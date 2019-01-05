Битва за хип-хоп

Новогодняя ночь выявила первую величину отечественного шоу-бизнеса. Знакомьтесь — Светлана Лобода, заслуженная артистка Украины. Порядок действий был таков: сначала поздравление Путина, потом гимн, а сразу вслед за ним — эта самая Лобода с композицией «Суперзвезда». Парадоксы политической целесообразности умом не понять. Лайма Вайкуле пела при всех режимах, а нынешнему не угодила. За высказывание о Крыме ей устроили показательную порку — не пригласили ни на один «огонек». Светлана тоже, похоже, не спешит с концертами в Крым. Тем не менее, количество Лободы в праздничном эфире уже сопоставимо с количеством Баскова.

Затяжные зимние праздники — одна из форм коллективного самообмана. К 2019-му осталось два гаранта стабильности: президент и «Голубые огоньки». Что бы ни случилось, именно они открывают народу двери в новый год. Праздничный эфир нельзя улучшить или ухудшить, его можно только отменить. Но кто осмелится отменить одного из двух гарантов?

Осмелился «Голубой Ургант». Собрал героев интернета, рожденных в девяностые, причесал, снабдил аккуратными галстуками, посадил за пластиковые столики и предложил воскресить хиты тех же девяностых. В студии незамедлительно воцарилась атмосфера вселенской фальши в облаке мишуры и натужного веселья. Обитатели другой реальности, спущенные в телевизор, напоминали инопланетян. Наблюдать за ними в предложенных обстоятельствах было забавно. Блогер-миллионник Данила Попереченый, юноша острый и одаренный (передаю свое впечатление от его стендапов), легко собирает Ледовый дворец, но буксует на монологе Задорнова. И, напротив, Ильич из Little Big проникновенно и мощно перепевает расторгуевского «Коня».

Границы иронии стираются. Больше других концепцию подпортила Монеточка. Здесь она исполняла песню группы «Альянс», а уже на следующий день в настоящем «Огоньке» — свой родной хит, блистая наравне с Валерией и Зарой.

То есть за сутки девушка превратилась из субъекта пародии в ее объект. Впрочем, полагаю, что и это творческое двоемыслие стало составной частью концепции «Голубого Урганта».

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Ургант, голубой и не очень, пробует хоть как-то расширить рамки возможностей. Несвободное пространство последних двух десятилетий — выжженная пустыня, где неспособны рождаться художественные идеи. Когда-то, в конце прошлого века, телевидение бурлило экспериментами. Теперь они отошли в область преданий. Эстетический итог нулевых, вплоть до наших дней, — нулевой. И вот, наконец, появляются совсем молодые люди, которые ищут и местами находят свой путь в обход общего. Если не пытаться их понять, то хотя бы представить широкой публике — важное дело. Именно представить, а не перевербовать, как это водится в наших широтах.

Новым культурным героям вряд ли дадут разгуляться на просторах ТВ. Выстроят их в иерархию (Баста и теперь — чистый Кобзон от рэпа), подключат Госдуму, осчастливят государственными грантами. Битва за хип-хоп — примета времени. Окончательно впал в рэп Киселев. Облачился в худи, белые кроссовки, бейсболку, вошел в образ.

Двигается пока с трудом, но ручонками размахивает бодро, настроен решительно: «Мы кладем свой газопровод на их санкции».

Что поражает больше всего в новом амплуа мэтра? Оглушительная бездарность. Дмитрий Константинович — человек образованный, умеет управляться со словом и смыслом. Отчего же такой беспомощный речетатив сочинил?

Не только Киселев, но и весь его родной канал в праздники отличился запредельно халтурным уровнем прежде всего текстов. Зачем-то здешние ценители поэзии решили украсить патриотическими рифмами львиную долю «Огонька». Высокая идейная сознательность отменила здравый смысл. Даже исполняя куплеты и пританцовывая, Скабеева с Поповым, как и остальные участники новогодних сатурналий на «России», продолжают защищать державу от разнообразных врагов.

Когда лояльность обменивается на вседозволенность, результаты могут быть самыми неожиданными. Порог критичности резко снижается. Это я уже не о качестве рэпа, а о количестве вранья в нем.

Почему Киселев вдруг в своем бенефисе решил сообщить, что рубль, наконец, крепнет, знает только он сам. Акулы пропаганды живут по своим законам.

Неожиданно затанцевала другая акула — Анатолий Вассерман. Ему выпало счастье сняться в клипе самой Ольги Бузовой. Прежде авторская телепрограмма «Открытым текстом» не оставляла сомнений: единственная муза Вассермана — Петр Порошенко. Но стоило поп-диве поманить пальчиком главного интеллектуала страны, как все переменилось. С непередаваемым восторгом и грацией он исполняет приказ Ольги: «Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову».

«Выключи мозг и Бузову включи», — не унимается активная девушка. Трясущие своими арбузами Вассерман с Киселевым уже прислушались к ее советам. Остальные на очереди.