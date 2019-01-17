Добро, любовь и «правые консерваторы»

Про «сорок дней» помянул на пресс-конференции худрук МХАТа Эдуард Бояков. Хотя сравнение хромает: руководит новая команда театром уже шесть недель. В целом же пресс-конференция в ТАСС 16 января (по сезону!) напоминала айсберг. У нее была надводная часть. Следует признать, вполне респектабельная. Возможно, есть и подводная. Татьяны Дорониной, руководившей театром в 1987-2018 гг., на пресс-конференции не было.

Надводное: Кончаловский, ремонт и «Синяя птица»

Напомним: новый худрук МХАТа им. Горького назначен 4 декабря 2018 года. Им стал Эдуард Бояков: известный театральный менеджер, в 1996-2005 гг. — директор фестиваля «Золотая Маска», бывший руководитель фестиваля «Новая драма» и театра «Практика», один из вождей «культурной революции» в Перми, захлебнувшейся лет надцать назад. Бояков — человек интенсивного духовного поиска. Славен он и резкими зигзагами на этом пути.

В завлиты МХАТа на Тверском Бояков пригласил Захара Прилепина. Вторым замом нового худрука стал режиссер театра и кино Сергей Пускепалис.

В «Википедии» к статье о Боякове добавилась трогательная строка: «Министр культуры Владимир Мединский пообещал увеличение финансирования театра и сохранение его патриотической, яркой позиции».

Народная артистка СССР Татьяна Доронина, руководившая театром с самого «перестроечного» разрыва коллектива МХАТа на «ефремовский» и «доронинский», — 4 декабря 2018 года сменила полномочия худрука на должность президента МХАТа им. Горького.

В ТАССе 16 января, как уже сказано, Татьяны Васильевны не было. Седой обозреватель газеты «Правда», гордо и гневно отметивший «31 год наша газета была одной из немногих, постоянно писавших об этом театре» (и это истинная правда), допытывался у участников пресс-конференции, где же Т.В. Доронина? Ответ получил в духе всей встречи. Т.е. самый обтекаемый.

С новым же худруком заключен пятилетний контракт. Планы-2019 представили Бояков, Прилепин, Пускепалис, зам.министра культуры РФ Павел Степанов, актриса МХАТа им.Горького Наталья Пирогова — и режиссер Андрей Кончаловский.

В марте 2019 года на Тверском выйдет первая премьера «новой эпохи» — «Сцены из супружеской жизни» Андрея Кончаловского по мотивам Ингмара Бергмана. В главных ролях — Александр Домогаров и Юлия Высоцкая. Действие перенесено в СССР времен перестройки.

андрей кончаловский «Когда мы говорим: никакой идеологии! — это уже идеология»

— Эдуард Бояков — человек высокой культуры и энергии. То, что он мне сейчас рассказал… я понял, что он намерен продолжить и развить то, что называется «русский театр». В высоком смысле: добро, любовь, идеология. А ведь без нее не бывает! Когда мы говорим «Никакой идеологии!» — это тоже ведь уже идеология. И идеология традиции чрезвычайно важна. А новаторство без традиции — оно пусто. Я это сейчас наблюдаю в мировом театре. Ну, пусть не в мировом: латиноамериканский, скажем, я не знаю. А вот в европейском театре! Мой взгляд на него довольно пессимистичен: по-моему, это путь в никуда. Я пару раз был в Авиньоне — и бежал быстрее лани!»

Переспрашивать, в какие годы, при каких арт-директорах Авиньонского фестиваля, с каких именно спектаклей бежал Андрей Сергеевич, — вряд ли имело смысл. Говорил режиссер явно «в целом»: добро, любовь, идеология.

Захар Прилепин рассказал о будущем документально-поэтическом спектакле о Сергее Есенине. Добавил о своих планах завлита.

захар прилепин «Задачи примерно те же, что сто лет назад»

— Та форма, которую театр принимал в 1920-х, была очень завязана на советскую литературу в ее становлении. Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Михаил Булгаков, Валентин Катаев. С послереволюционных времен прошло сто лет, время у нас тоже нервозное и треморное. Задачи, как ни парадоксально — в России это не парадоксально — примерно те же, что сто лет назад. И нехватка современной литературы в современном театре ощущается остро. Хотя бы в лице моих товарищей — Евгения Водолазкина, Сергея Шаргунова, Александра Терехова, Алексея Иванова, Алексея Варламова. Вот, наверно, пять имен, которые для меня важны. Я со всеми веду переговоры — или буду вести переговоры: каким образом нам их важнейшие тексты, завязанные на современность, адаптировать для театральной сцены?

