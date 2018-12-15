Бурная деятельность, за которую россиянка оказалась за решеткой, протекала накануне президентских выборов в США в 2016 году, сенсационно закончившихся победой Дональда Трампа. После выборов Бутина написала бывшему сенатору и зампреду Центробанка Александру Торшину, у которого с 2012 по 2015-й работала помощницей: «Готова к новым заданиям!» В каждой шутке, как известно…

Мария Бутина. Фото: EPA

Задержали Марию в Вашингтоне 15 июля этого года — аккурат накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Интересно, что комиссия Роберта Мюллера, расследующая «вмешательство России в американские выборы», не имела к этому отношения. Бутину «вели» другие прокуроры, занимающиеся нацбезопасностью. ФБР следило за девушкой по меньшей мере с 2016 года, агенты в ходе обысков ее дома проверили ноутбук и айфон и обнаружили в ее списке контактов аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ. Агенты видели Бутину в обществе российского дипломата, которого в марте выслали из США. Спецслужбы подозревают, что он был сотрудником разведки. В момент ареста у Бутиной были собраны и упакованы личные вещи, как будто она собиралась покинуть страну.

Не шпионка

На заседании суда в Вашингтоне в четверг 13 декабря Бутина призналась, что ее действия были частью сговора, направленного на установление контактов с американцами, которые могут оказывать влияние на политику своей страны. Речь идет в первую очередь о Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) — одном из крупных спонсоров Республиканской партии. Бутина готова рассказать о гражданине США, с которым она вступила в сговор, чтобы установить связи в политических кругах Америки, и о российском чиновнике, который, по словам Бутиной, руководил ее действиями.

За формулировками суда «личность номер 1» и «российский государственный чиновник» скрываются 56-летний консервативный активист из штата Южная Дакота Пол Эриксон, ставший сожителем россиянки (в его отношении, как сообщают СМИ, начато расследование, но обвинение пока не выдвинуто) и 65-летний Александр Торшин — почетный член российской общественной организации «Право на оружие», которую создала Бутина. Бывший первый заместитель председателя Совета Федерации, по данным испанской полиции, в прошлом был связан с деятельностью таганской ОПГ. Эти сообщения он отвергает, а официальные обвинения в его адрес Мадрид не выдвигал. По мере приближения суда над Бутиной зампред и статс-секретарь Банка России сначала ушел в отпуск, а 30 ноября — в отставку «в связи с выходом на пенсию». Торшин находится под американскими санкциями с апреля этого года.

На следующем заседании суда 12 февраля будущего года, как ожидается, может быть объявлена дата вынесения приговора. В пятницу вечером в прессу просочились данные о том, что до этого заседания Бутина встретится с федеральными прокурорами в Вирджинии и может выступить в Вашингтоне для дачи показаний перед большим жюри присяжных на другом уголовном процессе. Для ее перевозки ФБР нужно специальное разрешение. Через несколько минут после того, как сообщение об этом появилось на судейском регистрационном сайте, его спешно удалили.

Эксперты предполагают, что Мария Бутина в результате сделки с американским правосудием вместо 10 лет тюрьмы и штрафа в 250 тысяч долларов (статья 951, принятая в 1948 году, похожа на FARA — «закон об иностранных агентах», в ней запреты масштабнее; речь идет о «любой деятельности в интересах иностранной державы без регистрации на территории США», а не только о вмешательстве в политический процесс) теперь может получить «всего» 5–6 месяцев тюремного заключения. Поскольку к моменту оглашения приговора этот срок она уже отсидит в тюрьме Александрии, штат Вирджиния, ее почти немедленно депортируют на родину. Так полагают многие эксперты. Они отмечают, что такое вряд ли было бы возможно, будь она действительно шпионкой.

Важная деталь: американские правоохранительные органы и не выдвигали ей обвинений в шпионаже.

Так что популярные в западных СМИ сравнения рыжеволосой Марии с героиней фильма «Красный воробей» (русской шпионкой, сыгранной Дженнифер Лоуренс) или реальной Анной Чапман, в 2010 году экстрадированной из США в ходе обмена 10 российских «спящих агентов» на четырех «западных шпионов», в том числе ученого Игоря Сутягина и полковника разведки Сергея Скрипаля, лишены оснований. И даже обвинение в том, что Мария Бутина предлагала секс в обмен на карьерный рост и возможность расширять свое влияние в среде консерваторов-республиканцев, американские прокуроры с нее сняли. Теперь об этом говорят так: следствие неправильно интерпретировало некоторые сообщения из ее СМС-переписки. Американская пресса реже называет Бутину «шпионкой», распространяется новое определение «политическая заговорщица» — political conspirator.

