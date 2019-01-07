«Зима уже прошла!»

6 января во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию Томос, который официально провозгласил автокефалию. Церковной независимости не один десяток лет добивались церковные иерархи и украинские власти, но именно президент Петр Порошенко радикально активизировал борьбу за церковную независимость и смог довести дело до конца, создав громкое политическое событие (в том числе и предвыборное — прим. «Новой»).

Передача Томоса новой единой украинской православной церкви серьезно поссорила РПЦ с Константинопольским патриархатом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только не признал независимость украинской церкви: официальные спикеры РПЦ открыто сравнивают предоставление Томоса с поведением «еретиков».

Как появилась 15-я автокефальная церковь в православии накануне рождественского сочельника — в репортаже Громадского из Стамбула. С согласия коллег, «Новая» публикует материал лишь с незначительными сокращениями.

«Що ми зробили!»

Богослужение в соборе святого Георгия в Стамбуле, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Александр Попенко/Громадское

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал грамоту об автокефалии в присутствии политиков и иерархов из Украины. Предоставление грамоты о независимости обосновано тем, что о самоуправлении с начала обретения Украиной независимости просили и церковные деятели, и украинские чиновники. Томос также зафиксировал юрисдикцию Православной церкви Украины — она ограничивается территорией государства, поэтому ПЦУ не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами Украины. Существующие приходы ПЦУ отныне подчиняются Вселенскому патриархату. Определено также, что Томос дается «на сохранение» предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию и президенту Украины Петру Порошенко.

Второй день торжественной церемонии передачи Томоса об автокефалии прошел в более религиозной тональности. Первые прихожане, которые в воскресенье заходили в собор св. Георгия, могли видеть необычную для храма картину: под мерное пение монахов, звучавших на восточный манер, словно оно впитало в себя отголоски ежедневных призывов муэдзинов, на троне Константинопольских патриархов молился митрополит Епифаний. Так греческая патриархия отдавала дань уважения новому и первому главе автокефальной церкви Украины.

Митрополит Епифаний на троне Константинопольских патриархов во время молитвы в соборе святого Георгия в Стамбуле, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Александр Попенко/Громадское

Президент Украины Петр Порошенко приехал к началу богослужения. В плотном кольце охраны и журналистов («Исторический день сегодня для Украины, не так ли?» — «Абсолютно, да») он без остановок прошел в храм с семьей. В храм приехала и значительная делегация украинских политиков — в основном, это были соратники президента.

Петр Порошенко во время богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Александр Попенко/Громадское

Супруга президента Украины Марина Порошенко с сыном во время богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Александр Попенко/Громадское

Но еще до Порошенко в собор пришел Виктор Ющенко, третий президент Украины, который тоже участвовал в борьбе за автокефалию. Чувства переполняли его, речь была эмоциональна и чуть сбивчива:

«Ти бачив, що всюди в місті наші, всюди українська мова! Що ми зробили!» (укр. «Ты видел, что повсюду в городе наши, повсюду украинский язык! Что мы сделали!» — перевод «Громадского»).

Слева направо: третий президент Украины Виктор Ющенко, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Александр Попенко/Громадское

Украинская речь действительно часто звучала в этот день на Фанаре — районе Стамбула, где находится собор св. Георгия: в кафе у храма, на улице, в самой церкви. Кто-то специально приехал на церемонию из Украины, пришли сюда и живущие в Стамбуле украинцы.

Вторая значительная группа участников торжества — греческая община. Это те прихожане, которые не могли пропустить важный церковный праздник, Рождество, совпавшее с историческим для Украины событием.

Третья группа гостей Фанара — туристы. Несмотря на важность момента, госохрану и множество камер, патриархия решила не закрывать храм от тех, кто приехал на выходные в Стамбул. Разноязычные группы терпеливо стояли в очереди в собор, чтобы на несколько минут зайти внутрь и увидеть, что же там происходит.

Туристы ожидают в очереди возле собора, Стамбул, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Александр Попенко/Громадское

Отгороженные от журналистов, туристов, любопытных жителей Стамбула и опоздавших прихожан, священнослужители, политики и приглашенные гости сохраняли молчание и участвовали в молитве. В остальном храм напоминал восточный базар, где постоянно все движется. В этом движении не сразу стало понятно, что церемония передачи Томоса происходит прямо сейчас, в середине службы, в тот момент, когда обычно священники проповедуют после Евангелия.

