«Выключи мозг». Теперь и на YouTube

Долгие годы мы воспринимали YouTube и другие интернет-каналы как вселенную, параллельную телеофициозу. Там шла насыщенная, интересная, а главное — неподцензурная жизнь. Блогеры ругались матом и откровенно рассказывали о своей жизни. Граждане, попавшие в объектив камеры или телефона, говорили о нашей власти такие вещи, которые на Первом даже представить себе нельзя. Вся новая музыка — там. Лучшие шутки — там. Новые форматы и неформаты, новые персонажи, все новое. И самое важное: все на равных — ты и автор контента, полная демократия.

Под занавес 2018-го выяснилось, что мы ошибались. Новогодние интернет-шоу в этом году до неотличимости похожи на телешоу. Ошибиться нельзя: мат­рица та же, до слез знакомая. Почти все они лучше качеством. Учитывая уровень нашего ТВ, это несложно, но суть та же. Те же персонажи и приемы. Если раньше у нас был один большой телевизор, большой матюгальник на всю страну, то теперь стало их много. На любой вкус.

— Это же интернет, можно говорить любые вещи! — ликует ведущий новогоднего шоу на «Яндексе» Илья Соболев, резидент Comedy Club и гость «Голубого Урганта». — Скажи слово, которое нельзя в телике, но можно в интернете, — обращается он к соведущей Ирине Чесноковой.

— Малышева — ерунда! — выкрикивает Чеснокова. От смелости и дерзости замирает сердце. Как? На саму Елену Малышеву покусилась! И добавляет:

— ЖКХ!

А потом хором все вместе: «Мы резкие, мы дерзкие, мы на волне!» Звучит как рекламный слоган. Может, оно и так, но полное ощущение, что нас держат за идиотов, не хуже чем в «Голубом огоньке». Комсомольский задор так и прет.

— Нас не посадят за упоминание ЖКХ? — спрашивает Ирина. Кто-то скажет, что пусть хоть так говорят на массовую аудиторию о проблемах россиян. Кто-то — что это издевательство над оппозиционными настроениями. На самом деле ни то, ни другое. Проблемы стали симулякром, оппозиционность — коммерческим брендом, игрой, способом привлечь новых рекламодателей.

В том же шоу — Вера Брежнева с советами о сохранении красоты и молодости. Все правильно, все логично: повышение тарифов ЖКХ и диетология идут рука об руку. И главный совет от Брежневой — закрыть рот. Имеется в виду диета, но мы-то всё понимаем.

Марии Шейх и Марии Зайцевой, составившим успешный вокальный ютьюбовский дуэт «Две Маши», ведущий предлагает отличить настоящие законы от фальшивых. Вот оно — сейчас будут говорить то, о чем нельзя в телике! Но нет:

— Правда ли, что в американском штате Огайо запрещено спаивать рыб? А правда ли, что во Франции нельзя называть свинью Наполеоном? Правда ли, что в штате Иллинойс можно выстрелить в Санта-Клауса, если вам не понравился подарок?

Острые, актуальные темы.

Одно из лучших новогодних шоу, по оценкам экспертов, — у Сталика Ханкишиева, знаменитого кулинарного блогера. Все очень профессионально, со вкусом. В паузах выступают Андрей Сапунов и другие уважаемые люди. Представить все это на телеэкране легко. Фактически это телепрограмма, но на другой площадке. Нам удалось списаться со Сталиком и расспросить, как готовился его «Огонек». Затраты на него в десятки раз ниже телевизионных, хотя выглядит все вполне респектабельно. Это потому, что в большой корпорации легче воровать и пилить, чем в маленьком частном бизнесе. А для того чтобы договориться с артистами, достать нормальную аппаратуру и грамотно смонтировать, не нужно держать гигантский штат. В этом смысле такие, как Ханкишиев, вполне конкурентоспособны.

Сталик просил не цитировать его, но суть комментария сводится к тому, что эра дилетантизма в YouTube кончается. Скоро туда придут профессионалы, и начнется настоящая конкуренция, а конкуренция — всегда хорошо, это главный стимул повышать качество.

И еще о кулинарных шоу. Один из самых высокооплачиваемых блогеров Oblomoff выложил под праздники ролик о том, как готовить «золотистую и сочную» рождественскую индейку. Индейка набрала примерно столько же просмотров, сколько новогоднее обращение президента, выложенное на YouTube-канале «России-1» с отключенными комментариями. 700 тысяч просмотров, по меркам топовых блогеров, — почти ничего.

Oblomoff — третий в рейтинге блогеров, хорошо заработавших в 2018-м, — 52 млн 200 тыс. рублей. Второй в этом списке — Дудь. Присутствует там и Парфенов с «Парфеноном». Парфенов и Дудь — редкий случай, когда интернет используют для действительно серьезного и по-настоящему свободного высказывания. Но есть нюанс: оба они люди с телевизионным прошлым. В YouTube они воспроизводят телевизионную модель, а не строят новую. Это тот же телевизор, но лучше.

Две самые громкие музыкальные премьеры новогоднего интернета: Ольга Бузова с клипом «Танцуй под Бузову» и Семен Слепаков с песней «Это был тяжелой год». Причины, по которым их выложили в интернете, предельно ясны. Да, слепаковский юмор мрачноват: каждый год мы говорим, что предыдущий был трудным, следующий будет легче, а потом под новый год говорим то же самое. Дурная бесконечность, не самый позитивный сюжет для ТВ. Но дело не в нем, а в том, что в песне есть мат. Только это мешает дать ее в эфир.

У Бузовой тоже мат, но с ней еще проще. Она раскручивает свой видеоблог, ей необходимы просмотры. Текст у нее такой: «Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову». И ключевая фраза, на которую все обратили внимание: «Выключи мозг и делай так же, как я». Интернет сразу запестрел заголовками: «Бузова под Новый год предложила выключить мозг!» А на ТВ никто бы и внимания не обратил. И количество просмотров зашкаливает — больше двух миллионов.

Выключи мозг: теперь и на YouTube! С Новым, 2019-м!