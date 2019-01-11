Главный герой Нового года — танк

Приключенческому экшену за шесть дней удалось стать рублевым миллиардером по сборам. Общая выручка «Т-34» постепенно приближается к полутора миллиардам рублей. Если учесть, что в эти каникулы вышла последняя серия многолетнего конфетти-альманаха «Елки» (фильм так и называется «Елки Последние»), то почин «Т-34» может стать началом новогодней танковой франшизы. Перефразируя героев «Иронии судьбы», вскоре российский зритель скажет: «Каждый год 31 декабря мы ходим смотреть «танки».

Алексей Сидоров специализируется на социальных экшенах с криминальным оттенком. Он снял бандитский сериал «Бригада», боевик «Бой с тенью». По сути, «Т-34» тоже бодрый приключенческий боевик. Авторов мало интересует правда характеров, правда событий. В фильме достаточно драматургических ляпов. Да и места действия — вроде вегетарианского концлагеря, из которого на заправленном и снаряженном фашистами танке совершают побег герои. Или нарядных улочек европейских городов, затаивших дыхание при виде советской боевой машины. Все это лишь декорация для зрелищного компьютерного экшена. Ревущего из долби-динамиков, бьющего бронебойными снарядами (которыми почему- то сами немцы снабдили наших бойцов) по ушам (во время съемок для большего драйва актерам ставили под ухо колонку с долбящей музыкой Rammstein). Эксплуатирующего нещадно прием slow motion со столкновением снарядов в полете.

«Т-34» в фильме ведет звезда «Полицейского с Рублевки» — еще одного фильма чемпиона новогоднего проката — Александр Петров, который сегодня вытеснил с экрана Безрукова и занят практически во всех флагманских фильмах российского кино от «Гоголя» до «Притяжения» и «Стрельцова».

Киночиновники, мудро расчистившие новогодний экран от западных «подделок» ради наших рекордсменов «Полицейский с Рублевки» и «Т-34», будут докладывать наверх о космически возросшей доле российского кино (по итогам новогодних праздников она составила беспрецедентные 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны).

Кадр из фильма «Т-34». Kinopoisk.ru

А мы — подумаем о роли танков в современном отечественном кинопроме.

Броня крепка

Ну правда, почему именно танки в массовом порядке вдохновляют кинематографистов? Только что прошел нестерпимо телевизионный «Несокрушимый» от продюсера и ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Пиманов чувствует актуальность темы. В 2017-м продюсировал «Крым» об операции «вежливых людей». В основе «Несокрушимого» история подвига экипажа советского танка КВ-1 под командованием Семёна Коновалова. Для военнослужащих Таманской и Кантемировской дивизий был организован предпремьерный показ.

Создатели «28 панфиловцев» снимали кино под рабочим названием «Увидеть Сталина», на экраны выпустили его под именем «Танки». И поведали нам о титаническом пробеге сквозь страну двух экспериментальных Т-34 Михаила Кошкина с целью продемонстрировать их могучесть Сталину.

Героический эпик «Танки» — идеальное с точки зрения минкульта кино: пропагандистский блокбастер. Фильм и создан по инициативе министра. Но это была еще репетиция к успеху.

Сидоров учел недостатки танковых опытов коллег. В его картине пропагандистский зуд отчасти укрощен незамысловатыми приключениями и энергичными боями, приправлен юмором, нарумянен любовной негой. Впрочем, более чем целомудренной — фильм с рейтингом 12+ адресован прежде всего юному зрителю.

Но по сути, все ленты, в той или иной степени работающие на топливе патриотического блокбастера, наследуют популярнейшему онлайн-шутеру World of Tanks — лучшем симулятору танковых сражений, его аудитория исчисляется почти сотней миллионов игроков.

Кадр из фильма «Т-34». Kinopoisk.ru

Чем же по существу отличается новое российское «танковое кино» от советского военного кинематографа? Того же оттепельного «Жаворонка», приглашенного на Каннский кинофестиваль, по мотивам которого и снят «Т-34», или трагикомедии «На войне как на войне» Виктора Трегубовича с ее сугубо гражданским героем Саней Малешкиным, юным командиром самоходки СУ-100? Тот фильм снимали по повести фронтовика Виктора Курочкина, который считал себя «полномочным представителем тех, кто не вернулся с войны».

Почему при советской власти было столько разнообразных авторских, человечных, художественных фильмов на военную тему: от «Летят журавли» Калатозова до «Баллады о солдате» Чухрая, от «Иванова детства» Тарковского до «Мира входящему» Алова и Наумова, от «Солдат» Иванова до «Проверок на дорогах» Германа, от хуциевского «Был месяц май» до «Пороха» Аристова?

При жесточайшей цензуре фильмам о войне позволялись определенные допуски. Их авторы предельно честно говорили с аудиторией на самые острые и при этом вневременные темы. Например, о том, как при тотальном наступлении на индивидуальность возникла возможность этой индивидуальности раскрыться на фронте. В тех фильмах живым пульсом билась фолкнеровская идея: с войны нельзя прийти победителем. В них было осознание глобальной катастрофы, которой была для нашего народа Вторая мировая. Духовная близость с произведениями Гроссмана, Некрасова, Кондратьева, Астафьева, Быкова. Военные фильмы стали не только вершиной отечественного кинематографа, но были признаны и прославлены в мире.

В новейшей отечественной киновойне не отыскать авторской точки зрения.

Вместо обращения к мифу — мифологизация истории. Вместо антивоенного духа — девиз «Можем повторить!», призыв к подвигу. Вместо жестокого умного врага — сплошные идиоты.

Романтизация войны, ощущение легкости победы охватывает экран, манит к себе новые поколения зрителей.

Об инфантилизации зрительской аудитории с горечью говорил Алексей Герман. Кстати, мечтавший сделать с Константином Симоновым картину о конструкторе Кошкине. Но не приключенческий экшен, а жесткое черно-белое кино, в котором автор не замолчал бы тему трагического финала судьбы талантливого механика. Но кто бы смотрел сегодня эту картину? Привлекательней мультики РанЗар, заполнившие Сеть. Танкомульт работает под два миллиона просмотров.

«Война, — считал Томас Манн — всего лишь трусливое бегство от проблем мирного времени». Проблем все больше, в том числе и под Новый год. И экран отвлекает от мути реальности волшебным пламенем доблестных ратных приключений. Учимся сражаться и умирать за родину.

Кадр из фильма «Т-34». Kinopoisk.ru

Да и сама реальность все больше напоминает военное фэнтези. В канун Нового года Россия получила подарок. Из Лаоса — «страны миллиона зонтов и белого слона» к нам вернулись три десятка легендарных тридцатьчетверок, до недавнего времени стоявших на вооружении лаосской армии. Танки пришли морем во Владивосток. Видимо сейчас на железнодорожных платформах едут в Московскую область. Вернувшиеся «символы патриотизма» будут не только участвовать в Парадах Победы. Уже обещано их снимать в кино. Значит будут новые госзаказы. Это ж сколько еще танковых киносериалов наснимают!