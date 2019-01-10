Охота на лжецов

Утечка информации по делу Пола Манафорта и обвинение, предъявленное адвокату Наталье Весельницкой, «проливают свет» на материалы, с которыми работает независимая комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая «вмешательство России в президентские выборы-2016».

Забывчивость Манафорта

Пол Манафорт. Фото: Jose Luis Magana / AP / ТАСС

Как стало известно из документов расследования комиссии Роберта Мюллера, в разгар президентской гонки в 2016-м году глава предвыборного штаба президента Пол Манафорт передал данные опросов популярности кандидатов в различных штатах, собранные штабом Трампа (то есть служебные материалы) россиянину Константину Килимнику, которого ФБР и комиссия Мюллера считают «связанным с российской разведкой». С Килимником Манафорт также обсуждал некий мирный план по Украине, предусматривающий снятие с России санкций «за Крым».

Килимник — уроженец Кривого Рога, гражданин России и Украины, начинал работать у Манафорта переводчиком, когда американец занимал пост политконсультанта Партии регионов и советника президента Виктора Януковича.

Как отмечают здешние СМИ, Килимник связан с российским олигархом Олегом Дерипаской.

По данным лондонской Financial Times и следователей комиссии Мюллера, Килимник учился в Военном университете Министерства обороны России, где готовят в том числе переводчиков для военной разведки, и, по крайней мере, в начале карьеры имел отношение к ГРУ.

О том, что Манафорт делился с бывшим сотрудником консалтинговой фирмы Килимником информацией из штаба Трампа, которая могла быть практически использована российской стороной, стало известно случайно. Юристы Манафорта не отредактировали части поданного ими ходатайства, данные из которых оставались пока секретом для общественности. Благодаря этой утечке информации мы имеем представление о том, почему спецпрокурор обвинял Манафорта в неоднократной даче ложных показаний. Манафорт «забыл» рассказать и о мирном плане по Украине, и о встрече с Килимником в Мадриде после выборов, и о многом другом. Признанный виновным в неуплате налогов, банковском мошенничестве и сокрытии информации об офшорных счетах (все относится к украинскому периоду деятельности), Манафорт пошел на сделку со следствием, чтобы максимально смягчить наказание. Суд в Вирджинии должен вынести приговор 8 февраля.

Адвокаты утверждают: лоббист «не врал», а просто «забыл» о некоторых деталях, потому что «был истощен» заключением в тюрьме и связанной с этим подагрой.

Американские СМИ пишут, что через Килимника Манафорт передавал данные из предвыборного штаба Трампа двум украинским олигархам — Ринату Ахметову и Сергею Левочкину. Они платили Манафорту «миллионы долларов», когда тот работал «украинским политтехнологом». Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого сговора между Трампом и Кремлем, выясняет, среди прочего, пыталась ли Москва склонить Трампа к посредничеству между Россией и Украиной.

Знал ли об этих контактах Трамп, есть ли здесь «сговор»? Как отмечает сенатор Марк Уорнер, важно, что после передачи данных от Манафорта произошло то, о чем теперь знает весь мир, — взломы сайтов Демпартии США, создание фейковых аккаунтов и размещение в соцсетях политрекламы и откровенных агитационно-пропагандистских материалов по дискредитации Хиллари Клинтон в частности и системы американских выборов в целом. Спецслужбы США и подавляющее большинство американских политиков убеждены, что это дело рук российских хакеров, связанных с разведкой и Кремлем. Вашингтон ввел санкции, предъявил обвинения конкретным физическим лицам и компаниям. Москва обвинения отвергает.

