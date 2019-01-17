«Самое крупное поражение правительства»

Во вторник сделка по Брекситу, согласованная Терезой Мэй с лидерами стран Евросоюза и получившая одобрение правительства, провалилась на решающем голосовании в парламенте. Провалилась с треском: 202 голоса — за Брексит, 432 — против. В среду вечером премьер-министр пережила голосование по вотуму недоверия ее правительству — и победила с крошечным перевесом в 19 голосов. Главный вывод к середине недели: теперь в кратчайшие сроки нужно придумать новую сделку по Брекситу.

Провал сделки

Тереза Мэй билась за свой вариант сделки, где были прописаны основные принципы взаимодействия Великобритании и Евросоюза после Брексита, как могла. Изначально предполагалось, что решающее голосование состоится еще в декабре — до Рождества, но чем дольше шли дебаты, тем очевиднее становилось: большинство депутатов против. Тогда Тереза Мэй перенесла голосование на январь и отправилась в Брюссель — в надежде на уступки со стороны Евросоюза. Вернулась ни с чем: лидеры Евросоюза редактировать уже согласованную сделку отказались.

В ходе долгих переговоров ЕС и Великобритании сторонам так и не удалось найти решение самой болезненной проблемы — как после Брексита будет выглядеть граница между Ирландией и Северной Ирландией, которая автоматически становится границей между Евросоюзом и Соединенным Королевством. Прописанное в согласованной сделке решение сулит туманные перспективы. Во-первых, на время переходного периода (скорее всего, до декабря 2020 года) Великобритания вместе с Северной Ирландией остается в Таможенном союзе — тем самым оттягивая выполнение одного из главных пунктов Брексита. Во-вторых, выход из ТС произойдет только после подписания соглашения о создании зоны свободной торговли. В-третьих, в соглашении есть пункт о так называемом «страховочном механизме»: если что-то пойдет не так, Северная Ирландия будет частично подчиняться торговым и таможенным правилам Евросоюза.

Все это нужно, чтобы не разделить Ирландию и Северную Ирландию физической границей, не вводить таможенный контроль между двумя частями острова и не мешать торговле. Большинство британских депутатов пойти на такие жертвы — остаться частично во власти Брюсселя и согласиться на возможность некоего особого статуса Северной Ирландии — не готовы.

Соглашение в этом виде не нравилось большинству, что и было очевидно еще до того, как во вторник в 7 вечера по британскому времени началось голосование.

Тереза Мэй накануне призвала поддержать сделку.

«Она не идеальна, — в который раз признала премьер-министр, — но когда история будет написана, люди посмотрят на решение палаты общин и спросят, смогли ли мы выполнить желание страны покинуть Европейский союз, защитить нашу экономику, безопасность и целостность — или мы предали британский народ?»

Призывы Терезы Мэй не помогли: она потерпела оглушительное поражение. Разрыв между голосами «за» и «против» был настолько велик, что обычно в таких случаях премьер-министр уходит в отставку. К этому Терезу Мэй призвал лидер лейбористов Джереми Корбин: его партия выразила вотум недоверия действующему правительству.

«Результаты сегодняшнего голосования — самое крупное поражение правительства со времен 1920-х годов, это катастрофическое поражение, — заявил Корбин.

— Она (Тереза Мэй) не может всерьез полагать, что после двух лет провала все еще способна добиться хорошей сделки для граждан этой страны».

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Вотум тоже провалился

Мэй сразу дала понять, что просто так уходить не собирается. И, выступая практически сразу после Корбина, предложила план действий на ближайшее будущее, оговорив, что сначала надо пережить вотум недоверия. «Мы должны удостовериться, что это правительство все еще пользуется доверием парламента».

В ходе голосования по вотуму недоверия в среду вечером правительство Терезы Мэй поддержали 325 депутатов, 306 проголосовали против. Это дало ей перевес в 19 голосов — достаточно, чтобы нынешнее правительство продолжило работу, но едва ли достаточно, чтобы говорить о доверии к нему. Оппозиция во главе с лейбористами голосовала против. Поддержали Терезу Мэй все консерваторы (118 из них накануне забраковали сделку по Брекситу) и Демократическая юнионистская партия Ирландии, которая, как известно, категорически не приемлет существующую сделку.

Джереми Корбин перед голосованием назвал правительство Мэй «правительством зомби»: его как лидера оппозиции, конечно, раздражает живучесть премьер-министра, которая в декабре преодолела вотум недоверия со стороны собственной партии.

А Тереза Мэй заявила, что

«продолжит работать, чтобы выполнить клятвенное обещание — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть Европейский союз».

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Дожить до понедельника

Теперь перед ней новый дедлайн: к понедельнику, 21 января, Тереза Мэй должна представить парламенту черновик нового соглашения с Евросоюзом, который затем она попытается согласовать с лидерами стран ЕС. Иными словами, Мэй предстоит с нуля сделать всю ту работу, на которую ушли последние два года, — подготовка черновика, согласование с Евросоюзом, собственным правительством и решающее голосование в парламенте. Теперь, однако, премьер-министр решила зайти с другого конца: сразу пригласить к обсуждению соглашения все партии, в том числе оппозицию, чтобы постараться сформулировать такую сделку, которая сможет получить большинство голосов в парламенте.

После вотума недоверия, в среду вечером, Мэй встретилась с лидерами оппозиционных партий — либеральных демократов, Шотландской оппозиционной партии и Партии Уэльса. Лидер крупнейшей оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин встречаться с премьер-министром отказался. Он заявил, что не готов говорить с Терезой Мэй, пока она «не устранит угрозу выхода без сделки» — ситуации, при которой Великобритания выходит из ЕС без предварительного соглашения, никак не урегулировав их дальнейшие отношения. Такой сценарий пугает большинство — и в Лондоне, и в Брюсселе — своей непредсказуемостью и очевидными проблемами.

Главный вопрос — как все это успеть, чтобы действительно не допустить жесткого Брексита без сделки. Официальный выход из Евросоюза назначен на 29 марта, однако есть возможность перенести его, и она сейчас может быть весьма кстати. Нужен запрос со стороны Великобритании и согласие всех членов Евросоюза. Тереза Мэй в среду вечером не ответила, будет ли она запрашивать продление подготовки к Брекситу, но заметила, что лидеры ЕС пойдут на это, «если будет очевидно, что есть четкий план по согласованию сделки». Некоторые европейские чиновники заранее поддерживают такую возможность. «Лично я счел бы этот запрос целесообразным», — заявил Би-би-си министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Евросоюз (видимо, перед лицом угрозы жесткого Брексита) вообще несколько смягчил риторику после провала сделки. Выступая в Европарламенте в среду, Мишель Барнье, переговорщик по Брекситу со стороны Евросоюза, еще раз отметил, что считает нынешнюю сделку «лучшим компромиссом», но призвал британских парламентариев как можно скорее сформулировать, «чего они хотят в новой сделке». То есть редактировать все-таки можно.

Судя по уже начавшимся переговорам Мэй с депутатами, главной проблемой остается ирландская граница. До понедельника у Терезы Мэй есть время вместе со своим парламентом придумать, как эту проблему решить.