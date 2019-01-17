«Росмусор», или Деньги и правда не пахнут

Она называется «Российский экологический оператор», и создана она была 14 января 2019 года. Заниматься компания с этим пышным экологическим названием (куда ж без него) будет делом обыденным — мусором.

Главная проблема, связанная с созданием «Росмусора», видна невооруженным глазом.

Дело в том, что во всем мире города пытаются уменьшить количество производимого населением мусора. А вот госкомпания, которая обладает статусом единого мусорного оператора страны, будет заинтересована объективно ровно в обратном: в том, чтобы мусора было как можно больше. Чем больше мусора — тем больше бюджетных денег. Чем огромней проблема — тем больше полномочий у тех, кто с ней борется.

«Росмусор» заинтересован в увеличении количества мусора в стране по той же причине, по которой НКВД при Сталине был заинтересован в увеличении количества шпионов.

Вывоз мусора — это проблема рыночных обществ, где товары производятся в рыночных количествах, перевозятся на гигантские расстояния и хранятся длительное время. Причем не только современных: в Риме, к примеру, есть гора под названием Monte Testaccio, состоящая из черепков приблизительно 53 млн амфор, в которых в Остию (морской порт Рима) привезли около 6 млрд литров оливкового масла. Этот древний римский мусорный полигон имеет площадь в 20 тыс. кв.м и высоту в 35 метров.

К сожалению, современные упаковочные материалы, в отличие от глиняных амфор, гораздо менее экологичны.

В современном обществе всем участникам процесса легко и приятно производить мусор. Производителю удобно запаковать пять зефирин в огромную коробку, закатав ее в два слоя пленки (те же пять зефирин, проданные вразвес, будут иметь куда более жалкий вид), супермаркету удобней иметь зефир в коробке (а не париться с развесным), и, разумеется, покупателю удобней купить коробку, чем принести, как в Советском Союзе, зефир в кульке, из которого он вывалится прямо в сумку, безнадежно изгваздав подкладку.

Никто из участников этой цепочки не заинтересован в том, чтобы заменить удобную, дешевую и надежную упаковку бумажным кульком. Но зато потом эта упаковка — и миллионы других — оказывается на улице.

Иначе говоря, мусор, особенно пластиковый, — это проблема, за которую не платит никто по отдельности, но зато платят за нее все. Это одно из немногих, но важных исключений из рыночной экономики.

Эта отрасль, которую не может отрегулировать рынок. Потому что переработка мусора в современных условиях невыгодна.

Если бы мусор был ценным сырьем, каким оно было еще в XIX веке, когда по улицам городов ходили старьевщики, — то платить за вывоз мусора было бы не надо, покупатели мусора сами бы платили городам деньги за доступ к сырью.

Сейчас же за вывоз платят, и непосредственным плательщиком обычно являются муниципальные власти.

В связи с этим во всех обществах, в которых начало расти количество мусора, вывозом его поначалу занимались бандиты. Так было в США еще в 1960-х годах, так сейчас происходит в Мексике, в любой другой стране третьего мира, и так еще недавно происходило в России.

Бандиты появляются в этой отрасли потому, что ее рентабельность прямо зависит от того, насколько ты готов нарушать правила. Получил от муниципальных властей деньги за вывоз мусора за тысячу километров, а свалил тут же на обочине, получил деньги за обустройство полигона и не обустроил его, а всем недовольным дал трубой по голове — это не бизнес для честных людей и не бизнес для крупного бизнеса. Это именно серая область для паразитов, присосавшихся к муниципальным бюджетам, — криминальных бизнесменов, чья склонность к насилию обратно пропорциональна их влиятельности и состоянию.

Хронический бандитизм в деле вывоза мусора и нарушение всех мыслимых норм в совокупности с растущими объемами привел в России к известным последствиям, а именно к вспыхнувшим в прошлом году протестам. Жестокость, с которой они были подавлены, уголовные дела и избиения активистов — как раз отчасти были связаны с тем, что мусоробандиты защищали свой бизнес привычными им средствами, да еще и получили на это карт-бланш со стороны государства.

Нормальное государство сделало бы из этих протестов свои выводы. Вывод, который сделал наш режим, оказался парадоксальным. В целом он может быть сформулирован так:

«Надо отобрать бизнес у мелких бандитов, централизовать и отдать друзьям Путина».

В России стали строиться гигантские мусорные полигоны; с 1 января 2019 года в списке коммунальных расходов появилась строчка «оплата вывоза мусора», а 14 января и был создан «Росмусор» — наряду с «Газпромом», «Роснефтью», «Ростехом», «Роскосмосом», «Росатомом».

Главная загвоздка с созданием «Росмусора», как уже и было сказано, следующая. Так как с помощью рынка проблему мусора решить в современном обществе нельзя, то в развитых странах ее пытаются решить прежде всего за счет уменьшения количества мусора.

Массово запрещают пластиковые пакеты. Многие британские супермаркеты подписали UK Plastic Pact, обязавшись радикально уменьшить количество упаковки и избавиться от некоторых ее видов совершенно.

Повсеместно вводится такая мера, как залоговая стоимость — когда покупатель платит за пластиковый или жестяной контейнер залог, который вычитают из следующей покупки. Залоговая стоимость замечательна тем, что с ней мусор вдруг обретает цену: если даже вы выбросите бутылку на обочину, бомж поднимет ее и сдаст.

Залоговая стоимость, прямые запреты и дополнительные налоги на неэкологичную упаковку являются единственным разумным способом, который заставит заплатить индивидуального покупателя и индивидуального продавца за вред, нанесенный окружающей среде.

Однако, как нетрудно заметить, «Росмусор» не будет заинтересован во введении ни одной из этих мер. Ровно наоборот: он будет заинтересован в том, чтобы мусора в России было как можно больше.

Чем больше мусора — тем больше денег он получит за его переработку. Оплатим эти деньги мы с вами, через коммунальные счета.

Точно так же трудно себе представить, что госкорпорация будет заинтересована во внедрении новейших способов переработки и сжигания мусора. Закупка за рубежом устаревших технологий за безумные деньги и с откатом давно является у нас одним из самых стандартных способов перевода денег за границу.

В России будут стоять гигантские мусорные полигоны; и заводы будут выбрасывать в воздух диоксин, вдали от тосканских виноградников и райских вилл, купленных на откаты от этих заводов. Это будет гигантская машина по перекачке денег населения в карман приближенных олигархов под предлогом вывоза мусора.