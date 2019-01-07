Трехлапый Кай и свинцовая пуля в сердце

В подмосковном городке Краснознаменске осенью произошла жуткая история, до сих пор так и не расследованная полицией.

15 сентября среди ночи жителей разбудили громкие выстрелы. Накануне Краснознаменск отмечал день города, поэтому звуки стрельбы многие сначала приняли за праздничный салют. Но когда послышался жалобный вой собаки, стало ясно: что-то не так. Жуткие завывания не прекращались до самого утра.

Когда рассвело, одна из жительниц города обнаружила во дворах центрального района раненого пса. Женщина оказалась волонтером местного приюта для бездомных животных «Друг? Тут». Она и сообщила коллегам об этой ситуации, и те сразу поспешили на помощь раненой собаке.

«Он истекал кровью, лапа болталась как оторванная. Но как его поймать? Он напуган, у него болевой шок», — вспоминает одна из очевидцев Татьяна Кондратьева.

Сразу оказать помощь животному не удалось: пса ловили несколько дней по всему городу, от страха он убежал в лес. И все же его нашли, доставили в ветеринарную клинику. Именно там ему дали кличку – Кай.

Сделав рентген лапы, врачи установили, что в Кая стреляли свинцовой дробью, которая практически оторвала лапу и отравляла токсинами организм. Кроме того, была найдена пуля, которая застряла между ребер и грозила в любой момент переместиться в легкое.

К счастью, жизнь пса удалось спасти, хоть лапу и пришлось ампутировать. Сотрудники приюта готовы забрать его к себе после выздоровления.

Таких историй спасений у сотрудников немало. Но сейчас и сам приют нуждается в помощи. Владельцы уже не могут содержать своих питомцев на те небольшие средства, которыми располагают.

Марина Титова, волонтер приюта много лет помогает собакам. Раньше работала в военном городке, а сейчас все свободное время посвящает животным. У Марины в руках огромные сумки: «Корм для собак», — поясняет она.

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Приют для бездомных животных в Краснознаменске существует без малого 18 лет. До его образования проблема бездомных животных в городе решалась одним способом — отстрелом. Директор приюта, Анжелика Лапинская пыталась с этим бороться: обращалась в администрацию, писала в правоохранительные органы. Но проблема оставалась. Собакам вроде Кая, конечно, помогали, но они так и оставались на улице. Тогда Лапинская и ещё несколько человек решили создать частный приют для бездомных собак. Так он и держится все эти годы на нескольких пенсионерах.

По словам волонтеров, в приюте насчитывается больше ста собак. Сам приют находится в черте города. Дорога к нему вся разбита, кругом ямы.

«Сколько времени уже просим администрацию починить, никто не слушает, помощи совершенно никакой», — жалуется Марина.

Территория приюта представляет собой «двор» — открытую песчаную площадку, по краям которой — вольеры, где и находятся животные. Увидев Марину, собаки радостно лают. Здесь ее любят.

Мы проходим вдоль клеток. Внутри и породистые собаки, и обычные дворняжки. По 2-3 питомца в чистых, ухоженных вольерах. Десятки пар ожидающих глаз устремлены на нас, и каждая собака старается обратить внимание на себя: кто-то повизгивает, кто-то встает на задние лапы.

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Подходим к еще одному вольеру. Здесь находится любимец Марины – огромный, лохматый пес по кличке Зевс. Когда-то и его тоже спасли сотрудники приюта, подобрали истощенного с улицы. Совсем недавно Зевс потерял зрение. Никого к себе не подпускает и признает только Марину.

«Забрала бы его к себе домой, но места совсем нет», — вздыхает она.

Наступает время кормежки. Вместе идем на «кухню» — маленький домик на территории приюта. Оттуда уже идет приятный запах приготовленной еды. В маленьком помещении повсюду кастрюли, пакеты с собачьими кормами.

«В основном стараемся кормить их здоровой пищей: мясо, крупы. Однажды приезжали депутаты, сунули нос в кастрюли, и сказали, что сами бы попробовали», — смеется Марина.

Берем пакет с лакомствами для питомцев приюта и снова выходим на улицу. Здесь уже бегает несколько собак. Угостить псов разрешают и мне. Собаки прямо с рук съедают эти угощения — новых людей они не боятся.

Собак из приюта иногда берут. Но даже после передачи животных новым хозяевам, сотрудники внимательно следят за их жизнью. Многие питомцы возвращались в приют по несколько раз.

«Кому попало, мы собаку не отдадим, — объясняет Марина. — Какое-то время все проверяем».

Сейчас у владельцев приюта накопились значительные долги. Держится приют только за счет собственных денег владельцев и помощи жителей. «Бывает даже по 40 тыс. в месяц собираем, но этого все равно не хватает. На одни корма у нас уходит больше 70 тыс. руб. в месяц… Еще и долги в клиниках на 100 тыс., — рассказывает Марина свою нехитрую математику. — Многие поставщики расторгают контракты, а задолженности растут. Если ситуация не изменится, то приют закроют».

В прошлом году, администрация города приезжала в приют, обещали помочь с долгами, но все так и осталось на словах. Возможно, следующий Новый год краснознаменские псы будут встречать на улице.

Иван Плотников — специально для «Новой»