Письмо от генпрокурора Чайки

Наталья Весельницкая. Фото: Dmitry Serebryakov / AP

Одновременно российскому адвокату Наталье Весельницкой, которую в здешней прессе называют «тайным адвокатом Кремля», прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинение в препятствии правосудию, грозящее тюремным сроком в 10 лет. Весельницкая известна в США прежде всего тем, что участвовала во встрече с сыном президента Дональдом Трампом-мл., зятем президента Джаредом Кушнером и все тем же Полом Манафортом в июне 2016 года в нью-йоркской «башне Трампа», куда, как сообщают СМИ, американцы пришли за обещанным им «компроматом на Хиллари Клинтон». К тому моменту Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Как сообщили участники этой встречи (если им можно верить), на самом деле речь шла об отмене «закона Магнитского» и отказе от запрета на усыновление российских детей американцами.

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Но в обвинениях против Весельницкой речь идет совсем о другом. Они связаны с расследованием в США деятельности кипрской компании Prevezon Holdings, которая принадлежала сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва — Денису. Расследование против Prevezon началось в 2013 году по заявлению главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Компания подозревалась в отмывании денег в США, в частности, через приобретение объектов недвижимости в Нью-Йорке. Масштабную аферу по краже из российского бюджета 230 миллионов долларов раскрыл московский аудитор Сергей Магнитский. Москва обвинения отрицает, юрист-аудитор был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина» до вынесения приговора, его осудили посмертно. Обвинив Prevezon, американские прокуроры утверждали, что вышли на след небольшой части этих денег — около двух миллионов, на которые Prevezon приобрела в Нью-Йорке недвижимость. Прокуратура требовала конфисковать четыре квартиры и два коммерческих помещения. Тяжба шла четыре года и закончилась в 2017 году, как это часто бывает в Америке, досудебным соглашением, по которому компания Prevezon выплатила 6 миллионов долларов американским властям, не признав своей вины. Американская прокуратура пошла на мировую, не получив от российской прокуратуры затребованной финансовой документации. В ответ на американский запрос ведомство Юрия Чайки предложило выводы своего собственного расследования, в которых вина за кражу 230 миллионов возлагалась на Hermitage Capital (Браудера) и Магнитского.

Теперь американская прокуратура обвинила Весельницкую в том, что она лжесвидетельствовала, давая официальные показания об этом документе, утверждая, что предварительно она ничего не знала о содержании. В действительности, как утверждает следствие, она была «ключевым автором» официального ответа Генпрокуратуры РФ.

Наталья Весельницкая «тайно помогала составлять» письмо российской генпрокуратуры, а это нарушение закона поскольку, будучи адвокатом Prevezon Holdings, она являлась «заинтересованной стороной».

Ее переписка с «неким высокопоставленным российским прокурором» попала в руки американской стороны. Как почта Весельницкой оказалась у американцев, следствие не указывает, однако в его руках находятся копии секретной переписки. Что это было — взлом почты юриста или «слив информации» от неизвестного российского источника — остается догадываться. В обвинительном заключении отмечается, что Весельницкая обменивалась электронными письмами с российским прокурором, прилагая черновики с изменениями и комментариями. Многие ее предложения в официальном ответе американским коллегам ведомства Юрия Чайки «приведены практически дословно, в перефразированной форме или с небольшими изменениями», говорится в документах процесса «Соединенные Штаты против Натальи В. Весельницкой». Новое слово в юриспруденции: адвокат обвиняемого фактически готовит экспертное заключение по делу! Таким образом, отмечают здешние эксперты, Весельницкая доказала, что у нее действительно имеются связи с российскими властями (как минимум в генеральной прокуратуре) и, вопреки ее утверждениям, она не действовала как частное лицо — «просто Наталья, адвокат».

За определением «высокопоставленный сотрудник», пишут американские СМИ, скрывается заместитель начальника управления Генпрокуратуры России по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев. Переписка с Весельницкой активно шла 31 июля и 1 августа 2014 года. В копии рассылки одного из писем значился отец владельца компании Prevezon Петр Кацыв.

По данным американских гособвинителей, сотрудник российской генпрокуратуры пытался помочь Весельницкой обмануть американскую прокуратуру.

