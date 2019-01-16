План не сработал

Вечером 15 января было принято одно из самых важных решений в современной истории Великобритании — парламент страны отказался поддержать договор о выходе страны из Европейского союза, разработанный кабинетом министров премьера Терезы Мэй. Против принятия соглашения выступили 423 члена Палаты общин, за — 202. Такого значительного разрыва голосов британский парламент не помнил с 1924 года: тогда была отклонена инициатива правительства премьера-лейбориста Джеймса Рамсея Макдональда, что заставило его уйти в отставку.

Результаты прошедшего голосования по Brexit были довольно предсказуемы, что, впрочем, ничуть не облегчает участь нынешнего правительства: как минимум тот факт, что 118 однопартийцев премьер-министра высказались против её же предложения, означает грандиозный провал команды Мэй. Впереди премьера ждет много испытаний — уже 16 января парламент рассмотрит вопрос о вотуме недоверия правительству, который вынес на рассмотрение лидер лейбористов Джереми Корбин. Отставка правительства в столь сложный для страны период грозит Соединенному Королевству длительным политическим кризисом.

Что конкретно предлагала Мэй и почему парламент проголосовал против?

Формально Британия должна выйти из Евросоюза уже 29 марта 2019 года. В ноябре премьер-министр окончательно согласовала со своим правительством и Евросоюзом 585-страничный проект выхода страны из ЕС. Так как Brexit подразумевает выход Великобритании из единого с ЕС таможенного союза, Мэй предлагала ввести до 2020 года переходный период, чтобы за это время стороны успели создать новое соглашение о зоне свободной торговли. Все это время фактически действовал бы старый таможенный режим, а в случае, если Лондон и Брюссель не успели бы договориться, переходный период продлили бы еще на два года. Тереза Мэй неоднократно заявляла повторяла, что «этот вариант сделки — лучшее, что у нас есть».

Главной претензией к проекту Мэй оставался нерешенный вопрос о границе между Северной Ирландией (которая является частью Соединенного Королевства), и республикой Ирландия (которая по-прежнему остается в ЕС) — именно для этого в соглашении предусматривался переходный период. Прозрачность единственной сухопутной границы Британии с Евросоюзом остается важной составляющей отношений между Лондоном и Дублином. При этом отсутствие физической границы пока означает, что Северная Ирландия, сохраняя свободу перемещения товаров, фактически останется в едином таможенном пространстве ЕС.

Даже сторонники Brexit критиковали проект Мэй за то, что в итоге Лондону все равно придется согласовывать некоторые аспекты внутренней политики с Брюсселем,

а выйти из таможенного союза по собственному желанию Великобритания не сможет — таковы условия достигнутой сделки с Евросоюзом.

Что будет дальше?

Одним из самых жестких вариантов на сегодняшний день остается «No Deal» —выход из ЕС вообще без всякого соглашения. Так может случиться, если до 29 марта британские политики так и не смогут договориться. Это может обернуться катастрофой для британской экономики, но наиболее ярые сторонники «жесткого Brexit» считают, что это может пойти ей на пользу.

Еще один вариант — отставка правительства и внеочередные выборы. Если 16 января большинство в Палате общин поддержит предложение Корбина о вотуме недоверия, то консерваторам придется в течение двух недель сформировать новое правительство, а если это не удастся — объявить досрочные выборы. Примерно такой же сценарий ждет Великобританию, если сама Тереза Мэй сама внезапно объявит о своей отставке.

Пока политики не могут договориться об условиях выхода, многие британцы поддерживают идею повторного референдума. Если эта затея найдет поддержку у парламентского большинства, то действие 50 статьи Лиссабонского договора могут продлить, и в таком случае у граждан Соединенного королевства появится второй шанс решить судьбу страны. Но вот вероятность такого развития событий невелика —

евроскептики и сторонники Терезы Мэй категорически против нового референдума.

По их мнению, он еще больше подорвет доверие к правительству и демократическим процедурам у тех, кто в 2016 году отдал свой голос за выход.

Наверняка пока ясно только одно —теперь в течение трех рабочих дней правительство Мэй должно придумать и предложить парламенту новый план Brexit, голосование по которому может состояться уже 21 января. Но проблема в том, что Брюссель, по словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пересматривать условия уже не собирается, потому что отклоненный Палатой общин проект был «справедливым компромиссом и наилучшей возможной сделкой». Пока ЕС готов лишь предоставить Лондону отсрочку выхода до середины лета, но вероятнее всего Тереза Мэй еще раз попытает удачу в Брюсселе и во время нового раунда переговоров попробует добиться от Евросоюза новых условий Brexit.

Лондон