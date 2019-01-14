«Пентагон в восторге!»

Андрей Горбаневский

— Андрей Алексеевич, что мы знаем о проекте «Авангард», который, по сообщению Минобороны, в июне был запущен в серийное производство, но спустя полгода, как теперь выяснилось, прошел испытания?

— Известно, что к концу этого года ракет «Авангард» будет всего две штуки. Две «сотки» (УР-100, межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, принятая на вооружение в СССР в 1967 году. — И. Т.) модернизируют и оборудуют двумя новыми боевыми блоками. На втором этапе число «Авангардов» планируют довести до двенадцати. А уже потом, если к 2023 году появятся ракеты «Сармат», «Авангарды» могут устанавливать и на них. Но это все дальние планы, неизвестно, будут ли они реализованы. И, по-моему, более неперспективных работ мы не делали никогда.

— Неперспективных? А как же «отличный подарок стране к Новому году»?

— Президенту дают сведения, а он же юрист, а не инженер, его легко вокруг пальца обвести.

— Но почему вы называете работу над ракетами неперспективной?

— Если брать обычную ракету, ту же «сотку», то обычных боевых блоков в каждой помещается шесть штук. А здесь мы сможем поставить вместо шести бомб одну, хоть и более мощную. В этом нет смысла.

Фото: РИА Новости

— «Авангард» по размеру намного больше обычной боеголовки?

— Существенно больше. Самые эффективные ядерные бомбы — мощностью от 100 до 300 килотонн. На «Авангарде» предполагается делать на одну или две мегатонны. Это просто невыгодно: после взрыва колоссальное количество тепла просто уйдет в космос. Шесть бомб по триста килотонн в несколько раз эффективнее, чем одна на две мегатонны.

— Но дело не только в мощности. Головной блок «Авангарда» — маневрирующий.

— А зачем маневрировать? У нас планируется максимум 12 этих «Авангардов». То есть стрелять можно будет только по самым важным стратегическим объектам. А такие объекты у противника снабжены объектовой противоракетной обороной. Подлетать к этой ПРО боеголовкам придется в любом случае. И здесь важно, с какой скоростью они подлетят.

— Разве «Авангард» подлетит не с гиперзвуковой скоростью?

— Обычные боевые блоки подлетают к цели под крутыми углами с той скоростью, с какой летели в космосе. Это что-то близкое к первой космической, обычно 7 километров в секунду. «Авангард», входя в атмосферу на высотах 50–80 километров, должен перейти на траекторию вдоль земли и начать маневрировать. У него есть что-то вроде «крыла» — плоское днище, за счет которого он пролетит еще две-три тысячи километров. Потом он будет за счет сопротивления воздуха тормозиться, потому что летит чисто по инерции. Его скорость будет уже далеко не 7 километров в секунду. Спрашивается — зачем это нужно?

У «сотки» и так дальность полета — 10 тысяч километров. Мы и так Северную Америку перекрываем со всех сторон. В Южную? Так у нас там вроде целей нет.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

— Он же не просто летит. Он маневрирует, им можно непредсказуемо «пошевелить», он неуязвим для ПРО.

— Высокоскоростную цель и без маневров сбить очень тяжело. У американцев большинство противоракет — корабельные, кинетического действия, то есть требуется прямое попадание. Попасть в обычный боевой блок сложно, он маленький. К тому же таких блоков на ракете, повторю, шесть, они разлетаются — каждый к собственной цели. Они уже перенасытят ПРО: ей надо пустить хотя бы две противоракеты на каждую цель. Но обычная боеголовка ведь не планирует и не маневрирует, и скорость подлета к цели у нее такая, что обе противоракеты могут промахнуться. Получается, у нас одна ракета с обычными блоками накрывает шесть целей сразу. И если пара противоракет промахивается, система не успевает запустить следующую. Американцы неслучайно предупреждают население: не существует системы ПРО, которая гарантированно сбивала бы ракеты с разделяющимися головными частями.

— И вот вместо шести маленьких и быстрых боеголовок мы ставим одну большую и помедленнее?

— Именно так. И по эффективности «Авангард» не лучше обычного боевого блока, потому что он на ракете один.

— Может ли его маневрирование создать проблемы с точностью попадания по цели?

