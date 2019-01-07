Про тест на выдумку

Сначала о прошлогоднем снеге.

В последних числах декабря в поселке городского типа Новосемейкино случилась необычная акция протеста. Для любознательных могу уточнить, где находится этот поселок, и даже приведу координаты: 53 градуса 22 минуты северной широты и 50 градусов 20 минут восточной долготы. Но сейчас из-за буранов и метелей параллели и меридианы под снегом все равно не видны, поэтому сообщу лишь, что Новосемейкино находится в Красноярском районе Самарской области.

Так вот, о снеге, заметающем координаты. Жители поселка, недовольные расчисткой улиц после снегопада,

взяли да и завалили снегом вход в здание местной администрации и опубликовали в социальных сетях фото снежного холма.

По оценке «Новой газеты», вершина холма — примерно 168 метров над уровнем моря (если учесть, что сам поселок располагается на отметке 166 метров).

Конечно, это не дело. Было бы у нас побольше демократии, жители Новосемейкина просто вышли бы на митинг с какими-нибудь политико-метеорологическими плакатами. Ну, скажем: «Выборы прошли, а осадки остались». Но мы же знаем российские порядки. Митинг, как водится, не согласуют, а без согласования уличного мероприятия его организаторов быстро увезут на автозаке (если машина не застрянет в сугробах).

А что теперь? Глава городского поселения Новосемейкино Владимир Лопатин заявил, что это не акция протеста, а хулиганство, что зачинщиков уже вычислили и обратились в полицию. Ну, понятно. Теперь возможна операция с кодовым названием «снегозадержание».

Умом российский протест не понять. Иногда это прямо тест на смекалку или ребус какой-то. Представьте, некие иностранцы оказались бы в Казани на главной площади и увидели бы, что

два десятка людей с энтузиазмом делают зарядку по системе йоги под окнами Кабинета министров Татарстана.

Не всякий прохожий сумел бы им объяснить, что это не местный обычай, а акция протеста против строительства мусоросжигательного завода в пригороде Казани, в поселке Осиново. У себя в поселке жители Осинова не раз выходили с плакатами на митинг, но кто же им позволит митинговать на главной площади Казани, хотя она еще с советских времен носит издевательское название «Площадь Свободы». Их заявки в минувшем году неоднократно отклоняли, вот они и занялись йогой возле Кабмина, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Читайте также Штурм Дома культуры обсудили в суде. Жители поселка сопротивляются строительству вредного завода

Привлекли, но только к себе. В отношении организатора акции Веры Керпель составлен протокол.

Полиция сочла, что был проведен массовый пикет, поскольку делавшие зарядку люди были в одинаковых футболках с надписью «Нет МСЗ!».

Материалы передали в суд, и активистку спасло от наказания только то, что бумаги были оформлены ненадлежащим образом. Что-то в них, как в йоге, перевернули с ног на голову.

Митинги и пикеты разрешены Конституцией, и недовольным чем-то гражданам вроде нет нужды изобретать велосипед. Но вот мы сидим и поминаем гражданские права, а в это время по городу Сургуту, возможно, едет велосипедист с плакатом на спине: «Не хватило денег на автобус». Недавно после повышения стоимости проезда с 25 до 40 рублей так выразил свой протест в 40-градусный мороз житель Сургута Никита Шостак. Это был явный передвижной пикет, но велосипедиста, к счастью, не задержали. А то он сейчас ездил бы с плакатом: «Не хватает денег на штраф».