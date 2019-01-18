Почему нам снова нужно быть антифашистами

Десять лет назад нацисты убили Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову. Только что закончившийся тогда 2008 год был богатым на политические надежды и иллюзии. Впервые в истории России власть была передана от одного президента к другому прямым конституционным путем, без организации врио или смены государственного строя. Первой крупной инициативой Медведева на посту главы государства стал новый договор о коллективной безопасности в Европе, по иронии судьбы гарантирующий территориальную целостность и суверенитет стран-участниц. Даже скоротечная война с Грузией в августе не сумела разрушить веру в то, что при новом президенте страна начнет развиваться. По кремлевским коридорам шли «медведевские слабовики», начинались разговоры о модернизации.

У нацистов из БОРН (признана экстремистской и запрещена) были собственные планы на наше будущее. Их фантазия рисовала картины «национального возрождения», которое достигалось через физическое устранение тех, кто ему мешал, и запугивание остальных. Параллельно с практикой политического террора нацисты планировали находить своих единомышленников во власти. Эта игра шла в обе стороны, нацистов, в свою очередь, вербовали сверху.

Планы группы, идеологом которой выступал Илья Горячев, были в итоге сорваны. «Боевая организация» разгромлена, убийцы Маркелова и Бабуровой оказались за решеткой. Их кураторы из числа лиц, вхожих в администрацию президента, отстранены от работы. И в этом отношении БОРН проиграла.

C другой стороны, нацисты добились своего. В конце «сытых нулевых» они вернули в Россию политические убийства. Официальная идеология государства и пропаганды к 2014 году опасно сблизилась с идеями «Русского образа» Горячева. Империализм, реваншизм, концепция культурного и этнического превосходства, агрессивное насаждение религиозных ценностей — все это стало тем языком, на котором заговорили власти, обеспокоенные после 2011–2012 годов самосохранением, консервацией текущего положения дел. Первый канал сегодня намного больше похож на националистическую листовку, чем десять лет назад.

В тюрьме Илья Горячев написал книгу. В основном она состоит из графоманских зарисовок на тему средневековой русской истории, какой она представляется националисту. Философ Максим Горюнов отрецензировал это сочинение и заметил: Горячев, Тихонов и другие герои БОРН по большому счету просто стартовали слишком рано. Если бы они смогли дотерпеть до 2014 года, то убивать можно было бы уже почти легально или, по крайней мере, с молчаливого одобрения российских властей — на Донбассе.

«Национальное самосознание» проснулось у Тихонова чуть раньше, чем у «народного героя» Арсения Павлова, более известного как Моторола. В итоге один выжил и сел навсегда в тюрьму, другой погиб — как и большинство других «героев». Лица, связанные с БОРН, оставшиеся на свободе, стали активными участниками боевых действий в украинском конфликте. Националист Паринов, который разыскивался российскими властями по делу об убийстве Александра Рюхина вместе с Тихоновым, проявился в 2014 году на украинской стороне вместе с неонацистами из батальона «Азов». Но большинство из ультраправых все же предпочло «освобождать русский народ», и в какой-то момент государство предоставило им такую возможность.

Десять лет для политики — срок достаточно большой, и можно подводить определенные итоги. Российские власти, кажется, вынесли урок из истории БОРН и стараются избегать использовать нацистов в качестве прямых инструментов политики. На место «добровольных помощников» и попутчиков власти претендуют скорее движения вроде НОД или СЕРБ, которые не делают ставку на политические убийства оппонентов.

Но из-за того, что случилось со страной после 2014 года, запрос на массовое антифашистское движение сейчас еще более актуален, чем в то время, когда работал Маркелов, а Бабурова пришла в «Новую газету». Пацифисты и антифашисты должны спасти Россию от националистического бреда, от войны. Нам придется, ведь больше некому.