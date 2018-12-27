Самый лучший невезучий

Антон Шипулин ушел из биатлона, так и не выиграв ни одной личной гонки на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И даже если у него отберут золотые медали за эстафетные победы в Сочи-2014 и Хохфильцене-2017, он все равно останется лучшим российским стреляющим лыжником последнего десятилетия.

Сама мысль, что на него могут смотреть косо, как смотрят сейчас конкуренты на нового лидера мужской сборной России Александра Логинова, очевидно, для Шипулина невыносима. Нет, Антона на допинге не ловили ни разу, но ему хватило отлучения от Олимпиады-2018 «по подозрению». И еще «дела Евгения Устюгова», которое может стоить аннулирования победы российской олимпийской четверки в Сочи. А последним камнем стал недавний визит австрийских полицейских, вручивших «черную метку» готовому войти в сезон Шипулину лично – под подозрением чемпионат мира-2017, а значит, и эстафетное золото номер два.

Он бы, скорее всего, вернулся в сборную, как и планировал, но только не в качестве подозреваемого.

Остальное — три простудных заболевания за три месяца, проблемы с сердцем (правда, преодоленные), пропуск летней подготовки, накопившаяся за годы карьеры усталость, желание, наконец, побыть с семьей — важные, но уже детали. Шипулин привел все причины на пресс-конференции, посвященной расставанию с биатлоном, но я бы на первое место поставил «сгущение мрака» — очевидно, не беспричинное, даже если подозрения касаются многолетнего лидера сборной лишь косвенно.

Шипулин неоднократно заявлял, что он спортсмен чистый, но допинговая история достала его настолько, что «биатлон из-за всего этого перестал быть моим любимым делом, а стал унылой работой», вокруг которой стало «слишком много грязи». В том числе и по вине российского биатлона, если уж начистоту. Понятно, что Шипулин знает о ситуации больше, чем говорит, и еще неизвестно, чем обернутся продолжающиеся расследования. Но тому, что Антон Шипулин не будет скучать без визитов офицеров ВАДА, когда они прекратятся, точно можно верить.

Окончательное решение завершить карьеру пришло к нему после того, как Антон, по его словам, три дня не покидал номер отеля после визита австрийских силовиков. Лежал на кровати, анализировал ситуацию, ничего хорошего в ближайшей перспективе не видел, и снова тянуть лямку под угрозой быть вышвырнутым из спорта насильно – не захотел. Возможно, уйти сейчас — это пусть не лучший, но необходимый выход:

«Мучить себя, семью, болельщиков больше нет смысла».

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Он также добавил, что не хочет «занимать места далеко от пьедестала», и это похоже на настоящего Шипулина – лидера, бойца, уникального финишера, самого талантливого и, возможно, самого невезучего спортсмена в истории российского биатлона. Да, у него есть 11 личных побед на этапах Кубка мира, в том числе две исключительно красивые в спринте и индивидуальной гонке в любимой и самой удачливой Антерсельве — с разницей в шесть лет. Чемпионат мира-2020, кстати, пройдет именно там, и Антон вполне мог до него дотерпеть. Но, видно, не судьба.

Главные награды — за эстафеты, в которых он был королем последнего этапа и императором разборок в финишном створе. Это работало и в индивидуальных гонках, особенно контактных, но ни разу не помогло ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. Порой не хватало одного-единственного и, как правило, последнего выстрела. Золото-2014 в сочинском спринте само падало Шипулину в руки, но он сам его и отдал «старику» Уле Эйнар Бьорндалену — запорол последний выстрел, и вообще остался без награды. Все это происходило от меня в нескольких метрах, и общий вздох биатлонного комплекса «Лаура» слышу и сейчас.

Все его личные победы в Кубке мира можно было отдать за личное олимпийское золото. Да и за золото чемпионата мира, где у него шесть подиумов — пожалуй, тоже. Вообще вся эта гонка «за Фуркадом», под знаком которой проходило несколько последних сезонов, выжимала из Шипулина все силы, которых на чемпионат мира уже не оставалось. Это повторялось из года в год, из сезона в сезон. Антон дважды оставался вторым в общем зачете Кубка мира, и дважды был третьим за последние четыре года – результат выдающийся, это признак высочайшего стабильного мастерства, но золотыми буквами в историю биатлона вписываются другие достижения. К примеру, индивидуальные золотые награды его старшей сестры Анастасии Кузьминой, завоеванные под словацким флагом на трех Олимпиадах подряд. Настя, кстати, ни разу в общем зачете Кубка мира в тройку не попадала — у нее были другие приоритеты.

Так сразу и не поймешь, чего не хватало Шипулину для того, чтобы брать главные вершины, а не ограничиваться перевалами, пусть тоже достаточно высокими. Конечно, ему не повезло с главными конкурентами — когда Антон начинал, в поре еще был великий и ужасный Уле Эйнар, а потом началась эра безраздельного господства Мартена Фуркада. Жесткий критик положения дел в российском биатлоне, четырехкратный олимпийский чемпион (исключительно в эстафетах), экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов считает, что парня разбаловали и распиарили, что он давно по-настоящему не тренируется, и что не ныть следовало, а вкалывать и продолжать бороться. Александр Иванович в своих эскападах бывает излишне резок и перегибает палку, но смысл понятен: когда человеку многое дано, с того и спрашивается по-максимуму.

Большинство коллег по цеху решение Шипулина приняли и поддержали. Предел может наступить и не в 31 год, а даже раньше, а случай Бьорндалена, который завершил карьеру практически в одно время с Шипулиным, только в 44 года — для биатлона абсолютно уникальный. Попытка второго возвращения вряд ли состоится — если только не случится чудо, с российского биатлона снимут все претензии, а тихая жизнь «на гражданке» и роль чиновника быстро Антону наскучат. Но если человек говорит, что «сейчас я каждый день думаю не о спорте, а о том, чтобы быть дома с семьей», то бессмысленно от него требовать продолжить самоистязание.

Рождественская гонка в Гельзенкирхене ничего в этом плане не изменит. Она ведь не только для Шипулина будет прощальной, но и для Бьорндалена с Дарьей Домрачевой. А эта пара, как-никак, покруче будет — при всем уважении к лучшему российскому биатлонисту новых времен.