Главный герой Нового года — танк
Самый кассовый фильм новогодних каникул — «Т-34» Алексея Сидорова
Кадр из фильма «Т-34». Kinopoisk.ru
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Приключенческому экшену за шесть дней удалось стать рублевым миллиардером по сборам. Общая выручка «Т-34» постепенно приближается к полутора миллиардам рублей. Если учесть, что в эти каникулы вышла последняя серия многолетнего конфетти-альманаха «Елки» (фильм так и называется «Елки Последние»), то почин «Т-34» может стать началом новогодней танковой франшизы. Перефразируя героев «Иронии судьбы», вскоре российский зритель скажет: «Каждый год 31 декабря мы ходим смотреть «танки».
Алексей Сидоров специализируется на социальных экшенах с криминальным оттенком. Он снял бандитский сериал «Бригада», боевик «Бой с тенью». По сути, «Т-34» тоже бодрый приключенческий боевик. Авторов мало интересует правда характеров, правда событий. В фильме достаточно драматургических ляпов. Да и места действия — вроде вегетарианского концлагеря, из которого на заправленном и снаряженном фашистами танке совершают побег герои. Или нарядных улочек европейских городов, затаивших дыхание при виде советской боевой машины. Все это лишь декорация для зрелищного компьютерного экшена. Ревущего из долби-динамиков, бьющего бронебойными снарядами (которыми почему- то сами немцы снабдили наших бойцов) по ушам (во время съемок для большего драйва актерам ставили под ухо колонку с долбящей музыкой Rammstein). Эксплуатирующего нещадно прием slow motion со столкновением снарядов в полете.
«Т-34» в фильме ведет звезда «Полицейского с Рублевки» — еще одного фильма чемпиона новогоднего проката — Александр Петров, который сегодня вытеснил с экрана Безрукова и занят практически во всех флагманских фильмах российского кино от «Гоголя» до «Притяжения» и «Стрельцова».
Киночиновники, мудро расчистившие новогодний экран от западных «подделок» ради наших рекордсменов «Полицейский с Рублевки» и «Т-34», будут докладывать наверх о космически возросшей доле российского кино (по итогам новогодних праздников она составила беспрецедентные 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны).
А мы — подумаем о роли танков в современном отечественном кинопроме.
Броня крепка
Ну правда, почему именно танки в массовом порядке вдохновляют кинематографистов? Только что прошел нестерпимо телевизионный «Несокрушимый» от продюсера и ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Пиманов чувствует актуальность темы. В 2017-м продюсировал «Крым» об операции «вежливых людей». В основе «Несокрушимого» история подвига экипажа советского танка КВ-1 под командованием Семёна Коновалова. Для военнослужащих Таманской и Кантемировской дивизий был организован предпремьерный показ.
Создатели «28 панфиловцев» снимали кино под рабочим названием «Увидеть Сталина», на экраны выпустили его под именем «Танки». И поведали нам о титаническом пробеге сквозь страну двух экспериментальных Т-34 Михаила Кошкина с целью продемонстрировать их могучесть Сталину.
Героический эпик «Танки» — идеальное с точки зрения минкульта кино: пропагандистский блокбастер. Фильм и создан по инициативе министра. Но это была еще репетиция к успеху.
Сидоров учел недостатки танковых опытов коллег. В его картине пропагандистский зуд отчасти укрощен незамысловатыми приключениями и энергичными боями, приправлен юмором, нарумянен любовной негой. Впрочем, более чем целомудренной — фильм с рейтингом 12+ адресован прежде всего юному зрителю.
Но по сути, все ленты, в той или иной степени работающие на топливе патриотического блокбастера, наследуют популярнейшему онлайн-шутеру World of Tanks — лучшем симулятору танковых сражений, его аудитория исчисляется почти сотней миллионов игроков.
Чем же по существу отличается новое российское «танковое кино» от советского военного кинематографа? Того же оттепельного «Жаворонка», приглашенного на Каннский кинофестиваль, по мотивам которого и снят «Т-34», или трагикомедии «На войне как на войне» Виктора Трегубовича с ее сугубо гражданским героем Саней Малешкиным, юным командиром самоходки СУ-100? Тот фильм снимали по повести фронтовика Виктора Курочкина, который считал себя «полномочным представителем тех, кто не вернулся с войны».
Почему при советской власти было столько разнообразных авторских, человечных, художественных фильмов на военную тему: от «Летят журавли» Калатозова до «Баллады о солдате» Чухрая, от «Иванова детства» Тарковского до «Мира входящему» Алова и Наумова, от «Солдат» Иванова до «Проверок на дорогах» Германа, от хуциевского «Был месяц май» до «Пороха» Аристова?
При жесточайшей цензуре фильмам о войне позволялись определенные допуски. Их авторы предельно честно говорили с аудиторией на самые острые и при этом вневременные темы. Например, о том, как при тотальном наступлении на индивидуальность возникла возможность этой индивидуальности раскрыться на фронте. В тех фильмах живым пульсом билась фолкнеровская идея: с войны нельзя прийти победителем. В них было осознание глобальной катастрофы, которой была для нашего народа Вторая мировая. Духовная близость с произведениями Гроссмана, Некрасова, Кондратьева, Астафьева, Быкова. Военные фильмы стали не только вершиной отечественного кинематографа, но были признаны и прославлены в мире.
В новейшей отечественной киновойне не отыскать авторской точки зрения.
Вместо обращения к мифу — мифологизация истории. Вместо антивоенного духа — девиз «Можем повторить!», призыв к подвигу. Вместо жестокого умного врага — сплошные идиоты.
Романтизация войны, ощущение легкости победы охватывает экран, манит к себе новые поколения зрителей.
Об инфантилизации зрительской аудитории с горечью говорил Алексей Герман. Кстати, мечтавший сделать с Константином Симоновым картину о конструкторе Кошкине. Но не приключенческий экшен, а жесткое черно-белое кино, в котором автор не замолчал бы тему трагического финала судьбы талантливого механика. Но кто бы смотрел сегодня эту картину? Привлекательней мультики РанЗар, заполнившие Сеть. Танкомульт работает под два миллиона просмотров.
«Война, — считал Томас Манн — всего лишь трусливое бегство от проблем мирного времени». Проблем все больше, в том числе и под Новый год. И экран отвлекает от мути реальности волшебным пламенем доблестных ратных приключений. Учимся сражаться и умирать за родину.
Да и сама реальность все больше напоминает военное фэнтези. В канун Нового года Россия получила подарок. Из Лаоса — «страны миллиона зонтов и белого слона» к нам вернулись три десятка легендарных тридцатьчетверок, до недавнего времени стоявших на вооружении лаосской армии. Танки пришли морем во Владивосток. Видимо сейчас на железнодорожных платформах едут в Московскую область. Вернувшиеся «символы патриотизма» будут не только участвовать в Парадах Победы. Уже обещано их снимать в кино. Значит будут новые госзаказы. Это ж сколько еще танковых киносериалов наснимают!