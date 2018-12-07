Жизнь за царя

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Фальсификация голосования, вброс бюллетеней, накрутка голосов, политическое давление — вот основные темы на повестке у мурманских журналистов и общественников. Спокойный и к уличной политике несклонный город трясет которую неделю. Ни пенсионная реформа, ни рост цен, ни сообщения о коррупции в руководстве области — ничто не вызывало такой ажитации. Народ разделился на два лагеря по причине столь же экзотической, сколь и пустой — присвоение мурманскому аэропорту имени царя Николая II.

Кто бы ни придумал выпустить пар с помощью наречения аэровокзалов, идея оказалась гениальной. Рассерженные горожане теперь сердятся исключительно на итоги этих квазивыборов.

В Мурманске выбирали из трех имен — героя-летчика Бориса Сафонова, исследователя Арктики Ивана Папанина и — внезапно — царя Николая. Говорят, последнюю идею подали новообращенные заполярные казаки, вместо посевов ржи и пшеницы занятые посевами разного рода удивительных идей в незрелых умах. Повод — Мурманск-де последний город, основанный при Романовых, притом с личного соизволения Николая. Правда, утверждение это крайне спорное: Николай к высокобюджетной идее создания города на краю света относился скептически, и 4 октября 1916 года — в официальный день рождения города — на самом деле закладывался не город вовсе, а поселок. Статус он сменил уже после революции, получив имя Мурманск.

А царь в наших местах не бывал. Логично, что, выбирая имя городскому аэропорту, голосовали за императора мало. Поначалу. Пока в игру не вступила депутат-прокурор Наталья Поклонская. На помощь она призвала крымчан, нисколько не смущаясь, что географически заполярный Мурманск от полуострова раздора находится далеко.

После вмешательства Поклонской Николай стремительно выбился в лидеры, обставив полярника Папанина, в биографии которого г-жа депутат очень вовремя нашла компромат — факт службы в крымской ЧК. Дескать, убийца и злодей этот кандидат.

Тут подоспели и журналистские расследования: мурманские репортеры обнаружили, что выборы фальшивые, голосовать можно по нескольку раз в разных точках: хоть виртуально, хоть офлайн.

Телеграм-конспирологи заявили, что присвоение аэропорту имени царя-мученика лоббирует власть, чтобы сделать приятное путешественнику и священнику Федору Конюхову — отчиму местного вице-губернатора по идеологии Анатолия Векшина.

Игорь Сафонов, сын героического летчика, тщетно пытался протестовать против использования имени отца в этом неприличном балагане, заявляя, что у семьи Бориса Сафонова организаторы акции даже разрешения спросить не подумали. Но его негромкий голос потонул в общем хоре.

Накануне оглашения итогов голосования к делу подключилась региональная общественная палата, не замеченная ранее ни в какой фронде. Она обратилась в Общественную палату федеральную с требованием вычеркнуть Мурманск из списка городов — участников проекта. Потому как в народе акция вызвала разброд и шатание вместо обещанного единения в патриотическом порыве.

Меж тем подвели итоги проекта, Николай победил, а Наталья Поклонская сделала открытие в области бюджетной политики, сказав, что раз аэропорт поименуют в честь царя, денег на его долгожданную реконструкцию дадут быстрее.

Наконец, из мглы полярной ночи поднялись коммунисты. Сплотив потрепанные ряды, они анонсировали акцию протеста, назвав победу царя на выборах почему-то предательством памяти воинов Великой Отечественной.

Между тем в самом аэропорту Мурманск никаких особых перемен не наблюдается. Накануне объявления итогов голосования московский рейс прилетел, потеряв половину багажа, а при въезде на частную парковку выкопали траншею, заблокировав часть авто.

А рядом с аэровокзалом неизвестный оставил невеселое граффити: «Кто последний будет улетать из Мурманска, выключите свет в аэропорту».