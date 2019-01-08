Нервный рубль-2019

План по дедолларизации стал одним из самых горячих пунктов в экономической повестке правительства за 2018 год. Он показывает, что экономический курс властей все сильнее отрывается от реальных потребностей граждан. Больше, чем страхи насчет «запрета доллара», россиянам запомнятся только «непопулярные реформы»: увеличение ставки НДС, повышение пенсионного возраста и ускоренная индексация акцизов на бензин.

На таком фоне дедолларизация, несмотря на ассоциации с советским опытом валютного регулирования, выглядит довольно безобидно. В правительстве пояснили, что проект перевода трансграничных платежей российских компаний на альтернативные валюты не подразумевает применение «кнута», и пока что это обещание выполняется. Под запрет попадают уличные табло с курсами валют, растет контроль государства над валютными операциями граждан, но право свободно покупать доллары формально остается неприкосновенным.

Для инвесторов это, безусловно, хорошая новость. В 2018 году вложения в доллар принесли самый высокий рублевый доход среди широкодоступных активов, подсчитали эксперты РБК. За год американская валюта подорожала к рублю на 20% (с 58 до 69,5 рубля за доллар). Если доллары лежали на валютном депозите или были размещены в низкорисковые еврооблигации, то общая доходность повышалась еще на 1–3%. Сравните это с доходностью в 7%, которую обеспечили за год рублевые депозиты или ОФЗ.

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Впрочем, большинство россиян вообще не обладает накоплениями и тем более не занимается сопоставлением инвестиционных возможностей на валютном и фондовом рынках.

Для населения падение рубля означает только одно: повышение ценников в магазинах в связи с тем, что даже базовые продукты питания сильно зависят от импортных составляющих.

Это одна из причин, почему курс доллара остается универсальным экономическим индикатором, интерпретировать который можно без помощи финансовых аналитиков.

Нестабильность рубля не только бьет по покупательной способности населения, но и резко сужает перспективы дедолларизации. Валюта с такой волатильностью не может быть удобным инструментом для внешних расчетов и накоплений. С этой же проблемой связывают упадок биткоина, который так и не смог стать средством платежа, подешевев за 2018 год в 4 раза и возглавив список самых убыточных активов.

Рубль закончил год гораздо лучше, чем биткоин или валюты ряда других развивающихся стран, но даже нынешняя ситуация чревата высокими издержками, связанными с «геополитическими рисками» и нестабильностью цен на нефть.

Остается путь «пассивной» дедолларизации — переход на более устойчивые валюты третьих стран. Но комиссии за отход от общепринятых стандартов мировой торговли (почти все сырьевые товары, которые экспортирует Россия, номинированы в долларах) все равно придется платить российской стороне. Есть проект Еврокомиссии по повышению доли евро в международных расчетах, но в условиях политической и экономической нестабильности в еврозоне возлагать на него большие надежды было бы преждевременно.

С другой стороны, в России уже несколько лет идут естественные процессы дедолларизации, не связанные с активностью чиновников. После 2014 года произошло резкое сокращение номинированного в долларах внешнего долга российских компаний и уменьшение доли валютных активов на балансах банков.

За вторую половину прошлого года россияне забрали с валютных вкладов несколько миллиардов долларов.

К декабрю объем иностранной валюты на банковских счетах россиян опустился до исторического минимума в $85 млрд. Банки, и без того ограниченные в привлечении иностранного фондирования, были вынуждены повысить ставки по валютным депозитам вплоть до 4%.

Курс доллара к российской валюте в прошлом году пережил два резких скачка, в апреле и в августе. Оба были во многом обусловлены угрозой ужесточения американских санкций. 2019 год обещает быть для рубля не менее нервным. Обновленный состав конгресса США вскоре начнет обсуждение новых антироссийских мер. Сейчас наиболее опасными выглядят три пункта: запрет для иностранных инвесторов на операции с новыми выпусками российского госдолга, блокировка долларовых платежей российских банков и отключение России от системы SWIFT.

По оценкам инвестбанка «Ренессанс Капитал», если под влиянием санкций иностранные инвесторы распродадут половину имеющихся у них российских активов, то среднегодовой курс доллара поднимется до 82 рублей. К этому сценарию следует добавить риски новых шоков в мировой экономике и продолжение цикла повышения ключевой ставки ФРС. В совокупности эти факторы будут притягивать инвесторов к надежным валютам, к числу которых рубль можно отнести в последнюю очередь.