Пол Андреич, вы шпион?

28-31 декабря 2018 года. Предновогодняя спецоперация

28 декабря в Москве сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали 48-летнего американца Пола Николаса Уилана при «проведении шпионской акции». Информацию об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ распространило агентство РИА Новости. Тогда же стало известно, что в отношении Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», подразумевающей от 10 до 20 лет лишения свободы.

Департамент информации и печати МИД сообщил, что российская сторона в нужное время уведомила посольство США о задержании их гражданина — это обязывает делать Венская конвенция о консульских сношениях. Американский Госдепартамент подтвердил эту информацию и добавил, что, согласно той же Конвенции, Россия должна предоставить консульский доступ к задержанному.

В тот же день последовала реакция членов российского парламента: представители Совета Федерации и Думы одобрили действия сотрудников ФСБ и высоко оценили работу спецслужб. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил Russia Today, что

«с теми гражданами США, которые ведут нелегальную разведывательную деятельность, надо поступать соответствующим образом».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT похвалил российскую контрразведку, при этом высказав опасения насчет симметричного ответа с американской стороны: «Они могут задержать русского гражданина, обвинить его в чём-то и выслать из страны», — заявил депутат.

Задержание гражданина Америки по подозрению в шпионаже случилось через несколько месяцев после ареста в США 30-летней россиянки Марии Бутиной. Напомним, Бутину, активистку за право на свободное ношение оружия, задержали 15 июля по подозрению в незаконной работе иностранным агентом. Россиянка частично признала вину: она подтвердила, что состояла в сговоре с целью нанести вред Америке.

Как в российских, так и в американских СМИ эти две истории обсуждают в контексте возможного обмена задержанных между странами.

Однако зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал не связывать историю Уилмана с задержанием Марии Бутиной: он утверждает, что это просто плановая работа службы безопасности.

1 января 2019 года. Тихий американец

В первый день нового года в публичном поле стали известны первые подробности о личности задержанного: американский телеканал CNN, ссылаясь на брата-близнеца Пола Уилмана по имени Дэвид, сообщил, что тот приехал в Москву на свадьбу своего бывшего сослуживца и россиянки: Уилан был морским пехотинцем с 1994 по 2008 год, дважды отбывая службу в Ираке (в 2004 и 2006 годах).

Позже военное издание Marine Corps Times написало о том, что Пол был административным служащим, а значит, не принимал непосредственного участия в военных действиях.

Дэвид Уилан утверждает, что его брат вылетел в Москву 22 декабря, однако на свадьбе, которая прошла 28 числа, он не появился. Уилан также не вышел на связь со своим бывшим сослуживцем.

Кроме того, брат-близнец задержанного рассказал о том, что Пол Уилан — выходец из Канады, родившийся в британской семье. Но на данный момент он живет в штате Мичиган США и работает директором по глобальной безопасности в американской компании по производству автомобильных запчастей BorgWarner. У этой компании есть бизнес-контракты с Россией. На сайте BorgWarner опубликовано заявление, в котором утверждается, что компания держит связь с американским правительством, чтобы оказать помощь своему работнику.

2 января 2019 года. Интрига закручивается

Газета The Washington Post сообщила, что Уилан не впервые прилетел в Россию: с 2007 года он регулярно бывал здесь. Он владел русским на базовом уровне и «очень ценил Россию».

Из источников WP стало известно, что бывший морпех был уволен со службы в 2008 году из-за «неподобающего поведения». Согласно архивным данным,

он был неоднократно осужден за воровство.

Газета, ссылаясь на знакомого Уилана в Санкт-Петербурге, утверждает, что у того была запланирована встреча в Северной столице примерно 1 января, которая не состоялась из-за его задержания.

2 января российская сторона также предоставила консульский доступ к задержанному. Об этом сообщил МИД РФ и пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан.

Содержащегося в изоляторе «Лефортово» Пола Уилана посетил американский посол в России Джон Хантсман. Сообщается, что посол также переговорил с семьей Уилана, выражающей свое беспокойство о судьбе родственника.

3 января 2019 года. Проваленная явка

Агентство «Росбалт» со ссылкой на анонимный источник из российских спецслужб заявило: Пола Уилана задержали в его номере московского отеля «Метрополь» 28 декабря. За пять минут до этого, по версии агентства, американец получил список сотрудников засекреченного российского ведомства. Флэш-карту с информацией о государственной тайне ему якобы доставил его российский знакомый.

Контрразведка утверждает, что подозреваемый в шпионаже в течение приблизительно десяти лет знакомился в интернете с россиянами, причастными к гостайне, и старался их завербовать. Русская служба «Би-би-си» писала о том, что

Уилан был активным пользователем социальной сети «Вконтакте».

Источник предполагает, что «часть людей, с которыми якобы случайно познакомился Уилан в Сети, в реальности были заранее отслежены и отобраны американскими спецслужбами как лица, которые могут иметь доступ к секретной информации».

Представитель спецслужб замечает, что американец «вовсе не интересовался симпатичными россиянками, предпочитая выпивать в компании с интернет-знакомыми мужского пола», чтобы выведать у них гостайну, делая вид, что он приехал в Москву «потусоваться». Сам Уилан свою вину отрицает.

Также сегодня канадский телеканал CBC сообщил о том, что МИД Канады заявило об аресте их гражданина в России. При этом имя задержанного не раскрывается по причине конфиденциальности. Дэвид Уилан, живущий в Канаде, не смог подтвердить, есть ли до сих пор у его брата канадское гражданство. Дело в том, что Пол родился в Оттаве в 1970 году, но уже в начале 70-х переехал в Америку.

Адвокат подозреваемого Владимир Жеребенков заверяет, что они будут «обжаловать в Мосгорсуде меру пресечения в виде ареста» и добиваться меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Семья Пола Уилана уверена в его невиновности, однако выражает свое беспокойство относительно его безопасности и благополучия.