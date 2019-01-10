Японцев поставили на место

МИД Японии ушел сейчас в глухую оборону. «Мы не можем раскрывать содержание последних контактов с Россией, исходя из необходимости вести переговоры в тихой атмосфере, — голос дипломата в телефонной трубке звучал вежливо и бесстрастно. — Да, российской стороне была изложена наша позиция, но она также раскрываться не будет. Переговоры будут продолжены на основе базисной позиции нашего правительства. Она заключается в том, что следует решить территориальную проблему и на этой основе заключить с Россией мирный договор». Таким образом в японском министерстве прокомментировали резкий демарш Москвы, который в Токио явно не ожидали.

9 января, в первый рабочий день после затянувшихся новогодних каникул, в МИД РФ был вызван посол Японии Тоёхиса Кодзуки: ему было заявлено, что последние высказывания японского руководства грубо искажают договоренности лидеров двух стран об ускорении переговоров о мирном договоре и дезориентируют общественность двух стран об их содержании. Прозвучало еще немало сильных фраз, а дальневосточных соседей обвинили в попытке навязать другой стороне собственный сценарий решения проблемы.

Клятва на кладбище

Москва в жесткой форме отреагировала на поток заявлений и утечек информации, который во время новогодних каникул непрерывно шел из Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ говорил о России и мирном договоре и на своей первой новогодней пресс-конференции, и в длинном телевизионном интервью, в выступлениях в столице и провинции и, наконец, во время ритуального похода на родовое кладбище. Именно там после посещения могилы отца он патетично заявил репортерам, что дал клятву приложить все силы к скорейшему заключению мирного договора с Россией.

На встрече в Сингапуре в минувшем ноябре Путин и Абэ договорились ускорить переговоры на эту тему на основе советского-японской Совместной декларации 1956 года. В ней СССР выразил готовность передать соседу южнокурильский остров Шикотан и прилегающую гряду ныне необитаемых островков, которую японцы именуют Хабомаи и ради удобства считают на переговорах за один остров. Однако это предполагалось сделать лишь после подписания договора и в качестве окончательного подарка. Тогда Токио от такого предложения отказался — он хотел все Южные Курилы, включая самые крупные острова Итуруп и Кунашир, на которые приходится более 90% площади этих территорий.

Итуруп. Курильские острова. Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Теперь, как многие считают, японский премьер готов вернуться к варианту 1956 года с некоторой символической добавкой, поскольку ему нельзя открыто отказаться от официальной позиции, которая требует решить вопрос о всех четырех островах.

Токио, конечно, открыто об этом не говорит, но большинство наблюдателей считают, что Абэ согласен получить после подписания мирного договора лишь Шикотан-Хабомаи,

а по поводу остающихся у России Итурупа и Кунашира удовлетвориться чем-то менее осязаемым. Например, обещанием создать там особую зону с льготами для японцев — допустим, с правом безвизового въезда.

Москва признает сейчас договоренности 1956 года в полном объеме, однако заявляет, что пункт о передаче островов трактоваться может по-разному и нуждается в уточнении. Это явно и попытались сделать в Токио в первые дни января в преддверии важных переговоров — 14 января в Москве их будет вести глава японского МИД Таро Коно, а в 20-х числах текущего месяца в России ожидают новую встречу Абэ и Путина.

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Компенсации и «помощь»

Формулируя свою переговорную позицию, японский премьер, например, заявил в начале января, что Токио готов согласиться с присутствием российского населения на островах после их передачи Японии. По его словам, изгонять его никто не собирается. Более того, передача территорий, по словам Абэ, должна проводиться так, чтобы с этим согласились их нынешние жители.

Премьер говорил и о необходимости создать условия для «сосуществования» россиян и японцев на островах. Тем более, что население того же Шикотана составляет менее 3 тысяч человек, что, по мнению японских экспертов, не создает особых проблем.

На этой неделе авторитетная и очень осведомленная газета «Иомиури» сообщила также, что правительство Абэ намерено вместе с заключением мирного договора подписать с РФ соглашение о взаимном отказе от материальных претензий. Токио считает это уступкой: в его официальных документах Южные Курилы считаются «незаконно оккупированными территориями». По этой логике,

депортированные оттуда японцы имеют право на компенсацию за то, что они в свое время лишились своих земельных участков и другого имущества, потеряли возможность вести рыбный промысел и т.д.

Сейчас в Японии насчитывается около 6 тысяч бывших жителей островов и их прямых наследников, документы на потерянную собственность, говорят, хранятся в целом исправно. Однако теперь, если верить «Иомиури», правительство Абэ готово взять обязанность выплатить такие компенсации на себя. Взамен оно ждет, что и Россия не будет выставлять встречные претензии при передаче островов — например, требовать возмещения ассигнований, затраченных на созданную там инфраструктуру. В то же время, по данным газеты, Токио готов изучить вопрос о предоставлении России материального возмещения за территории — только в форме не компенсации, а «экономической помощи». О суммах, разумеется, речь не идет, а официально правительство Японии такие разговоры, естественно, не подтверждает.

Сообщение генерала Мартинеса

Подобие ответа было дано в январские дни и на высказываемые российской стороной опасения по поводу того, что на островах после их передачи могут появиться американские военные объекты. Премьер Абэ заявил, что союз между Токио и Вашингтоном отвечает интересам России и не угрожает ее безопасности. Намек при этом делается на то, что японо-американский альянс сдерживает амбиции Китая, что, мол, выгодно и Москве. Наконец, 9 января командующий вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес сообщил журналистам, что

у Вашингтона «на данном этапе» нет планов размещать войска на части Южных Курил в случае ее перехода к Токио.

Судя по всему, примерно в таком ключе премьер Абэ намерен вести переговоры в Москве во второй половине января. Он уже заявил, что 2019 год станет решающим на переговорах: премьер намерен выработать сейчас общую договоренность и окончательно закрепить ее в предстоящем июне, когда в Японию прибудет президент Путин на саммит «двадцатки».

Однако 9 января МИД РФ назвал все это попытками искусственно нагнетать атмосферу вокруг переговоров. Прежде чем рассуждать о судьбе жителей островов и компенсациях, как было заявлено, Токио должен полностью признать итоги Второй мировой войны, включая суверенные права РФ на южные Курильские острова. А само решение вопроса, отметил МИД, возможно лишь при создании «качественно новой атмосферы» в двусторонних отношениях, на что, разумеется, потребуется немало времени. Впрочем, несмотря на жесткость формулировок, Москва от диалога не отказывается и судьба островов по-прежнему остается предметом переговоров.