Она написала ходатайство в Генпрокуратуру РФ о том, чтобы ей предоставили официальную копию ответа ведомства, направленного в США. Весельницкая написала, что генпрокуратура отказалась предоставить ей копию этого ответа.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман подчеркнул, что «фабрикация доказательств и предоставление суду фальшивых и вводящих в заблуждение заявлений в попытке повлиять на исход процесса подрывает судебную систему и угрожает возможности государства вершить правосудие». Эксперты называют эту историю с раскрывшимся обманом «проколом» Генпрокуратуры РФ. Весельницкая объявлена в американский розыск. Она может быть задержана в «третьей стране» и экстрадирована в Америку. Ее первый комментарий американским СМИ: «Изучаю обвинение, намерена восстановить свое доброе имя».

На первый взгляд претензии американской Фемиды к Весельницкой никак не связаны с вкладом Кремля — реальным или мнимым — в победу Трампа на выборах. Однако встреча в Трамп-тауэр Весельницкой с ведущими представителями штаба Трампа находится в центре расследования комиссии Мюллера. Предположение, что она выступала как «представитель российских властей», можно сказать, теперь имеет фактическую основу. Издание New Yorker отмечает, что это должно беспокоить не только непосредственных участников встречи в башне — Трампа-мл. и Кушнера, но и самого президента. Знал ли Трамп-старший о встрече, которую он называет «абсолютно законной»? В те же дни на одном из митингов он призвал русских хакеров найти «пропавшие электронные письма Хиллари». Совпадение? Эксперты задают вопрос:

обещали ли представители Кремля людям Трампа обнародовать переписку Хиллари Клинтон и провести интернет-операции в поддержку его кандидатуры в обмен на обещание избавиться от «закона Магнитского»

и отменить санкции в случае избрания Трампа президентом? Ответ на этот и другие вопросы («финансовые связи», «компромат» и пр.) пытается найти комиссия Мюллера.

Отставка, которой добивался президент

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн объявил Трампу, что покинет свой пост через несколько недель, как только новый генпрокурор (министр юстиции) будет утвержден в должности. Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку в начале ноября прошлого года, его обязанности сейчас исполняет Мэтью Уитакер. Трамп предложил на пост нового генпрокурора Уильяма Барра. Слушания в сенате, на которых обсудят кандидатуру на должность генпрокурора, назначены на 15 января. И Уитакер, и Барр известны как критики расследования, которое ведет спецпрокурор Мюллер. Именно Розенстайн предложил кандидатуру бывшего директора ФБР Мюллера на пост главы комиссии, расследующей «российский след» в американских выборах, а позже курировал работу комиссии. Розенстайна часто ругал в своем твиттере президент.

Недавно Трамп разместил в твиттере сделанный его сторонниками фотоколлаж «предателей» родины, которых ждет суд».

На картинке за тюремную решетку помещены президент Барака Обама, Билл и Хиллари Клинтон, бывшие генпрокуроры — Холдер и Линч, а также спецпрокурор Мюллер и замгенпрокурора Розенстайн.

В свою очередь, Розенстайн сразу после увольнения директора ФБР Коми предлагал тайно записывать слова Трампа, чтобы отстранить президента от должности «за некомпетентность». Сам чиновник отрицал подобный факт, а защитники Розенстайна говорили, что это был «сарказм».

Теперь «высокие отношения» Трампа и Розенстайна подходят к концу. Демократы в конгрессе тревожатся, что уход куратора «российского расследования» может создать проблемы команде Мюллера, которого Трамп тоже хотел ранее отстранить. В Белом доме отрицают возможность закрытия расследования, но адвокат президента Руди Джулиани допускает возможность, что часть будущего доклада Мюллера может быть засекречена. Трамп не будет отвечать на новые вопросы комиссии, официально уведомили юристы президента. По словам Джулиани, подчиненные Мюллера, «если хотят, могут направить президенту повестку», но Белый дом будет сопротивляться через суд.

Как говорится, ждем развития событий.