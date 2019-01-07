Раскрытие теракта с разоблачением

31 декабря, в 6.02 утра по местному времени, в Магнитогорске взорвался подъезд десятиэтажного дома. Взорвалось очень неудачно: в квартире, расположенной над аркой. Перекрытия рухнули, и вместе с квартирой обрушился весь подъезд. Погибли 39 человек.

В город прилетел Владимир Путин, за ним — Бастрыкин и группа в сто следователей. По городу поползли панические слухи, и когда в ночь на 2 января в Магнитогорске взорвалась «Газель», и в ней погибли три человека, то даже люди, не склонные к конспирологическому мышлению, — например, известный экономист Владислав Иноземцев или глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов стали задавать вопросы.

А znak.com — один из лучших информационных сайтов России и единственный, из которого можно черпать надежную информацию о происходящем за Уралом, разразился огромной статьей, в которой некий посвященный в события сотрудник рассказал, как было дело «на самом деле».

По его словам, сотрудники спецслужб проделали огромную работу. Они узнали, что квартира, в которой взорвался газ, — та, которая над аркой, — была якобы сдана накануне некоему таджику. Они обнаружили на камерах, что таджик покинул подъезд незадолго до взрыва.

Проявляя чудеса оперативности, доблестные спецслужбы отсмотрели все камеры в супермаркетах, и увидели на одной из них бомжа, который что-то доставал из урны. Бомжа тут же нашли. Оказалось, что он достал из урны телефон, примотанный к взрывному устройству: чудом он оборвал при этом провода так, что взрыв не прогремел.

Проследив звонки, сделанные по телефону, чекисты вышли на террористов и ликвидировали их в ночь на 3 января: см. ту самую горящую «Газель», которая попала на видео, со звуками выстрелов, и людьми, которые шарятся рядом в камуфляже.

Скажем так, — голливудская эта картина, нарисованная таинственным собеседником znak.com, выставляла наши спецслужбы в очень привлекательном свете, — но, увы, была мало правдоподобна.

Что? В самом деле?

Они предотвратили массовый теракт, сотни жертв в супермаркете, — и не рассказали об этом на всю страну? Они каким-то чудом сумели разглядеть в руках бомжа мобильник (интересно, как они отличили этого бомжа от сотни его коллег, которые в это время доставали из урн супермаркетов недокуренные бычки?), вычислили бомжа, предотвратили массовое убийство, ликвидировали террористов — и молчат об этом?!

Все это, конечно, был бы готовый сценарий для боевика, снятого на бюджетные деньги, — но для реальности этот Голливуд магнитогорского разлива был слишком хорош.

Так оно быстро и выяснилось. Оказалось, что все, что было рассказано «Знаку», попросту не имеет отношения к действительности.

Никаких эвакуаций из торговых центров в городе не было.

«Нехорошая квартира» над аркой, которая взорвалась, действительно сдавалась посуточно, но, как выяснил журналист «МК» Лев Сперанский, 31 декабря она была забронирована жительницей подъезда — для своего сына.

В «Газели», как опять же выяснилось, сгорели не террористы, — хотя бедолагу действительно звали Махмуд (жена у него была русская), и после взрыва в стоящем на ушах в городе к ней действительно мгновенно приехал не то СОБР, не то «Альфа», — ну, в общем, вот эти вот космонавты в скафандрах, при виде которых в зеркале можно обделаться.

Есть такая вещь, как бритва Оккама. Не стоит объяснять злой волей то, что можно объяснить глупостью и безалаберностью.

Взрывы газа в российских городах — и на просторах бывшего СССР носят хронический характер. В ноябре взорвался газ в Тбилиси, в октябре четыре человека погибли в Кишеневе, в июле газ взрывался в Москве, 24 июня — в жилом доме в Заинске, 20 июня — в челябинской многоэтажке, 11 июня — в Пензе, 23 мая — в Перми, 7 мая — в ставропольской многоэтажке, в апреле — в Чите, в марте — в Мурманске (молодой дебил хотел покончить с собой, три этажа обрушилось, три трупа, а дебил жив). 13 марта обрушилось полподъезда в Питере, 10 марта взорвался верхний этаж дома в Краснодаре. Нет месяца, в котором в России не взрывался бы дом от газа без всяких террористов.