— Может, но это как раз не очень страшно. «Авангард» — штука большая и тяжелая, поэтому туда можно поставить собственную инерциальную навигационную систему. Датчики, грубо говоря, пружинки с грузиками, измеряют текущее ускорение. Тормозите — грузик сжимает пружинку, ускоряетесь — его тянет назад. Если такие грузики поставить по трем осям, то вы знаете, какие ускорения в какие стороны направлены. Дальше по законам кинематики вычисляете текущие координаты. Современные высокоточные инерциальные системы построены так же, только «грузик» у них электронный. Но чем интенсивнее маневр, тем большие ошибки дают датчики, тем ниже точность. Если маневр слабенький, ухудшения точности не будет, но и перехватить его намного легче.

— Известно, как именно способен маневрировать «Авангард»?

— Это от нас скрывают, мы не знаем, какое ускорение он способен создавать. Судя по крылышкам, не сильно-то он и маневрирует. Скорее всего, маневренность будет зависеть от высоты. На малых высотах он сможет маневрировать больше, так там и сбить его проще. Но вот он перешел на траекторию вдоль поверхности земли — и летит, маневрируя. При любом маневре у него резко возрастает аэродинамическое сопротивление. Потому что летит он несколько боком.

И чем сильнее он маневрирует — тем больше падает скорость. Он сделает пару-тройку сильных маневров — и затормозится.

— Маневрировал, маневрировал, только затормозился — тут его и сбили?

— Да, покрутился, покрутился, потом «думает», что опасный район пролетел. Летит дальше. Но он же не знает, в какой момент его обстреливают: приделать к нему головку, которая бы «видела», кто атакует, невозможно, температура настолько высокая, что любой локатор на «носу» сгорит. А у американцев основные ракеты ПРО стоят на кораблях. Где находится корабль — не угадаешь. То есть наш боевой блок должен все время лететь и маневрировать. Тогда скорость у него упадет, и он быстро свалится.

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

— А как именно, на сколько метров может измениться точность попадания?

— Для стратегических межконтинентальных ракет итоговая ошибка допустима в пределах ста-двухсот метров. За счет маневрирования ошибка, конечно, увеличивается, но не вдвое.

Для ядерной боевой части это непринципиально, поскольку ее взрыв разрушает все на километры вокруг.

Разве что вы стреляете по шахте, в которой находится ракета противника, тогда надо точнее наводиться. А если по какой-нибудь электростанции, то промах в пару сотен метров становится уже не важен.

— Но если у нас таких ракет всего две или пусть даже двенадцать, это, наверное, предъявляет повышенные требования к точности? Если бить, то наверняка?

— По какой цели? Если ваш стратегический объект — большой город-мегаполис, то совершенно все равно, куда ракета попадет.

— Если это такая неперспективная, как вы говорите, разработка, зачем СССР начал ею заниматься еще в середине 1980-х? Зачем в начале 2000-х работы возобновили в России?

— В 1980-х эти работы были начаты в ответ на программу Рейгана «Звездные войны». А почему возобновили — вот не могу сказать. По-моему, это было глупое занятие. Гиперзвук — это вообще не для размещения на стратегических ракетах. Есть отдельные гиперзвуковые ракеты. Российская противокорабельная ракета «Циркон» — классический пример. Она летит на высоте километров сорок, скорость у нее 8 Махов. «Циркон» экономичнее «Авангарда», потому что меньше масса. Он летит в атмосфере, не выходит в космос, у него тоже есть некое подобие «крылышек», и он летит вдоль поверхности, пользуясь в качестве окислителя наружным воздухом. Сама по себе ракета — тонны три.

А «Авангарды» ставят на межконтинентальную ракету, которой требуются и керосин, и окислитель. Она потому и «сотка», что 100 тонн весит.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

— А зачем аналогичные «Авангарду» разработки с начала 2000-х ведут и американцы, и китайцы, и англичане, и японцы?

— Не аналогичные. Никто не делает межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуком. Делают именно чистые гиперзвуковые ракеты. Ставить гиперзвук на баллистические ракеты просто глупо.

— Экономичнее — это же не значит эффективнее с военной точки зрения? У этих ракет и задачи разные, и скорости различаются в три с половиной раза.

— Надо еще доказать, что с военной точки зрения такие высокие скорости эффективны. Скорость у «Авангарда» большая, «крылышки» маленькие, маневрировать он может несильно. А есть такое правило: чтобы перехватить ракету, противоракета должна обладать располагаемой перегрузкой раза в два-три больше, чем у цели. Потенциальный противник может на противоракете увеличить крылышки — и она будет маневрировать в нужное число раз эффективнее, чем «Авангард». Тогда она его перехватит.

