Легитимные жертвы

В понедельник правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть» распространила заявление о новой волне преследования мужчин и женщин в Чечне по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации. Озвученные правозащитниками данные о количестве жертв — задержанных и убитых — «Новая газета» смогла подтвердить через собственные источники. Более того, в этот раз журналисты газеты принимали участие в эвакуации из республики представителей чеченского ЛГБТ-сообщества.

Фото: РИА Новости

Информация, которая поступает к журналистам и правозащитникам от жертв и из других источников, нуждается в тщательной проверке. В силу исключительной закрытости Чечни данная проверка может занять большое время (так, в 2017 году журналисты «Новой» проводили проверку информации о волне преследований более трех недель, впоследствии все изложенные в публикациях факты нашли свое подтверждение в ходе доследственной проверки).

Только огромный резонанс остановил тогда масштабную зачистку геев в Чечне, и только публичность может защитить людей в этом регионе.

Поэтому правозащитники «Российской ЛГБТ-сети» приняли решение предать информацию о новой «волне» незамедлительной огласке и параллельно продолжать собирать сведения о жертвах.

Анализ полученной информации пока не дает оснований для утверждений о том, что и в этот раз чеченские силовики централизованно выполняли приказ сверху. Скорее всего, новая «волна» преследований началась с нескольких случаев банального вымогательства, то есть по инициативе рядовых чеченских полицейских.

Первые сообщения о жертвах новой «волны» преследований российские правозащитники стали получать еще в конце 2018 года. Так, стало известно о задержании в Грозном группы мужчин и женщин, которых избивали и пытали током на одной из оперативных квартир. Такие квартиры чеченские полицейские обычно используют для ловли «на живца». Они оборудованы видеокамерами, туда заманивают жертв и полученным компроматом шантажируют их, вымогая деньги. Эта практика и прежде была широко распространена в республике, однако до убийств дело доходило редко. Только в феврале 2017 года охота за геями в Чечне приняла форму санкционированной сверху масштабной кампании, идейным основанием для которой был неоднократно публично озвученный главой Чечни Рамзаном Кадыровым тезис об «очистке чеченской крови от извращенцев».

В начале этого года председателю комитета «Гражданское содействие» Светлане Ганнушкиной пришла просьба о помощи от людей, сына которых задержали по подозрению в гомосексуальной ориентации и доставили в один из РОВД Грозного (в какой именно — «Новой газете» известно). Родители категорически отрицали гомосексуальность сына, однако они сообщили, что полицейские требовали за освобождение их сына 1 миллион рублей. Родственники сначала попросили правозащитников о юридической помощи, но впоследствии на связь так и не вышли. Судя по всему, они решили заплатить выкуп, по крайней мере, точно известно, что задержанного отпустили.

После праздников стали поступать сведения о дальнейших и уже массовых задержаниях мужчин в Чечне — они приходили от вывезенных из республики и из России жертв прежней кампании.

Источники связывали эти факты с задержанием администратора одной из «тематических» групп в «ВКонтакте» (имя и фамилия известны «Новой газете»), на которого, видимо, вышли по цепочке: его контакт был у большого количества представителей чеченского ЛГБТ-сообщества. Повторилась ситуация, аналогичная той, что породила прежнюю кампанию, — тогда по подозрению в употреблении психотропного препарата «Лирика» полицейские задержали жителя Аргуна Зелимхана Устарханова, а потом в его телефоне обнаружили обширную контактную базу чеченских геев. Теперь источником информации о представителях гей-сообщества стал администратор группы в «ВКонтакте».

К сожалению, несмотря на серьезную угрозу, которая по-прежнему исключительно актуальна для региона, представители чеченского ЛГБТ-сообщества продолжают активно использовать соцсети для общения.

Их группы в чеченском сегменте интернета многочисленны, весьма откровенны и исключительно уязвимы, подтверждением чему являются последние события.

Можно уверенно утверждать, что представители чеченского ЛГБТ-сообщества не извлекли уроков из прежней кампании и не готовы предпринимать даже элементарных шагов к своему спасению при возникновении очевидной угрозы. Они по-прежнему не знают или не доверяют правозащитным организациям, которые могут оказать помощь в экстренной ситуации, не способны принимать быстрые решения и не решаются выехать из республики даже в ситуации, когда задержаны или даже убиты их близкие знакомые. Такое виктимное поведение, но главное — тот факт, что российские правоохранительные органы покрывают преступления, совершаемые в Чечне по мотиву ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества, являются безусловными предпосылками к повторению массовых преследований.

«Новая» следит за развитием ситуации.