Взрыв

Взрыв грянул в 06.14 утром понедельника 14 января. Точное время зафиксировали камеры видеонаблюдения таксопарка «Пилот» — он находится через дорогу от дома №16 по ул. Хабарова. Вылетевшие стеклопакеты и фрагменты балконов разбили 7 машин.

— Мы выглянули в окно, но ничего не было видно, только стена пыли стояла, — рассказывает женщина, которая представилась жительницей частного сектора с другой стороны улицы. — У нас все соседи повыходили. Стало так страшно. Я подумала, что это хохлы на нас напали.

Взрыв в Шахтах произошел в жилом доме недалеко от бензозаправки. Фото: Елена Романова, специально для «Новой»

К 8 утра на место происшествия прибыл губернатор области Василий Голубев, к 9 он уже озвучил предварительную версию: взрыв бытового газа в квартире №71. Полностью были разрушены четыре квартиры на 9 и 8 этажах второго подъезда девятиэтажки. Железобетонные конструкции и фрагменты кирпичной кладки проломили верхний этаж стоящей рядом пятиэтажки. Жильцов ее первого подъезда эвакуировали вместе с жителями дома №16 — всего около 140 человек.

В момент взрыва Светлана Тимофеева стояла у плиты на своей кухне в квартире пострадавшего подъезда на 8 этаже.

— Я готовила завтра, все спали еще, — рассказывает она. — Была сильная взрывная волна, посыпались стекла, я еще подумала, что заправка взорвалась. Когда выбежала в коридор, то увидела, что он весь завален, зеркало лежит, входная дверь вывернута. Я сразу начала звать детей, они кричат из спальни «Мама, мы здесь!». У нас большая семья, с нами живут мои родители старенькие, мама долго не отвечала. Слава богу, все живы. Но жить нам негде, это наше единственное жилье.

Из полуразрушенной квартиры им помогли выбраться спасатели, которые, по словам очевидцев, прибыли на место ЧП очень быстро. Из-за этого, к слову, часть эвакуированных остались на морозе в том, в чем выбежали.

— Сын выскочил на улицу, я — следом, — рассказывает жительница первого подъезда дома №16 Инна Одинцова. — Вот в чем выбежали, в том и остались. Сейчас у друзей, в три часа в штабе попросили собраться всем, будут рассказывать, что дальше с нашими квартирами будет. Не пускают! Ничего не взяли: ни документов, ни одежды...

Штаб

Штаб развернули в ближайшей школе. Фото: Елена Романова, специально для «Новой»

Штаб быстро развернули в близлежащей школе №23. Занятия пришлось отменить, в вестибюле разместили столы с сотрудниками социальных служб и спасателями. В столовой развернули пункт горячего питания, в учительской — кабинет для работы сотрудников Следственного комитета. Каждый, кто заявлялся как пострадавший, тут же вносился в список на получение материальной помощи и питание, а потом направлялся на беседу со следователями.

Курящие на школьном крыльце прибывшие на помощь психологи качают головой:

— Пока мало работы, люди в шоке, много бытовых проблем. Вот завтра начнется.

Жертвы

Несколько квартир полностью уничтожило взрывом. Фото: Елена Романова, специально для «Новой»

Первая погибшая, о которой стало известно вскоре после взрыва, 31-летняя Виктория Ларикова. Ее тело спасатели увидели, как только добрались до разрушенной квартиры №71 — той самой, где, по предварительной информации, находился эпицентр взрыва. Позже под завалами нашли мужа Виктории и их полуторагодовалую девочку. С различными травмами мужчину и девочку доставили в больницу, врачи говорят об удовлетворительном состоянии обоих. Губернатор пообещал выделить семье миллион рублей и обеспечить жильем за счет бюджета Ростовской области. На тот момент из 12 проживавших в четырех разрушенных квартирах судьба четырех человек была неизвестна, семерых из-под завалов живыми.

Одна из пропавших — преподаватель колледжа Людмила Власова. Она жила в квартире на 8 этаже, которая оказалась полностью разрушена взрывом. По словам ее родственников,

еще 12 января женщина жаловалась на запах газа в подъезде и по этой причине попросила 16-летнюю внучку Алину не приходить к ней на Старый Новый год.