И понятно, что если оно взрывается 2–3 раза в месяц, то рано или поздно, согласно злой науке-статистике, оно взорвется в канун праздника.

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Тот факт, что миф о доблестных спецслужбах, ликвидировавших террористов, устроивших взрыв дома № 164, оказался мифом, заставляет, однако, задать вопрос: а как же этот миф родился? И почему он так быстро распространился?

Оно, конечно, понятно: человеку свойственно придавать случайным событиям смысл, которого они не имеют.

Кроме того, наше общество имеет все основания не доверять официальной позиции. Кто бы там что ни говорил о бритве Оккама, но проблема в том, что Оккам в России не действует. Не поддаются бритве Оккама ни приключения солсберийских пацанов, ни вранье про малайзийский «Боинг», ни поведение после взрыва аэробуса «Когалымавиа» над Синаем, — когда до посинения врали, что это был не теракт, а это был-таки теракт. Почему-то власть страшно боится терактов и считает их признаком своей несостоятельности. Если Сталин всю бесхозяйственность валил на «вредителей», и по всей стране шли процессы несуществующих шпионов, то при Путине наоборот — не раз и не два за бытовой взрыв поначалу пытались выдать то, что было терактом.

Понятно также, что всеобщее недоверие к официальной позиции власти плохо сочетается с якобы высоким рейтингом президента. Даже если население и хавает мультики с боеголовками, летящими во Флориду, то как только дело доходит не до далекой Флориды, а до родного Магнитогорска, то оно проявляет разумное недоверие.

Но меня в этой истории сейчас интересует другое: а именно, что у слуха, запущенного про теракт, был совершенно определенный источник. И этот источник, как мы видим по публикации znak.com, были не зловредные западные НКО, и даже не магнитогорские обыватели. Это были источники из силовых структур, которые вполне намеренно сливали журналистам красивые, но не имеющие отношения к действительности голливудские сказки о своем подвиге.

Что это значит?

Я хочу выдвинуть очень простую гипотезу. А именно, что

часть российских силовиков — духовных братьев всех этих Чепиг и Бошировых — действительно была заинтересована в том, чтобы пустить взрыв в Магнитогорске «по сталинскому сценарию».

Рассказать, что это был такой теракт, устроенный исламистами по заказу кровавых США, — но вот, по счастью, усилиями наследников Дзержинского, в результате блестящей спецоперации, террористы были уничтожены. Да, погибло 39 человек — но могли погибнуть тысячи, и наши доблестные спецслужбы их спасли.

Утопить страшную цифру в 39 трупов в тысячах как бы спасенных. Получить за несуществующую спецоперацию звездочки. Переключить общественное внимание с обсуждения того факта, что нынешняя «вертикаль» и сложная городская инфраструктура несовместимы друг с другом — на борьбу с вредителями.

Та же самая история, если помните, была после гибели «Курска». Тогда часть генералитета тоже вполне намеренно распространяла слухи об американской подлодке, и тоже с теми же самыми целями: переключить внимание с собственных вопиющих просчетов — на поиск врага.

И я могу предположить, что послужило причиной этого замысла. Ей был действительно злосчастный взрыв «Газели», и тот факт, что ее владельцем был человек по имени Махмуд. Вспомним — в стоящем на ушах городе на пожар действительно тут же приехало некое спецподразделение. Космонавты в шлемах высадились, обнюхали, увидели одни трупы. Вернулись.

На этом же дело не кончилось, правда? Они же пробили по базе владельца. Он оказался Махмудом. В мозгах этих людей — людей, которые хронически занимаются разводками и схематозом, которые ловят то украинских, то румынских, то американских шпионов, — мгновенно возникла красивая схема, о том, как объяснить взрыв в доме.

Они заявили о героически проведенной ликвидации, добавили, для пущей важности, бомжа, телефон, и спасенный ТЦ. А дальше у них вышел облом.

Героическая легенда не пригодилась, да и вообще стало ясно, что в условиях, когда все течет, как решето, а в городе работает сто следователей, — голливудская версия о суперчекистах, сработавших, словно Том Круз в The Mission Impossible, поддержанию не поддается.

Осталось только с помощью нее проверять, легко ли в нынешнем российском обществе распространяется любая городская легенда, которая противоречит официальной версии.

Оказалось: легко. Как огонь по степной траве.