— Может ли потенциальный противник снабдить ПРО какой-нибудь штукой, которая будет просчитывать маневры «Авангарда»?

— Нет, наведение противоракеты основано на другом принципе. Наземный радиолокатор видит цель, просчитывает траекторию и посылает радиокоманды, которые противоракета отрабатывает, наводясь на цель. Но последние пять-десять процентов полета противоракета переходит на собственное наведение, у нее есть головка с маленьким радиолокатором. На таких расстояниях «Авангард» уже не очень-то поманеврирует, поэтому предсказать последние секунды его полета нетрудно.

— Путин пообещал, что «Авангард» будет незаметен для локаторов.

— Еще один недостаток «Авангарда» в том, что он очень заметный: он нагревается до очень высоких температур, порядка полутора тысяч градусов, и сильно светится в инфракрасном диапазоне. Можно на противоракету поставить инфракрасный датчик, тогда противоракета будет наводиться на «Авангард» очень точно.

— Так его, получается, еще и проще перехватить, чем обычную боеголовку?

— За счет высокой температуры — да, перехватить гораздо проще.

— Подождите. Его же как раз разрабатывали именно как неуязвимое для ПРО оружие. В чем тогда эффективность «Авангарда»?

— Если использовать его как обычную межконтинентальную ракету, то и эффективность обычная.

— Зачем на него потратили столько денег, сил, времени?

— Нынешние американские противоракеты еще не могут перехватить «Авангард». В маневрирующую цель они действительно не попадут. Но вообще опыта перехвата маневрирующих целей у военных полным-полно. Просто для этого используется другая боевая часть. Не кинетическая, а осколочно-фугасная, например. Грубо говоря, бомба взрывается, осколки летят во все стороны и поражают цель. Это значит, что под наш «Авангард» американцам придется полностью переделывать свои системы ПРО.

Фото: РИА Новости

— Значит, мы действительно вгоняем американцев в дополнительные расходы.

— Американцы занялись бы этим с большим удовольствием, потому что это миллиарды долларов. Пентагон в восторге!

Поэтому он сейчас и запугивает обывателей: у русских появилась такая угроза, ребята, отстегивайте налоги. Но согласится ли их Конгресс ради двенадцати российских «Авангардов» выделить финансирование на модернизацию всей системы ПРО — большой вопрос. Зато мы-то деньги точно потратим. Нам же еще надо «сотку» модернизировать, потом «Сармат» делать, а это уже не 100 тонн, а больше двухсот.

— Можно ли на «Сармат» поставить шесть «Авангардов», чтоб боевая часть разделялась и создавала те же трудности для перехвата, как сейчас — обычные боеголовки?

— Обычных боевых блоков «Сармат» сможет нести уже двенадцать, в отличие от «сотки». А сколько туда можно поставить «Авангардов» — один или впихнуть три, — это большой вопрос. Размеры «Авангардов» засекречены, но впихивать их неудобно, у них эти «крылья» торчат. Ставить один вместо 12 блоков — вообще глупость.

— Предположим, мы американцев втянем в создание средств противодействия. Как должны развиваться наши разработки, чтобы опять их опередить и напугать?

— Это та самая гонка вооружений, на которой Советский Союз и грохнулся. У нас есть совершенно другая колоссальная проблема: у нас нет надводных кораблей. А это — реальные операции.

Спрашивается: куда мы будем применять «Авангарды»? Мы по Сирии выстрелим «Авангардами»?

— По Америке. Мы же от нее должны защититься.

— А Америка хочет на нас нападать?

Кадр полета «Авангарда», маневрирующего между зонами покарытия ПРО воображаемого противника. Из презентации Минобороны РФ, сделанной Путиным

— Кажется, не очень…

— Не очень. То есть «Авангард» нужен только для внутреннего потребления, чтобы рассказать народу, какая у нас великая армия? Отсутствие морского флота лишает нас возможности проводить какие-то локальные операции. Мы уже не можем защищать свои интересы в реальных делах. У нас даже нет кораблей, которые доставляли бы грузы в ту же Сирию. Боеприпасы и все остальное возят десантными кораблями, которые для этого не приспособлены. У нас нет главного по нынешним временам боевого корабля — эсминца, последний был сделан в Советском Союзе. У нас есть только маленькие кораблики, боевые лишь по названию. Но если президент скажет построить пять эсминцев, разве это вдохновит народ? А вот сказать, что мы построим маневрирующий «Авангард», которого нет в мире, — совсем другое дело.