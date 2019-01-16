Держали безмолвную оборону

Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками во время инцидента у берегов Крыма 25 ноября 2018 года. Напомним, тогда украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» попытались пройти через Керченский пролив, но им преградили путь российские пограничники. В ходе столкновения один из российских пограничных кораблей протаранил буксир «Яны Капу». Через некоторое время российские моряки открыли огонь по украинским судам, ранения получили трое украинцев. Корабли ВМС Украины и 24 моряка были задержаны. 28 ноября суд в Симферополе арестовал 21 украинца на два месяца, раненых арестовали в Керчи. Всем украинским военнослужащим вменили «незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Позже дело передали в центральный аппарат ФСБ и всех моряков перевели в московские изоляторы Лефортово, раненые были доставлены в больницу «Матросской Тишины».

15 января сразу три судьи Лефортовского суда Москвы одновременно рассматривали ходатайство ФСБ о продлении срока стражи задержанным. Моряков поделили на группы по четверо (больше не влезает в аквариум) и в разных залах за шесть заседаний им вынесли идентичные постановления — оставить в СИЗО «Лефортово» и СИЗО «Матросская Тишина» до 24 апреля 2019 года.

Заседания, назначенные на 10 утра 15 января, начались на удивление вовремя и закончились поздно вечером. Первую половину моряков разделили по четыре человека и спешно завели по трем залам. Их все время сопровождал конвой из сотрудников ФСБ с автоматами и в масках.

Капитан «Бердянска» Роман Мокряк и моряк Евгений Семидоцкий на лестнице Лефортовского районного суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Мокряк, встаньте! Назовите суду ваше имя, — попросила судья у одного из обвиняемых.

— Мокряк Роман Николаевич.

— Дата рождения?

— 25 июля 1986 года.

— Место рождения? — в ответ обвиняемый ничего не ответил, судья переспросила: — Почему вы молчите?

— Согласно 17 статье Женевской конвенции об обращении с военнопленными, мы вправе не сообщать о себе ничего, кроме имени, даты рождения, звания и личного номера, — объяснил Мокряк.

— Вы отказываетесь отвечать? — уточнила судья.

Капитан Мокряк замолчал и не стал отвечать на остальные вопросы. Его поддержали другие военнослужащие, которые также держали безмолвную оборону.

Капитан «Бердянска» Роман Мокряк в Лефортовском суде. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Три судьи — Сергей Рябцев, Альбина Галимова и Елена Канева — одновременно вели заседания, которые в итоге закрыли от общественности по просьбе ФСБ. Следствие посчитало, что публичный процесс может «нарушить результаты расследования».

«Следствие не привело никаких доводов, как их интересы могут быть нарушены. Я знакомился с материалами дела, ни на одном из них нет сведений, охраняемых тайной», — отметил в начале заседания адвокат Мокряка Илья Новиков.

Журналистов и публику попросили покинуть зал суда. Фотокорам разрешили сделать лишь протокольную съемку.

Задержанный моряк Сергей Цибизов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В одном из залов конвой ФСБ проявил удивительную гуманность — дал родственникам несколько минут поговорить с моряками. После этого процесс продолжили за закрытыми дверями. В тесных коридорах суда разместились журналисты, дипломаты, правозащитники и группа поддержки моряков. Также в суд прибыла уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Она рассказала, что ей пока не разрешили повидаться с обвиняемыми в СИЗО. По ее словам, она два раза связывалась с руководством ФСБ, но все безрезультатно.

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Периодически из залов заседаний выходили адвокаты и сообщали, что происходит. Так, они просили передать дело в Московский гарнизонный суд, поскольку обвиняемые считают себя военнопленными, и продление меры пресечения, как и само уголовное дело, по их мнению, должны рассматривать в военном суде. Военнопленных можно держать в специально обустроенных лагерях, но не в тюремных условиях. В лагере они имеют право носить свою военную форму и знаки отличия, не быть разделенными друг с другом. В СИЗО их переодели в тюремные робы и рассадили всех по разным камерам.

Задержанный украинский моряк Андрей Опрыско. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Однако все три судьи после полутора часов размышлений синхронно отказались передать дело в гарнизонный суд.

«Основная позиция следствия и суда — «раз нет войны, то нет и военнопленных, это обычное уголовное дело». На самом деле Женевская конвенция 1949 года об обращении с военнопленными прямо предусматривает, что она «будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта», отметил адвокат Мокряка Илья Новиков.

Военный украинский моряк Евгений Семидоцкий в Лефортовском районном суде. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Спустя шесть часов первое постановление о продлении ареста Лефортовский суд вынес в отношении капитана артиллерийского катера «Бердянск» Романа Мокряка, матросов «Никополя» Андрея Оприско и Сергея Цибизова и матроса буксира «Яна Капу» Евгения Семидоцкого. На оглашение решения допустили публику. Моряки улыбались своим родным, но никак не комментировали происходящее.

В соседнем зале в это же время оглашали решение еще четырем обвиняемым — матросу «Бердянска» Богдану Головашу, матросу «Никополя» Сергею Попову, старшему матросу «Яны Капу» Владимиру Терещенко и мичману Андрею Шевченко. Еще через несколько часов арест продлили старшему матросу «Яны Капу» Михаилу Власюку, капитану 2 ранга «Бердянска» Денису Гриценко, старшему матросу «Никополя» Вячеславу Зинченко и офицеру контрразведки СБУ Андрею Драчу.

Задержанный украинский моряк Денис Гриценко. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Когда каждую четверку моряков выводили из зала, группа поддержки в коридоре скандировала им: «Слава Украине!».

— Это тебе, что ли, слава? — спросил у одного из обвиняемых конвоир ФСБ. Моряки только смущенно улыбались.

Активистка Лидия Шульгина у Лефортовского суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ближе к вечеру слушания прошли по остальным 12 морякам. Под арестом до 24 апреля остались командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, старший матрос Андрей Артеменко, матросы Андрей Эйдер и Василий Сорока. Также под стражей остаются старший матрос Юрий Безъязычный, командир артиллерийского катера «Никополь» Богдан Небылица, механик рейдового буксира «Яны Капу» Сергей Чулиб и Юрий Будзыло.

Командир малого бронированного катера «Никополь» Богдан Небылица. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По оставшимся четверым морякам заседание затянулось до позднего вечера. Судья Рябцев решил отложить продление ареста на утро 16 января «ввиду наступления ночного времени». Решение суда в итоге оказалось под копирку всем предыдущим — продлить арест на три месяца старшине Владиславу Костышину, капитану 3 ранга Владимиру Лисовому, матросу Виктору Беспальченко и Владимиру Варимезу.

Защита моряков в ближайшее время обжалует решение Лефортовского суда.