, чем закончилась куда более скандальная история с «Мытищи-гейт», где и доказательств было более чем достаточно, да никто, собственно, и не спорил, что результаты выборов переписали сразу во всех 68 избирательных комиссиях. Или для тех, кто следил за выкрутасами власти в Приморье. Там выборы губернатора — редчайший случай — вообще отменили. И что, кто-то наказан?

Весь год мы прожили как на «американских горках», которые американцы называют «русскими». Что точнее. Вверх — вниз, вверх — вниз. Надежда — разочарование. Тот еще аттракцион для неокрепших душ.

9 января в Курчалое после полицейской провокации задержан глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев. Через два дня на встрече с главными редакторами президенту передано письмо правозащитников Людмилы Алексеевой, Льва Пономарева и Светланы Ганнушкиной с просьбой разобраться в нелепом обвинении. Президент обещает разобраться. И дело Юрия Дмитриева (глава карельского «Мемориала») обещает — «еще раз посмотрим».

5 апреля — уже после выборов, но еще до инаугурации — суд оправдывает Дмитриева по основному обвинению.

В конце июня он снова арестован, предъявлено обвинение по еще более тяжкой статье. Вверх — вниз. А с «делом» Титиева до сих пор «разбирается» суд в Шали… Тут только вниз. «Кавказские горки» покруче будут.

Дело «Сети», потом дело «Нового величия». «Новая газета» запускает на Chang.org петицию «Отпустите их к мамам», потом еще одну — о прекращении дела. Сотни тысяч подписей. Марш матерей, несанкционированный, но, по сути, разрешенный. Охраняемый корректными полицейскими. Суд торопится отпустить Анну Павликову и Машу Дубовик из СИЗО под домашний арест. Но дело не прекращают, провокаторов никто наказывать не собирается. А Лев Пономарев, ставший мотором общественного движения в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», получил-таки под занавес года свои 25 суток административного ареста, цинично замененные на 16.

2018-й мог стать рекордным по делам, возбужденным по 282-й, «экстремистской», статье. Но «палки» в полицейской отчетности за лайки и репосты, следственные действия и посадки прекратились как по мановению волшебной палочки — это президент еще только пообещал декриминализировать 282-ю. Дума встала во фрунт. Статья декриминализирована. Но — частично.

Чемпионат мира по футболу — главное событие года после выборов, по версии президента. Толпы на улицах, международные гулянья, эйфория, единение, восторг! Снисходительная полиция и добродушная Росгвардия, заговорившие по-английски. «Ай спик фром май харт», как учил главный футбольный менеджер.

И почти сразу — объявление о пенсионной реформе, о повышении НДС! Пока не очнулись.

Всероссийские протесты, жесткие задержания и Росгвардия, словно мстящая своим гражданам за месяц вынужденного хорошего поведения…

Вверх — вниз, вправо — влево. Ну и кто после этого «раскачивает лодку»?

А в конце года произошло событие, по своему значению для общества и страны ничуть не меньшее, чем все, о чем выше.

21 декабря коллегия присяжных в Брянском областном суде закончила оглашение вердикта по одному из самых абсурдных за последние годы процессов. О так называемом «маковом деле» «Новая газета» вынуждена была писать много-много раз. Два дня потребовалось на оглашение. Так ведь и следствие, а потом суд растянулись на целых восемь лет!

Присяжные полностью оправдали всех 13 фигурантов дела. В первый день — семь, во второй — еще шесть. Всех! В том числе и Ольгу Зеленину, эксперта, заведующую химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства, судьба которой оказалась особенно драматичной. Присяжные сделали то, на что у государства за все эти годы не хватило ни духу, ни здравого смысла.

личное общение 27 декабря в 12 часов дня — прямой эфир с Сергеем Кожеуровым. Включайтесь и задавайте свой вопрос

Знаете, почему они победили? Потому что все эти долгие годы следствия и суда держались вместе, никто не изменил своих показаний, не пошел на сделку со следствием, чтобы облегчить свою участь за счет других.

Они стали соучастниками — только не в том смысле, в каком их пытались выставить.

Всего четыре месяца назад, 3 сентября, редакция предложила своим читателям стать соучастниками «Новой газеты». А кажется, что так было всегда. А собственно, так оно и было.

Более 13 тысяч уже откликнулись на этот призыв. И дело не только в том, что ваши пожертвования очень нам помогли и продолжают помогать.

Не меньше трех раз в неделю вы получаете письма из редакции. Мы пишем вам, а вы, что особенно ценно для нас, пишете нам. Теперь мы лучше представляем, для кого и зачем мы работаем. Вы помогаете нам укрепить веру в себя, не даете впадать в грех уныния, поводы для которого жизнь подкидывает постоянно.

Мы знаем вас. А теперь знаем и в лицо. Ну, по крайней мере тех, кто в ответ на просьбу редакции прислал свои фотографии.

И последнее на сегодня. Среди откликов, что вы присылаете нам, меня особо тронул вот этот. «В 90-е «Новую» читал мой папа, — пишет Нина Тюрина, — это я узнала, отдирая обои, когда не так давно переклеивала кухню. Мне было приятно узнать, что мы с ним похожи».

По крайней мере два поколения живут с «Новой газетой». Так ведь в этом году нам исполнилось 25 лет!