Праздник неприятных сюрпризов

В европейских городах укрепилась традиция один раз в год проводить День без автомобиля. Целый день — а это воскресенье — на улицах вместо осточертевших автомобильных пробок безмятежное царство пешеходов, а также велосипедов, самокатов, скейтбордов и прочих безмоторных средств. Пресса и политики по случаю напоминают обо всех пороках автомобилизации, и с ними согласны граждане, которые семьями и компаниями друзей гуляют по проезжей части, не отказывая себе в удовольствии пропустить лишнюю кружку пива. Но проходит праздник — и о прелести прогулок по мостовым без светофоров, подземных переходов и алкоконтроля забываются на целый год.

Мой коллега Георгий Готев из брюссельского сетевого издания EURACTIV предложил учредить на Старом континенте «День без Европейского союза» и проводить его 29 марта — в честь даты предполагаемого Брексита. Он считает, что это сократит число евроскептиков, выступающих за выход своих стран из ЕС. Добавлю от себя: а в перспективе и антиглобалистов, потому что ЕС — это частный случай глобализации.

Представим себе такой день.

Господин N — будь то француз, грек или литовец — идет в ближайший магазин купить нечто повседневное: немного еды и напитков, немного туалетных принадлежностей и косметики. После оплаты покупки получает чек, в котором цена товаров, произведенных в других европейских странах, увеличена с учетом таможенной пошлины.

Затем он идет в свой офис и первое, что видит на экране компьютера, — это электронное письмо от босса: «Если вы как иностранец не получите разрешение на работу, то будете уволены».

Оказавшись в Брюсселе, наш знакомец достает мобильник, чтобы позвонить подруге в Польшу. Перед соединением механический голос в трубке предупреждает:

«Сегодня, в День без ЕС, минута этого разговора обойдется вам на 2,50 евро дороже из-за роуминга». То же при попытке выхода в интернет.

Он приезжает в брюссельский аэропорт, чтобы успеть на самолет, скажем, до Риги или Барселоны. Все идет как обычно, но перед выходом на посадку на пути возникает пограничный контроль. Надпись оповещает, что в День без ЕС ему нужно встать в очередь перед кабинкой пограничника и приготовить паспорт с визой. Для пущей наглядности поблизости установлен большой видеоэкран, показывающий очередь в визовой центр и процесс сбора документов на визу. Некоторые пожилые пассажиры еще помнят такое, другие удивляются, узнав, насколько это было неудобно.

Господин N немного удивлен, когда сотрудник таможни просит его открыть чемодан, совсем как в старых фильмах. Не находит ничего запрещенного, но говорит, что в День без ЕС придется заполнить таможенную декларацию.

Наконец, наш путешественник прибывает в аэропорт назначения и садится в такси. Когда пытается расплатиться, водитель тупо разглядывает его деньги и сообщает, что в День без ЕС они не годятся и надо искать обменник, чтобы поменять их на местную валюту. Выдержав паузу, говорит, что пошутил, принимает евро и сдает ими же сдачу.

У господина N кончились наличные на мелкие расходы, и он подходит к банкомату. Агрегат работает, но высвечивается предупреждение: транзакция будет стоить 5 евро. Наш герой злится, но потом видит надпись мелким шрифтом: эта плата взимается только в День без ЕС.

А если господин N, гражданин какой-то европейской страны, приехав в другую европейскую страну, приболел, то в День без ЕС ему придется полностью оплатить визит к врачу или лечение в больнице. Если перед отъездом он не оформил специальную страховку, как для путешествия по далеким странам.

Можно еще долго продолжать ряд сюрпризов, которые ждут европейца, особенно молодого, в День без ЕС.

Господин N — простой обыватель. Будь он предпринимателем, его ждало бы гораздо больше разочарований.

Даже британцы, которые пользовались далеко не всеми атрибутами ЕС, сейчас с удивлением прочувствовали это.