Утром девочка с ужасом узнала о взрыве и о том, что бабушка на связь не выходит. Отец Алины, Константин Шкиндер по телефону подтвердил информацию: среди спасенных женщины нет и где она, никто не знает. В семье готовятся к худшему.

В штабе-школе. Фото: Елена Романова, специально для «Новой»

«Газпром Межрегионгаз» тут же опроверг сообщение о том, что кто-то из жильцов разрушенного дома сообщал об утечке газа.

— Последний вызов был сделан 10 декабря — в первом подъезде была зафиксирована микроутечка на бытовой газовом счетчике, — рассказал журналистам глава «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. — Управляющая компания провела обследование сетей в 2017 году и никаких нарушений или утечек не выявила.

Версия, которая чаще всего звучит по поводу взрыва в Шахтах — несанкционированная установка газового котла для отопления.

Некоторые жильцы рассказали журналистам, что несмотря на квартплату в 6-8 тысяч рублей, вынуждены зимой обогревать квартиры с помощью газовых плит.

Жительницы разрушенного второго подъезда Алла Мельникова и Светлана Тимофеева говорят, что температура в домах была нормальная.

Формально, устанавливать газовое оборудование в многоэтажных домах не запрещено, говорят газовщики, но нарушения в процессе монтажа могут стать причиной утечки. Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело по факту взрыва, провел обыски в газоснабжающей организации и изъял документацию.

Спасатели и волонтеры

Фото: Елена Романова, специально для «Новой»

Спасатели целый день пробирались к завалам: укрепляли перекрытия и лестничные марши, кранами растаскивали крупные объекты на месте разрушения, чтобы приступить к поискам пропавших. К ним на помощь прибыли кинологи из Сочи. На крыше было установлено освещение, спасатели вручную начали разбирать завалы на месте квартир 8-го этажа — двух квартир над ними просто не существует, остатки бетонных перекрытий днем бульдозер собрал и погрузил на несколько самосвалов.

К вечеру ситуация усугубилась: стало понятно, что может рухнуть стена дома.

— Из-за угрозы обрушения части стены пришлось сократить число спасателей, работающих в эпицентре ЧП, — говорится в официальном сообщении сайта правительства области. — Сейчас специалисты МЧС определяют порядок продолжения работ, чтобы снять угрозы для спасателей, разбирающих завал.

В аппарате губернатора говорят, что на ночлег в гостинце отправили 30 человек из 140 эвакуированных, остальные нашли приют у родственников и друзей.

Руководитель Социального блока Шахтинской епархии Русской православной церкви, председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Владислав Касьянов, приехал в 23-ю школу, как только она была выбрана в качестве временного штаба и пункта сбора пострадавших. На голову возвышаясь над толпой в школьном холле, он то подходил к группам людей, то разговаривал с кем-то по телефону, снова кому-то отвечал, скрывался в коридорах и неожиданно возвращался. Как выяснилось, он несколько лет возглавляет в Шахтинской епархии специальную группу церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, которая была сформирована еще в 2014 году — когда в Ростовскую области хлынули беженцы из соседней Украины.

— В эту группу входят священники, прошедшие специальную подготовку и имеющие статус спасателей, — рассказывает о. Владислав. — У нас есть свой алгоритм действий в условиях ЧС. Как только мы получили сообщение о произошедшем, выехали сюда. Мы присутствовали на заседании, которое проводил губернатор, в целом — владеем ситуацией. Психологов мы проинструктировали, подсказали. Но наша помощь здесь прежде всего — душепопечительская. Собираем информацию о нуждах пострадавших. Сначала думали, что их на ночь здесь разместят. Но вот узнали, что их развезут по гостиницам. Знаем о погибшей. Сейчас во всех храмах идут по ней молебны, верующие молятся об упокоении Виктории.

Жильцы пострадавших домов и их родствнники в оперативном штабе. Фото: Елена Романова, специально для «Новой»

Вечером стало известно: все пожертвования в предстоящие Крещенские праздники Шахтинская епархия передаст на нужды пострадавшим, а в приходах епархии объявлен сбор гуманитарной помощи.

Елена Романова, специально для «Новой»,

Шахты