«Аксиос!»

Патриарх Варфоломей начал церемонию передачи Томоса с отрывка из библейской книги Песни Песней Соломона, Стамбуле, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины

Слово взял патриарх Варфоломей. Он начал с отрывка из библейской Песни Песней Соломона, пожалуй, самой поэтичной книги Писания: «Вот, зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей…»

Эти образы патриарх расшифровал. Зима и дождь — это те трудности, которые пришлось («веками») переживать украинскому православию. А цветы и горлицы — надежды на будущее. Варфоломей вновь пояснил, почему Константинополь исторически считает Киев и Украину своей канонической территорией и отдал их Москве на время, на четких условиях и потому что иначе было нельзя. Но времена изменились. Варфоломей упомянул подчинение Киевской митрополии Москве, которое произошло при патриархе Дионисии IV в 1687 году, отметив, что хотя Константинополь и разрешил рукоположение митрополитов в Киеве патриархом Московским, но никогда не признавал, что Москва имеет над Киевом каноническую юрисдикцию.

Он также вспомнил 1325-й год, когда в Москву была перенесена кафедра митрополита (до этого она находилась во Владимире — прим. «Громадского»), после чего указал, что верующие в Киеве стремились к экклезиастической независимости не только последние 30 лет, но и в течение предыдущих столетий — именно об этом, в частности, шла речь в первой Конституции Украины гетьмана Пилипа Орлика от 1710 года. В тексте было сказано, что «православная церковь Украины должна оставаться под святым апостольским престолом в Константинополе».

«Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая даровала экклезиастический статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня вверяет ее в ваши руки. (...) Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей», — отметил Варфоломей, обращаясь к Епифанию.

Патриарх Варфоломей (слева) и митрополит Епифаний во время церемонии передачи Томоса в соборе святого Георгия в Стамбуле, Турция, 6 января 2019 года. Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины

В ответном слове предстоятель украинской церкви Епифаний много благодарил. Патриарха, церкви, которые поддержали идею автокефалии, политиков, которые помогали довести дело до логического завершения. Вспомнил новый глава новой церкви и своих предшественников и единомышленников из недавнего прошлого.

После речей Варфоломей под возгласы «Аксиос» — «достоин» в переводе с греческого — передал Епифанию долгожданную грамоту и миро, то самое миро (освященное и сдобренное благовониями оливковое масло необходимое для совершение таинств), которое, по версии РПЦ, патриарх Константинополя готовился продавать украинцам по баснословной цене, а Варфоломей неожиданно пошутил на тему этих слухов.

Читайте также Крестный уход. Под эгидой Константинопольского патриархата в Киеве избран первый за 350 лет независимый от Москвы митрополит

После церемонии служба продолжилась своим чередом, но в храме стало намного свободнее. Многие ждали именно передачи Томоса и после того, как это наконец произошло, вышли во двор патриархии. После окончания молитвы иерархи вместе с политиками и президентом Порошенко пошли к берегу бухты Золотой рог — это без преувеличения пять минут пешком от храма — резиденция Вселенской патриархии находится почти на набережной. Патриарх с епископами освятил воды залива. Желающие прихожане — совсем как на Днепре на Крещение — начали прыгать в воду. Из разных концов бухты к месту молитвы уже подтянулись катера, паромы и лодки, — желающих посмотреть на тех, кто решился окунуться при +3 градусах тепла, оказалось немало.

Патриархи, политики и прихожане на берегу бухты Золотой рог, Стамбул, Турция, 6 января 2019 года. Патриарх с епископами освятил воды залива. Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины

Вскоре процессия вернулась в храм, но уже без политиков. Президент, спикер, министры и чиновники сели в машины и уехали — в очередной раз отмечать. Священнослужители, верующие и журналисты, освещавшие предоставление автокефалии, вернулись в патриархию и еще долго не расходились.

Планируется, что 7 января Епифаний проведет в соборе Святой Софии в Киеве рождественскую литургию — первую в качестве полноправного главы поместной Православной церкви Украины.

После церемонии вручения Томоса в Стамбуле президент Порошенко сравнил это событие с еще одним актом провозглашения независимости страны и пригласил Варфоломея приехать в гости с официальным визитом.

Сакен Аймурзаев, Яна Седова, «Громадское». При поддержке «Медиасети»