Мария Бутина на митинге в защиту прав граждан на ношение оружия и самооборону в Москве, апрель 2013 года. Фото: AP/ TASS

Кроме того, сняты подозрения в том, что студенческая виза, по которой она находилась в стране, была лишь прикрытием (россиянка обучалась в Американском университете Вашингтона). Все эти годы студентка Бутина на мероприятиях активно выступала в поддержку российской политики и президента (у нее была майка со знаменитым фото «Путин на лошади»). Как венец этой активности американское ТВ показало, как в июле 2015 года на мероприятии Freedom First в Лас-Вегасе Мария задает вопрос кандидату в президенты Дональду Трампу: «Если станете президентом, какой курс будете проводить по отношению к моей стране?»

Консервативным американцам Мария Бутина должна представляться «правильной русской», пишет «Нью-Йорк таймс»:

«Она любила оружие и церковь, общалась с высшими должностными лицами в Национальной стрелковой ассоциации, непринужденно болтала с республиканскими кандидатами в президенты, стала сторонницей Дональда Трампа. День Благодарения проводила в загородном доме конгрессмена, взяла с собой помощника из предвыборного штаба Трампа на концерт рок-группы Styx и помогла наследнику Рокфеллера организовывать «дружеские обеды» с влиятельными вашингтонцами».

Как отмечают эксперты, арестовали и судили Бутину не за выражение личных взглядов, а за то, что работала эта «активистка» под контролем и на деньги Москвы, не сообщив предварительно, как полагается, о своей лоббистской деятельности (в том числе по организации встречи Трампа с Путиным) Минюсту США.

Что подтверждено показаниями

Бутина созналась, что работала на Торшина, а тот, по ее словам, согласовывал инструкции в российском МИДе.

В марте 2015 года Мария написала проект «Дипломатия», в котором предлагала выстраивать неофициальные контакты прежде всего с представителями Республиканской партии США. Она уже тогда предполагала, что на выборах победит Дональд Трамп. С помощью компьютерного Google-переводчика Бутина изготовила английскую версию и отправила ее Полу Эриксону, своему знакомому по прежним контактам с Национальной стрелковой ассоциацией. По ее словам, Эриксон в ответ составил список влиятельных людей «для неформальных контактов». Бутина отправила проект Торшину и запросила 125 тысяч долларов на организацию встреч с нужными людьми. Торшин заверил девушку, что ее предложение будет профинансировано, «по крайней мере частично». Американские СМИ называют российским спонсором студентки миллиардера Константина Николаева, генерального директора группы H-Trans, жена которого является президентом компании «Промтехнологии», выпускающей оружейные винтовки на московском заводе ОРСИС. Деловой партнер Николаева — Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, давнего друга президента.

План «Дипломатия» начинает воплощаться в жизнь. В апреле 2015-го студентка из России, выступающая за легализацию в нашей стране стрелкового оружия, стала почетным гостем съезда NRA, а в декабре американская делегация гостила в Москве. Программа визита: Большой театр, посещение оружейного завода и встречи с российскими политиками, в том числе министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним заместителем премьера Дмитрием Рогозиным. В 2016 году на конференции NRA в Луисвилле Торшин встретился с сыном Трампа Дональдом-младшим, который сейчас говорит, что их беседа длилась всего несколько минут.

Как отмечают американские СМИ, спонсорские взносы Национальной стрелковой ассоциации на выборах-2016 чудесным образом увеличились. Было собрано 54,4 миллиона долларов, из них 30 миллионов ушли в поддержку кандидата Дональда Трампа — это в 3 раза больше, чем те же спонсоры подарили Митту Ромни в 2012-м. Сегодня члены Демпартии в Конгрессе задаются вопросом о происхождении денег: не связаны ли они как-то с российскими контактами, установленными через Бутину и Эриксона. В NRA это отрицают: взносы иностранцев запрещены законом. Однако бывший член Федеральной комиссии по выборам Энн Рэвел заявила, что дело Бутиной подчеркивает риск того, как иностранные субъекты будут стремиться влиять на выборы в США через политически активные группы, финансы которых трудно отследить. «У них очень много разных способов дать эти деньги через круговую систему», — сказала Рэвел.

В 2017 году Бутина помогала «российскому чиновнику» (напомню, так суд называет Торшина) организовать поездку российской делегации из 16 человек на Национальный молитвенный завтрак в Вашингтон. Торшин давал прямые указания Бутиной, кого включать в состав делегации. Мария отметила, что он советовался с МИДом и своими начальниками в Центробанке.

Это лишь часть данных, у Марии до вынесения приговора остается время «вспомнить все».

