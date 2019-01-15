Где спит лихо

Больше половины россиян выступают за отставку действующего состава правительства — об этом говорят данные «Левада-центра» на декабрь 2018 года. Согласно соцопросу, 53% граждан не одобряет деятельность кабинета министров: это самый высокий показатель с 2002 года. Основные претензии населения — неспособность власти справиться с ростом цен и падением доходов, обеспечить людей работой и слабость социальной защиты. Среди причин недовольства работой министров также называют экономический кризис, коррумпированность и даже нестабильную обстановку на Северном Кавказе. На каком уровне сегодня находится протестный потенциал россиян и где ждать политических конфликтов в новом году? Об этом корреспонденты «Новой» поговорили с экспертами.

Высокий процент неодобрения всех властных институтов и особенно правительства стал закономерным итогом 2018 года, в котором были приняты крайне непопулярные среди россиян законы — о повышении пенсионного возраста и росте НДС. С момента объявления премьер-министром Медведевым плана пенсионной реформы в день начала чемпионата мира по футболу протестные настроения среди горожан росли и вылились в летние митинги и осенние протестные голосования на губернаторских выборах в регионах.

В наступившем году правительственные реформы начинают воплощаться в жизнь: с 1 января вступило в силу повышение НДС, что повлекло рост цен на прилавках магазинов. А вот эффект от повышения пенсионного возраста притупляется его поэтапностью: переходный период будет длиться до 2028 года.

— Реальная проблема государства сейчас — это невозможность повышения [уровня] жизни населения, — объясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков. — На протяжении четырех лет подряд падают доходы населения и, судя по нашим опросам, последние три года люди чувствуют, что они становятся беднее. Все большее количество людей причисляет себя к бедным. Невозможность остановить этот тренд — основная проблема власти, которая может вылиться в массовый протест.

Надеяться на обещанный экономический прорыв в условиях нарастающей фискальной нагрузки, роста инфляции и западных санкций не приходится, говорит аналитик. В условиях сошедшего на нет «крымского эффекта» людей все больше волнуют внутренние экономические проблемы и социальная повестка, поэтому «риск дестабилизации обстановки есть, хотя вряд ли можно говорить о свержении режима», считает Волков.

Протесты: масштабность против локальности

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Само по себе неодобрение большинством граждан деятельности правительства не свидетельствует о готовности людей протестовать: прямой корреляции между данными последнего соцопроса с протестным потенциалом нет. Как утверждает политолог и доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, «правительство никогда не было особенно популярным органом власти».

Тем не менее, «нормализация протеста», то есть понимание, «что протестная активность нормальна сама по себе, и государство не должно преследовать за нее», произошло еще в середине 2017 года (тогда проходили масштабные акции протеста Алексея Навального), рассказывает политолог. Но прогнозировать вероятность протестной активности, основываясь на цифрах соцопросов, нельзя:

— Мы можем видеть одно: органы власти в целом, система власти в целом не пользуются больше какой-то значимой, ощутимой общественной поддержкой. Она пользуется остаточной лояльностью, инерционной лояльностью, но не поддержкой.

«Мы не можем сказать, будут ли люди протестовать или нет, но если протесты случатся, к ним будут относиться хорошо или нейтрально».

«Протесты наверняка будут, но локальные, — считает политолог Дмитрий Орешкин. — Где-то в отдельном городе, где полтора года не платят зарплату из-за того, что весь город работает на предприятии монопольного типа, а предприятие закрылось или хозяин все украл».

«Дело в том, что «сейчас людей, видимо, больше всего волнуют и раздражают локальные проблемы — где мусор, где стройки, где сносы, где вырубки и посадки, — поясняет Шульман. — Но все это происходит на фоне общего раздражения от поведения власти в целом».

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Приморье 2.0

Помимо уличных демонстраций есть еще одна опция выражения протестного потенциала — голосование. Во время губернаторских выборов в четырех регионах страны кандидаты от власти не смогли победить в первом туре, а во втором люди голосовали за любого кандидата, главное — не за единоросса.

В этом году региональные кампании разного уровня пройдут 8 сентября: россияне, среди прочего, будут выбирать глав 16 субъектов РФ, в том числе губернатора Санкт-Петербурга. В столице в это время пройдут выборы в Мосгордуму.

Прошлой осенью недовольство властью напрямую выразилось в результатах выборов: в Приморском крае, Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае голосовали не за, а против. Протестное голосование становится самым действенным способом канализировать неодобрение нынешней администрацией: «Как только народ начинает всерьез испытывать дискомфорт — а он сейчас начинает, — то он думает: а не пойти ли проголосовать против? В этом смысле выборы как раз начинают играть свою роль, — рассуждает Орешкин. — Именно в этой ситуации выборы для власти начинают всерьез представлять угрозу».

Оппозиционер Алексей Навальный взял тактику консолидированного голосования против кандидатов от «Единой России» в кампаниях любого уровня за основу для своего онлайн-сайта «Умное голосование». Проект определяет наиболее популярного кандидата от оппозиции (системной и несистемной) в каждом избирательном округе и предлагает голосовать за него — таким образом политик предлагает отнять все выборные должности у единороссов. «Роскомнадзор» уже успел внести сайт Навального в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

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Консолидированный протест на выборах в сентябре 2019 года возможен только в том случае, «если будут дополнительные факторы», уверена Наталья Зубаревич, эксперт в области социально-экономического развития регионов. В четырех «проблемных» регионах было зафиксировано протестное голосование благодаря двум факторам — конфликту элит с губернатором и недовольству населения, а «противодействие элит — это большая редкость».

На угрозу новых протестных выборов власть ответила «увеличением количества парашютистов» из федерального центра, полагая, что у них больше шансов выиграть, чем у старожилов.

Получится ли повторить успех прошлогоднего консолидированного голосования в условиях продолжающегося общественного раздражения, неясно. До сентября может произойти что угодно. Однако настроение «надоело» сохраняется и выражается в низких рейтингах всех органов и представителей власти — от традиционно непопулярной Госдумы до популярного у населения президента.