Муви — новая нефть?

Кадр со съемок «Лучше, чем люди»

Онлайн-видеосервис Start, принадлежащий продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа», продал права на сериал «Лучше, чем люди» режиссера Андрея Джунковского крупнейшей американской онлайн-платформе. Примерная сумма сделки — около $1 млн.

Гендиректор Start Юлия Миндубаева сообщила, что многосерийный фильм будет переведен на 25 языков. Сериал продан с правом эксклюзивного показа на всех территориях, кроме России и Китая, под брендом Netflix Original, который обычно занимается проектами собственного производства («Карточный домик», «Оранжевый — хит сезона», сериалы о супергероях вселенной Marvel).

Сериал «Лучше, чем люди» еще не был в отечественном телеэфире, скромно показывался по серии в неделю на сервисах Kino1.tv и Start. Ru. В 2017-м проект оказался финалистом конкурса MIPDrama Screenings в категории Works in progress в рамках MIPCOM 2017 и был отобран в программу «Международная панорама» фестиваля сериалов Series Mania во Франции.

Сейчас на видеоплатформе Start и в онлайн-кинотеатре Первого доступны девять первых серий проекта, всего будет 16 эпизодов.

Универсальная история. События недалекого будущего. Человекоподобные роботы успешно используются во всех сферах жизни. Они уже просто ходовой товар, который продвигают опытные промоутеры. Проникновению ботов пытаются помешать отвязные левые «ликвидаторы», готовые ради идеи защиты человека проливать кровь. Паулина Андреева играет Арису — суперсовременного высокоинтеллектуального андроида, вышедшего из-под контроля, способного принимать самостоятельные решения, распознавать чувства. Разумное соотношение жанров, привлекательных для самой широкой разновозрастной аудитории. Фантастика разбавлена мелодрамой, экшн, временами теряющий ритм, все же держит пружина криминальной, детективной интриги. Приличный дизайн — легкий тюнинг современной Москвы. Телевизионные трансляции на стенах небоскребов, голографическая реклама, мобильная связь, чипированная в руки людей; монструозная башня Кроноса — концерна по продвижению обаятельных и сексуальных «ботов». Часть съемок проходила на 26-м этаже «Москва-Сити». Среди референсов сериала апробированные на массовом зрителе — «Почти человек» Дж. Х. Уаймена, шведский оригинал сериала «Настоящие люди» (права на англо-американскую адаптацию были проданы Kudos Film & Television ещё до премьеры, и «Люди» Сэма Винсента пользовались большим успехом в разных странах), ну и в меньшей степени легендарный «Мир дикого Запада», повлиявший на всю современную андроидную фантастику, подтвердивший необходимость сложных моральных конфликтов в сюжетной основе фильма-приключения. Конфликт. Вот это интересно. От множества фантастических телепродуктов фильм «Лучше, чем люди» отличает ключевая для сюжета проблема семьи — базовой сакральной ценности в традиционном американском кино. Едва ли не все главные персонажи фильма Андрея Джунковского мечтают о гармоничных доверительных семейных отношениях. И прежде всего — Ариса. Это — контрафакт, созданный китайцами, прекрасное человекоподобное существо с развитой способностью к эмпатии.

Российский контент на экспорт

Отечественные телепроекты и раньше продавались на Netflix. Например, выкуплены права на показ сериалов продюсерской компании «Среда» Александра Цекало: «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория» и «Спарта». Американская версия «Мажора» получила название «Серебряная ложка». По словам Цекало, американцы были изумлены качеством наших сериалов при их стоимости. Так, в США производство одного эпизода обходится более чем в 1,5 миллиона долларов, а в России — не более 350 тысяч.

Точная цифра бюджета сериала «Лучше, чем люди» не разглашается, но по просочившейся информации, фильм снят весьма на скромные средства. Стоимость одной серии составила около 20 млн руб.

В сентябре прошлого года Netflix купил права на показ 12-серийного фильма «Хождение по мукам» по мотивам романа Алексея Толстого у НТВ. Сделка оценивалась в $500 тысяч. Премьера проекта состоялась на MIPCOM, сегодня фильм уже в библиотеке Netflix.

справка

По состоянию на январь 2018 года у компании Netflix насчитывалось 117,58 млн подписчиков по всему миру, в том числе 54,75 млн в США. Согласно данным опроса 27% американцев чаще всего пользуются именно этим сервисом, оставив позади кабельное и эфирное телевидение, а также видеохостинги типа YouTube. Базовое кабельное ТВ отошло на второй план, оставшись в приоритете только у 20% американских телезрителей.

«Лучше, чем люди»

Выгодно?

Постепенно производство сериалов становится рентабельным за счет международных продаж. С падением в России рекламного рынка, это существенная поддержка качественного зрелищного сериального кино. Дешевые ситкомы выживают за счет рекламы. Генеральный продюсер сериала «Лучше, чем люди» и один из осователей Start Эдуард Илоян считает, что для российского сериального кино перейден новый рубеж. Сегодня мировая дистрибуция из имиджевой перерастает в бизнес: «Статус Netflix Original обеспечивает масштабное промо премьер, благодаря чему мы верим, что отечественный контент могут увидеть миллионы зрителей по всему миру».

Среди кинопроектов, приобретенных американским стриминговым гигантом есть и авторское кино. К примеру, «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Права на показ во всех англоязычных странах были куплены на Европейском международном кинорынке (EFM), прошедшем в рамках Берлинале. Привлек всеядных байеров Netflix и скромный готический хоррор Святослава Подгаевского «Невеста». Фильм ужасов доступен для подписчиков сервиса в странах Латинской Америки, где он стал инди-хитом проката.

Мультфильмы — ходовой товар

Отечественная анимация сегодня флагман продаж российского киноконтента, в том числе на стриминговых сервисах.

Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Теперь за дружбой бурого и белого медвежат, а также приключениями леопарда и тигренка на фоне Приморского края будут следить зрители 190 стран. Оба мультфильма доступны на Netflix под названиями «Leo & Tig« и «Be-Be-Bears».

В библиотеке ведущего мирового дистрибьютора и производителя контента и 178 серий анимационного сериала «Смешарики» на русском и английском языке.

Разумеется, не могли эксперты главной стриминговой библиотеки обойти вниманием самый просматриваемый в мире отечественный мультсериал «Маша и Медведь», уже прозванный «русским феноменом» (более 17,6 млрд просмотров на YouTube). Американский журнал Animation Magazine включил сериал студии «Анимакорд» в список «250 телешоу, которым суждено стать классикой».

Итальянские газеты, воспевая нашу «Машу», называют популярный сериал (в Италии есть даже парк с персонажами мультфильма) препятствием для возникновения нового железного занавеса.

Netflix купил права на показ двух сезонов. Главную героиню озвучила актриса Элси Фишер, до этого говорившая за Агнес в мультхите «Гадкий я».