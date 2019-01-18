10 лет памяти и борьбы

Московская мэрия согласовала акцию памяти 19 января. Она начнется в 14.00 в Новопушкинском сквере, пройдет по пешеходной части Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров и завершится в 17.00 возложением цветов возле дома номер один на улице Пречистенка — ​на месте, где 19 января 2009 года были расстреляны неонацистами журналистка «Новой» Настя Бабурова и адвокат Стас Маркелов.

15 февраля 2009 года в редакцию «Новой газеты» и еще нескольких СМИ пришло письмо, в котором ответственность за преступления брала на себя некая БОРН (в 2015 году признана экстремистской) — ​боевая организация русских националистов. В ноябре 2009 года были задержаны убийцы — ​Никита Тихонов и Евгения Хасис. В 2011 году присяжные признали их виновными, не заслуживающими снисхождения. Суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, его напарница Хасис получила 18 лет.

БОРН состояла не только из Тихонова и Хасис. И на их счету не только убийство журналистки и адвоката. На счету банды еще восемь доказанных убийств: антифашисты Федор Филатов, Иван Хуторской и Илья Джапаридзе, федеральный судья Эдуард Чувашов, чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, таксист Сос Хачикян, член группировки «Черные ястребы» Расул Халилов и отрезанная голова таджика Салохиддина Азизова. И еще два покушения на убийство.

В 2011 году в Запорожье подорвался на гранате находившийся в бегах член банды Алексей Коршунов. В 2012 году задержаны члены банды Максим Баклагин и Вячеслав Исаев. В 2013-м с Украины экстрадирован Михаил Волков, а из Белграда — ​бывший лидер организации «Русский образ», предполагаемый организатор БОРН Илья Горячев. В 2015 году Волков получил 24 года строгого режима, Баклагин, Исаев и Горячев — ​ пожизненное. Был еще осужденный на десять лет в 2012 году за убийство антифашиста Ильи Джапаридзе Юрий Тихомиров: голоса присяжных в вопросе о его причастности к банде БОРН разделились поровну, и его оправдали. (То есть Илью Джапаридзе планировала и убивала банда БОРН, Тихомиров тоже следил и убивал, но он не член БОРН — парадокс.) На свободе остается еще как минимум один соучастник БОРН Александр Паринов по кличке Румын — он проживает на Украине и имел отношение к добровольческому ультраправому батальону «Азов».

«Каждый год мы, друзья Стаса и Насти и все, кому не безразличны ценности, за которые они погибли, проводим антифашистскую демонстрацию, которая является не просто акцией памяти, — ​говорится в призыве «Комитета 19 января». — Мы подводим итоги года и определяем проблемы, которые требуют нашей реакции. Стас и Настя были людьми дела, поэтому продолжать делать именно то, что делали бы они, является лучшим доказательством памяти о них».

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Запланирована акция солидарности в Киеве, Лондоне и в Керчи. Власти Санкт-Петербурга в последний момент отказались согласовать шествие на Атаманской, сославшись на ремонтные работы.

Антифашисты соберутся 19 января в 14.00 на выходе из м. «Чернышевская», чтобы возложить цветы к памятнику жертвам репрессий (шемякинские сфинксы на Воскресенской набережной). «19 января, возлагая цветы к памятнику жертвам репрессий, мы вспомним не только наших убитых товарищей, но и антифашистов, арестованных по т.н. делу «Сети», и других политзаключенных; потребуем искоренения фашистских методов дознания и условий заключения в системе МВД и ФСИН.

Только широкое общественное возмущение системой пыток способно остановить машину насилия», — говорится в совместном заявлении питерских левых движений.

Начало московского шествия в 14.00.