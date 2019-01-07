На трибунах становится тихо…

Русская православная церковь требует отдать территорию мурманского центрального стадиона под строительство кафедрального собора. Основание — личное пожелание патриарха Кирилла. Изюминка в том, что три года назад патриарх лично заложил этот собор совсем в другом месте. Но как следует из документов, находящихся в распоряжении «Новой», в день закладки храма Его Святейшество… передумал. И выбрал новый участок — в центре города.

Горожан, понятное дело, спрашивать никто не стал. Как и отменять церемонию закладки: телекамеры ведь уже были включены.

Речь о строительстве кафедрального собора зашла 7 лет назад, когда был учрежден фонд по сбору средств. Деятельность этого фонда вызывает странные ощущения: он издает буклеты, заказывает публикации в прессе на платной основе, а также выдает четверть собранных средств собственному руководителю, некоему г-ну Григорьеву — в качестве зарплаты. В планах Григорьева, названных в «Российской газете», — собрать ни много ни мало миллиард. Пока, правда, набралось только 70 миллионов.

Тем не менее заказан и оплачен проект, сделан землеотвод на сопке в северной части Мурманска. Там находится самый большой в городе храм, возведенный в память о погибших моряках «Курска».

Громадный кафедральный собор расположится вплотную и будет ровно в пять раз больше.

Чудовищные размеры планируемой постройки вызвали очень разные оценки. Площадь три тысячи квадратных метров, крытая галерея вокруг… И это притом что особого столпотворения в восьми действующих храмах города не наблюдается. Однако место для Морского собора — а именно так должен называться храм — и правда удачное: одна из самых высоких точек города, над Кольским заливом.

В августе 2015 года на месте будущего собора с большой помпой установили закладной камень. Церемонию вел патриарх Кирилл, участвовала в ней и губернатор Марина Ковтун, ранее называвшая себя атеисткой. Впрочем, времена для губернатора были такие, что не до атеизма: шла очередная волна предсказаний скорой отставки, рейтинг падал стремительно, пресса обсуждала пятикратный рост премий чиновникам областного правительства, скандал с понижением учительских зарплат, дошедший до Верховного суда, неумеренные траты на содержание главы региона.

В такое время заступничество духовной особы, имеющей серьезный политический вес на самом верху — дело, достойное серьезных усилий. И губернатор их предприняла. Как следует из письма в адрес мурманской мэрии за подписью митрополита Симона, в день закладки собора патриарх выказал неудовольствие отдаленностью будущего храма от центра города. Тогда, как пишет Симон, Ковтун предложила патриарху другое место — то, где сейчас Центральный стадион. Аккурат напротив здания областного правительства, за характерный цвет именуемого в народе Желтым домом. Близость к «главному административному зданию» в документе особо подчеркивается — видимо, как один из определивших волю патриарха факторов. Митрополит завершает письмо уверениями, что построить храм на месте действующего стадиона — «святая воля и благословение Его Святейшества».

Судя по ответу чиновников, «святая воля» ввела их в сильное недоумение.

Если Марина Ковтун действительно щедро пообещала главе РПЦ землю под храм, то, очевидно, умолчала о том, что выделить эту землю не в ее власти.

Участок в аренде у областного совета профсоюзов до 2053 года включительно. Долго же придется ждать начала строительства.

Стадион профсоюзов в Мурманске. Фото: РИА Новости

Обещать не значит выполнить, но заступничество патриарха Ковтун, вероятнее всего, получила: тучи над ней на некоторое время рассеялись, а источники сообщали о встречах губернатора с патриархом, на которых обсуждался перенос отведенного под собор места. Но в Мурманске ни о каком переносе никто и слыхом не слыхивал. До последнего лета, когда патриархия велела митрополиту Симону ускорить работу. Тот, судя по письмам за его подписью, прекрасно понимает бредовость идеи уничтожения самого большого в городе стадиона в пользу возведения храма. Равно как и то, что закон не позволяет выгнать с насиженного места арендатора только потому, что такова воля Его Святейшества. Понимает находящийся в безвыходном положении митрополит и то, что ссылки на невозможность исполнения этой воли грозят ему гневом патриарха. И просит заварившую кашу Ковтун лично написать Кириллу.

Но митрополиту в этой политической игре отвели роль болванчика: Ковтун отвечает ему с иезуитской любезностью, что не считает себя вправе вмешиваться в вопросы церковной жизни. Дескать, светская власть на духовную влиять не может. И Симон, который и так не в фаворе в патриархии, оказывается меж двух огней. Не выполнить волю Кирилла для него равносильно лишению кафедры, а выполнить невозможно физически.

Источники в окружении Симона утверждают, что интрига двойная. Под боком у митрополита молодой, амбициозный и обладающий отличными связями в патриархии, Кремле и областном правительстве епископ Митрофан, который и Москву, и губернатора устраивает в качестве главы местной церковной общины гораздо больше. Так что политики в этой истории поболе, чем веры.

Так или иначе, патриарх недоволен. Резолюцию Кирилла сообщает Симону почему-то руководитель управления патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Антоний. Она однозначна и не терпит возражений:

«Начать работу по выделению земли под кафедральный морской собор на месте Центрального стадиона».

Что до уже заложенного патриархом собора, его глава церкви дозволяет достроить, а вот называть морским и кафедральным воспрещает. Никто уже не вспоминает, как в основание будущего храма закладывали капсулу с землей из Ганиной Ямы, а горожанам обещали, что главный собор Кольского полуострова будет виден с палубы каждого идущего в Мурманск судна. Кстати, горожане и сейчас в неведении: сборы денег на кафедральный собор по-прежнему идут, по городу разъезжают троллейбусы, на которых намалеван эскиз храма и девиз: «Собору — быть». Эскиз, правда, почему-то не совпадает с тем, что представлен на сайте фонда. Зато расчетный счет указан тот самый.

РПЦ может в итоге — если на облсовпроф грамотно надавят — получить уже не один, а два грандиозных проекта. Что, несомненно, на руку г-ну Григорьеву вместе с его фондом: глядишь, вместо одного миллиарда, соберут сразу два. Правда, можно ли возвести громадный храм в болотистой низине, никто пока не задумывался. Как и о том, что церкви всегда строили на возвышении, а не в оврагах, и что места их возведения определяла воля Божья, а не близость к зданию правительства… Но о Божьей воле никто из участников этого фарса, скорее всего, просто не задумывается — ввиду того, что никто из них, весьма вероятно, в Бога не верит.