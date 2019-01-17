Королевство кривых автозеркал

В Казахстане вынесен приговор по резонансному делу об убийстве фигуриста и бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. 25-летний спортсмен погиб в Алматы в июле прошлого года, после того как вступил в схватку с автоворами, которые скручивали зеркала с внедорожника его отца. В ходе драки Тена ударили ножом в бедро, и он умер от потери крови на операционном столе.

На скамье подсудимых оказались три человека. Двое — Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов — были, как решил суд, непосредственными убийцами: на этапе следствия они признались в совершении преступления, но потом отказались от признания в самом убийстве — только кража и разбой (хотя позже Киясов уточнил, что все-таки ударил ножом Тена). Кроме того, Киясов в ходе последнего слова дополнительно заявил, что «не думает, что они совершили что-то тяжкое», а Кудайбергенов — что «небеса получили достойного ангела».

Денис Тен. Фото: РИА Новости

Гособвинение заявило, что когда Тен вступил в схватку с преступниками, Кудайбергенов начал бить фигуриста ремнем по лицу, а Киясов подобрался сзади и дважды ударил спортсмена ножом в бедренную артерию — такой сценарий исключает убийство по неосторожности. Прокурор запросил по 20 лет тюрьмы каждому из обвиняемых, суд назначил по 18 лет колонии строгого режима.

Третья подсудимая — девушка Армана Кудайбергенова Жанар Толыбаева. Ее обвиняли в недонесении о преступлении:

по версии следствия, во время нападения она стояла в семи метрах от автомобиля, с которого скручивали зеркала, и должна была предупредить Киясова и Кудайбергенова о приближении хозяина. Позже стало известно, что Толыбаева в ходе следствия забеременела: на момент вынесения приговора она находится на седьмом месяце беременности (кроме того, у нее есть еще один ребенок). Несмотря на то что адвокаты родных Дениса Тена настаивали на ключевой роли Толыбаевой в убийстве, гособвинение попросило для девушки четыре года лишения свободы. Суд согласился с доводами прокурора.

Родные Дениса Тена остались недовольны ходом расследования, поскольку они настаивают на другой версии событий: мать фигуриста Оксана Тен считает, что речь может идти о заказном убийстве. Правда, кто может быть заказчиком, родственники убитого фигуриста не поясняют, хотя в ходе суда акцентировали внимание на том, что Толыбаевой незадолго до преступления на мобильный телефон якобы поступали некие «звонки из-за рубежа».

Помимо этого, Оксана Тен заявила, что преступники «опозорили имидж страны», и «мы еще долго не сможем отмыться». Надо сказать, это справедливо и для правоохранительной системы страны. Арман Кудайбергенов за 8 дней до совершения преступления был пойман в Астане на все той же краже автозеркал, однако дознаватели отпустили его до суда и позволили беспрепятственно уехать из города. А в момент нападения на Дениса Тена мимо проезжали двое полицейских.

Они видели, как спортсмен преследует автоворов, но подумали, что люди так «играют». Лишь после того как Тена начали бить ремнем по лицу, полицейские решили вмешаться, но не смогли догнать никого из убегающих с места преступления.

Прощание с Денисом Теном. Фото: РИА Новости

Поведение полиции в этом деле и сам факт убийства в центре города мировой знаменитости стал поводом для основания движения за реформу МВД в Казахстане. Вначале движение требовало отставки министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, но власти на такой шаг не решились, а в качестве компромисса предложили провести-таки реформу. Ее суть — внеплановая аттестация, сокращение численности полицейских для повышения их эффективности, а также новая форма одежды, на которой будут желтые полоски, а вместо «Полиция» будет написано Polisia. Значительная часть наблюдателей относится к такому формату реформы с негативом, считая, что это все делается «для галочки», но соглашаться с радикальными требованиями власть точно не готова: об этом можно судить хотя бы потому, что с момента убийства Тена было отклонено несколько десятков заявок на митинги против МВД.

Главный итог убийства Тена, однако, в том, что оно не привело к существенному улучшению ситуации ни с кражами автозеркал (в Алматы их активно воруют до сих пор в центре города и в светлое время суток), ни с нападениями. В течение полугода после смерти Тена в Казахстане произошло еще минимум два громких убийства ударом ножа в бедренную артерию: в одном случае был убит известный в республике кавээнщик, в другом — убийство в кафе в Карагандинской области едва не переросло в беспорядки на национальной почве. Поведение полиции (и власти в общем) — максимально долго отмалчиваться и стараться снять с себя любую ответственность — реформированию не поддается.