Выборы без выводов

В Приморский край Новый год пришёл на две недели раньше срока: в ночь с 16 на 17 декабря после подсчёта 100 процентов бюллетеней стало известно, что новым главой региона стал проработавший до этого два месяца в должности врио Олег Кожемяко.

Победа — да ещё и в первом туре — оказалась настолько же ожидаемой, насколько и неожиданной. Парадокс этот базируется на сентябрьской истории, когда результаты волеизъявления приморцев крайизбиркомом — по рекомендациям ЦИК — были просто отменены. Потому и на этот раз самые матёрые политологи отказывались от гарантий, вполне допуская очередной всплеск протестного настроения; ведь в прошлой раз победу у коммуниста Ищенко фактически отобрали. Другой вопрос: насколько можно считать Ищенко оппозиционером? Но то, что он оседлал летне-осеннюю протестную волну — факт, который невозможно оспорить.

С этой точки зрения «легкую» — без кавычек здесь никак нельзя — победу Кожемяко предсказать было бы довольно непросто.

Политтехнологи штаба врио губернатора откровенно побаивались молчаливого большинства — тех, которые не шумят в социальных сетях, а молча за всем наблюдают, а потом делают свой, порой мало предсказуемый выбор.

Тем более, что именно на эти дни середины декабря выпал 10-летний юбилей событий далекого уже декабря 2008 года, когда были удвоены ввозные автомобильные пошлины, на что Владивосток ответил, если не бунтами, то такими акциями протеста, что усмирять их прилетел спецотряд ОМОНа «Зубр» из федерального центра.

Возможно, память именно о тех событиях подвигла Кожемяко и его штаб на эпохальную борьбу с ГЛОНАССОМ; борьбу, результаты который должны были смягчить сердца местных автомобилистов (важно, учитывая, что Владивосток занимает первое место в стране по количеству авто на душу населения).

Агитационный плакат кандидата Олега Кожемяко. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Главный кандидат вообще напоминал в эту компанию былинного героя, то ли без устали отрубавшего драконьи головы, то ли совершавшего иные эпические подвиги:

отмена обязательной установки ГЛОНАССа на ввозимые подержанные автомобили,

перенос дальневосточной столицы,

регулярные утренние пробежки по обычному жилому микрорайону и купание в ледяной воде,

принятие предвыборных обязательств, тянущих по осторожным оценкам экспертов на второй бюджет Приморского края (100 миллиардов рублей).

Соломы по периметру настелили не скупясь. Над организацией правильных выборов в Приморье работали едва ли все лучшие политтехнологи страны; от греха подальше к выборам не допустили сентябрьского смутьяна Ищенко; конкурировали с врио губернатора четыре технических кандидата, один из которых незадолго перед выборами снялся с дистанции; сообществу независимых наблюдателей, сформированному незадолго до дня голосования, и кандидаты (все) и Общественная палата края дружно отказали в праве представлять их на участках. О содержании телерадиоэфира, как и о количестве «правильных» баннеров, заполонивших улицы приморских городов и сел, не стоит, наверное, и говорить.

Впрочем, надо, безусловно, отдать должное и самому Олегу Кожемяко. Два предвыборных месяца он провел в безустанных разъездах по территории Приморья, посетив, пожалуй, все, даже самые отдаленные уголки. На встречи с ним везде собирались полные залы, и везде врио демонстрировал и глубокое знание проблем региона, и управленческие решения, способные изменить ситуацию к лучшему. В личном плане компанию он отработал безукоризненно.

За время предвыборной кампании Олег Кожемяко посетил даже самые отдаленные уголки Приморья. На фото кандидат Кожемяко на закрытии байкерского сезона. Фото: РИА Новости

Тем не менее, несмотря на всю (не)предсказуемость выборы оставили странное послевкусие. Во-первых, вновь определились несколько десятков участков, показавших аномальные (понятно в чью пользу) результаты по сравнению и с соседними и со средней температурой по нашей лечебнице. Во-вторых, мягко говоря, недоумение вызывает тот факт, что после скандальных сентябрьских выборов — с единственной в стране отменой результатов — не последовало никаких не то, что уголовных дел, но и ожидаемых оргвыводов. Между тем, никто не забыл известных заявлений председателя ЦИК Эллы Памфиловой, публично обещавшей принять самые жесткие меры и решительно наказать всех виновных.

Отсутствие оных действий говорит о том, что декабрьские выборы (и их результаты) обеспечивали те же самые люди, деятельность которых три месяца назад была на глазах всей страны признана позорной.

Как бы там ни было, нынешние выбору признаны состоявшиися, а их результаты законными. Как говорят в таких случаях в футболе: уже заиграно. Завтра (20 декабря) во Владивостоке пройдёт инаугурация нового губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко. Одним из первых его заявлений после выборов стали рассуждения на тему о возможном (или невозможном) объединении Приморья и Сахалинской области в единый субъект федерации.

На Дальнем Востоке не скучно.