Фото: Reuters

Важен контекст

Как отмечают американские СМИ, деятельность Бутиной попала в контекст более обширной картины, где как минимум 14 человек из команды Трампа до выборов встречались с российскими чиновниками и бизнесменами. Советник Джордж Пападопулос с помощью британского профессора Джозефа Мифсуда разговаривал с россиянином Иваном Тимофеевым из Совета по международным делам на тему организации встречи Трампа и Путина.

Консервативные активисты — уже упоминавшийся Эриксон и Рик Клэй — пытались организовать встречу Трампа если не с Путиным, то хотя бы с Торшиным. В это же время произошел взлом почты Демократической партии США и главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, в котором Вашингтон обвинил российских хакеров из разведки. Одновременно Агентство интернет-исследований создало для американских избирателей целую систему фейковых сообщений в соцсетях с вымышленными личностями и фейковыми адресами (об этом подробно в документах комиссии Мюллера — имена, даты, адреса).

Через две недели после встречи Трампа-младшего с Торшиным сын президента получает через британского музыкального продюсера приглашение на встречу «с королевским прокурором России» (британец попутал свои реалии с российскими, к Юрию Чайке это прямого отношения не имело), обещая компромат на Хиллари Клинтон. На уже известную встречу при посредниках Манафорте и Кушнере в нью-йоркскую башню Трампа пришла адвокат Наталья Весельницкая.

А адвокат Трампа Майкл Коэн продвигал идею строительства московской башни Трампа якобы с подарочным пентхаусом для Путина. Советник Картер Пейдж выступил с речью в Москве, где Аркадий Дворкович, тогда вице-премьер, выразил, по словам Пейджа, «сильнейшую поддержку Трампу и желание поработать вместе на благо двух стран». Сначала Пейдж отрицал факт разговора с российским чиновником, но его «поприжали» на слушаниях в Конгрессе.

Все вышеперечисленное — это нагромождение случайных фактов и совпадений или система продуманных «активных действий», в которой Мария Бутина всего лишь «еще один кирпичик в стене», в общей игре дипломатов, разведчиков, политических и общественных активистов, политиков, бизнесменов и «агентов влияния»?

«Вашингтон пост» отмечает: «Мы не знаем, что из этого знал лично Владимир Путин к июлю 2016 года, но американские избиратели в день (ноябрьских) выборов почти ничего (из этого списка) точно не знали».

После выборов эту пластинку, казалось, перевернули на другую сторону. Тогдашний советник по национальной безопасности Майкл Флинн встретился с послом Сергеем Кисляком. А до этого, в 2015 году, генерал получил 45 тысяч долларов от канала RT — гонорар за выступление на мероприятии в Москве, где Флинн сидел за одним столом с президентом Путиным…

Пытки, серьезно?

Главный аргумент российской стороны от Смоленской площади и до Останкино — девушку «американцы замучили пытками» (правда, Сергей Лавров выразился аккуратнее — «своеобразными пытками»), «их никто бы не выдержал», поэтому Бутина «частично призналась».

Интересное совпадение — до посещения в тюрьме российскими дипломатами Мария не жаловалась на условия содержания и называла их «приемлемыми».

Валерий Бутин во время встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в Москве. Фото: РИА Новости

В конце августа ее отец Валерий Бутин говорил российским СМИ — ТАСС и НТВ, — что в телефонном разговоре Мария сказала, что у нее «приемлемые условия содержания, нормальное питание, трудности только с временным распорядком». Из-за «административной сегрегации», которую ей объявили, у нее режим бодрствования глубокой ночью, то есть ей позволены звонки в переводе на вашингтонское время в час ночи примерно». Издание The Insider отмечает:

«Пугающая административная сегрегация заключается в том, что из-за разницы во временных поясах для Бутиной в тюрьме установили особый режим, чтобы она могла разговаривать по телефону с Россией. Когда на восточном побережье США час ночи, в Москве восемь (сейчас уже девять. — А. П.) утра, а в ее родном Барнауле 11 утра. И из камеры она может выходить в помещение, где установлен телефон».

Администрация тюрьмы сообщения о «невыносимых условиях содержания» Бутиной никак не комментирует, как и американский минюст, — пока процесс продолжается, и приговор не вынесен. Американские СМИ вообще на эту тему не повелись. По отзывам бывших заключенных, тюрьма в Александрии — самая рядовая, «не тянет» ни на базу Гуантанамо, ни на Абу-Грейб. Работают библиотека, смотровые залы с телевизорами, для зэков организованы занятия и есть место, где можно помолиться, а днем к телефону — целая очередь.