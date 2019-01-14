10 января «Новая газета» опубликовала материалы расследования центра «Досье» об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике. Следственный комитет РФ не изменил первоначальной и удобной версии об убийстве журналистов при ограблении. Но по данным «Досье», журналисты с момента прилета в ЦАР находились под колпаком местного жандарма, который активно контактировал с находившимся в это время в ЦАР гражданином России Александром Сотовым. Сам Сотов, как показывают данные «Досье», работал на людей, связанных со структурами бизнесмена Евгения Пригожина и числился военным инструктором. The Bell рассказал биографию Сотова.

Александр Сотов. Фото сделаны в разное время. Кадры из расследования «Досье»

«Впечатлило, как Высоцкий брал карманника»

Александр Сотов родился 2 июня 1976 года в Санкт-Петербурге в семье военного. Его отец Александр Сотов-старший был выпускником филиала военной академии в Вольске и, как рассказал The Bell один из дальних родственников семьи, пытался направить туда на обучение и службу «через свои связи» молодых людей из родственных семей, однако никто «не хотел становиться воякой». «В их семье всегда был культ служения родине», — вспоминает друг молодости Сотова-старшего.

По данным The Bell, после окончания обычной школы в спальном районе Петербурга Сотов-младший начал работать в уголовном розыске. «Саша всегда мечтал быть ментом. В свое время его очень впечатлила сцена, в которой Высоцкий брал карманника, подкинув ему кошелек в момент задержания (сцена из фильма «Место встречи изменить нельзя» — Прим. ред.). Сотов, работая в органах, тоже специализировался на борьбе с карманниками», — рассказал изданию один из родственников Сотова.

По предположению «Досье», именно в полиции Сотов мог познакомиться с Валерием Захаровым, который сейчас занимает пост «советника президента по безопасности» ЦАР и связан со структурами Евгения Пригожина. Они могли быть сослуживцами по оперативно-поисковому управлению (наружное наблюдение) Главного управления полиции Петербурга.

О сотрудничестве Валерия Захарова со структурами, работающими в интересах бизнесмена Евгения Пригожина, указывается в расследовании «Досье» и открыто — в отчете совместной группы «РИА ФАН» (его называют пригожинским) и «Фонтанки.ру», выезжавшей в ЦАР в августе 2018 года для расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко.

Охранник у криминала, решала, кандидат в депутаты

В начале 2000-х годов, пишет The Bell, карьера Сотова сделала виток в сторону охранного бизнеса: он работал в службе безопасности петербургской компании «Дорожник-92», а также в охранных предприятиях «Экскалибур» и «Петроюнион гвард». Последнее было охранной фирмой в структуре крупной петербургской инвестиционной группы «Петроюнион», руководил которой Илья Клигман. Клигмана в 2008 году арестовали как предполагаемого «теневого бухгалтера» тамбовской ОПГ, лидер которой — Владимир Барсуков — прежде больше известен под фамилией Кумарин как «ночной губернатор» Петербурга.

В 2007 году Сотов вместе с несколькими знакомыми, включая основателя «Экскалибура» офицера запаса Дмитрия Курдесова, зарегистрировал общественную организацию под названием «Комиссия по борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом “Общество и безопасность”».

Как отмечает The Bell, результатов «борьбы» этой организации с коррупцией, терроризмом и экстремизмом в открытых источниках найти не удалось.

При антикоррупционной фирме был зарегистрирован Третейский суд, и Сотов стал при нем временным арбитражным управляющим — помогал разрешать коммерческие споры в качестве третьей стороны. Но суд быстро закрылся — после судебной реформы. Теперь юрлицо организации находится в стадии ликвидации, пишет The Bell, а сам

Сотов интересует приставов: как следует из открытых данных, которые приводит The Bell, с него хотят взыскать около 100 тысяч рублей.

Параллельно с работой в «Обществе и безопасности» Сотов вступил в ЛДПР и пытался баллотироваться в муниципальные депутаты округа №65 в Приморском районе Петербурга, но даже не прошел регистрацию.

Бизнесмен

В 2016 году Сотов зарегистрировал лизинговую компанию «Олим»: она закончила год с убытком более 300 тысяч рублей, и уже летом 2017 года он переписал фирму на другого человека, после чего ее убыток вырос до 17 млн рублей.

Резидент и связной

По данным расследования «Досье», примерно в 2017 году Сотов присоединился к ЧВК «Вагнера». Об этом свидетельствует личный номер Сотова — «М-5661», указанный в ряде документов о работе Сотова в ЦАР, которые публиковала «Новая газета». Номер по формату совпадает с личными номерами сотрудников «группы Вагнера» – номера пять тысяч и больше встречались у бойцов Вагнера, завербованных не ранее 2017 года.

Один из таких документов — «Список инструкторов» из 16 фамилий, в котором Захаров указан, как «руководитель группы инструкторов», а Сотов — «инструктор по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе», то есть подчиненный Захарова.

Из расследования «Досье»

Из биллингов мобильных переговоров, обнародованных «Досье», известно, что в течение июля-августа 2018 года — именно тогда состоялась поездка Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР и началось расследование их убийства — Захаров больше сотни раз связывался по телефонам с абонентскими номерами, которыми, как утверждает «Досье», под чужим именем пользовался Сотов.

С Сотовым, по данным «Досье», постоянно координировался местный жандарм Эммануэль Котофио, который держал связь с водителем убитых журналистов и был на месте их убийства в компании двух африканцев и трех европейцев — предположительно, наемников. А вскоре получил повышение по службе.