Имена (как мне кажется) выбраны достойные. Но пока это — манифест о намерениях.

Сергей Пускепалис говорил о своей будущей премьере во МХАТе на Тверском — «Последний срок» Валентина Распутина. Релиз пресс-конференции усердно (и не без идеологии) подчеркивал: «Валентин Распутин — «родной» драматург для МХАТ им. Горького. В 2011 году режиссер МХАТ Александр Дмитриев поставил спектакль «Деньги для Марии».

Примечательно, что у «антиподов» МХАТа им. Горького, в «космополитическом» МХТ им. Чехова эпохи Олега Табакова — Валентин Распутин тоже был родным драматургом. C 2006 года там шел спектакль «Живи и помни». Отлично играли Дарья Мороз и Дмитрий Куличков.

Да и вообще: вглядеться в наших «космополитов» (с О. П. Табакова, с «Золотой Маски» начиная) — чуть не все выйдут почвенниками. С длинным списком благих дел для театральной России.

Вернемся к МХАТу им. Горького. На пресс-конференции говорили о явной необходимости ремонта здания театра. Комплексного — с заменой инженерных сетей, обновлением машинерии и изрядно изношенной «зрительской части». Совместить работы с полноценной деятельностью театра явно будет непросто. Замминистра культуры Павел Степанов вскользь заметил: вопрос о закрытии здания на реконструкцию — или ремонте «по ходу сезона» — окончательно не решен.

Еще один новый проект: глубокая реставрация «Синей птицы». В 1987 году, при разделе Художественного театра легендарный спектакль Станиславского 1908 года (в его «детской» — и явно единственно возможной в СССР — «адаптации» 1930-х) отошла «доронинскому» МХАТу. По совести: уже в 1990-х «Синяя птица» на Тверском бульваре казалась усталой и замученной. Новая дирекция обещает реконструкцию «детской версии» — с премьерой в ноябре 2019 года, на фестивале «Большая перемена». И затем — полную реконструкцию версии 1908 года. Взрослую «Синюю птицу» — с изъятыми в 1930-х сценами.

Как ни странно, — и эта работа шла в Камергерском. Новую «Синюю птицу» с изъятыми сценами там в «нулевых» готовил Дмитрий Черняков. До премьеры, увы, проект не дошел.

Но качественное восстановление «Синей птицы» — было б, конечно, подарком всей Москве.

Подводное: добро, любовь и идеология

Вопросов после встречи осталось много. Что будет с текущим репертуаром? С тремя спектаклями по Юрию Полякову, например? Как впишется в стены МХАТа на Тверском довольно брутальный в прежних спектаклях режиссер Руслан Маликов, дитя Театра.doc, — с постановкой по пьесе молодого белорусского драматурга Ивана Крепостного «Последний герой»?

И в какой степени планы реализуются? Год назад Эдуард Бояков презентовал — широковещательно! — организацию «Русский художественный союз». Та пресс-конференция перекипала идеями патриотического содержания. Очень разного уровня: кто-то из барышень, помнится, проповедовал возвращение кокошников в быт. В целом же планировалось «создание и развитие современной творческой индустрии на основе объединения патриотических сил».

За год Русский художественный союз себя мало обозначил. В Москве, кажется, лишь однодневным фестивалем «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово — и однодневным же форумом активных мирян «Фавор».

Зато звонко отозвалась в театральных разговорах беспощадная запись в фейсбуке Боякова — об итогах «Золотой Маски»-2018, где досталось и фестивалю (в котором сам Бояков деятельно работал до 2006 примерно года), и «статусным худрукам», и модным актерам-худрукам, и зловещей, правящей мнениями театральной тусовке, и презрению этой самой тусовки к «национальной культуре и государственным интересам». Важнейший тезис, пожалуй, был:

«Правых, консерваторов-патриотов — в театре нет в принципе, правые — только во власти, поэтому на них надежда, может, перестанут наконец заигрывать с этой либеральной тусовкой. Ждем состава правительства».

Дождались. По ведомству культуры правительство осталось прежним. Теперь любопытно: какая тональность окажется главной в «новом» МХАТе? Респектабельная — с обновлением здания и «Синей птицы»? Или фейсбучная, перекипающая ненавистью к прежним коллегам?

Год работы «Русского художественного союза» внятных и слышных миру ответов не дал. Любопытно: что покажет работа «правых консерваторов-патриотов» в федеральном театре?

И еще: какие именно задачи 1920-х годов считает вновь актуальными Захар Прилепин?