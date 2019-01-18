Чечня шантажирует Газпром: кто кого?

Жителям Чечни простят долги за газ на девять миллиардов рублей. Районный суд Грозного обязал сделать это местное отделение «Газпрома». В прокуратуре Чеченской республики посчитали, что долги за коммунальные услуги создают социальную напряженность и могут повлечь за собой уличные протесты. При этом, согласно данным Росстата, самые высокие задолженности по ЖКХ у жителей Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии, но им прощать пока ничего не собираются. Представитель «Газпром межрегионгаз Грозный» выступил с заявлением, что компания будет обжаловать решение суда.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Тем временем на новость уже начали реагировать регионы. Так, депутаты Смоленской областной Думы обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть списание долгов за газ и с жителей Смоленской области, аргументируя это «единством правоприменительной практики и равенством субъектов федерации между собой». А депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов направил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности населения. Как утверждает Степанов, в Чувашской Республике задолженность за газ в третьем квартале 2018 года составила 3 миллиарда рублей, что также «негативно сказывается на уровне социальной напряженности».

Почему долг могут простить именно Чечне и какие шансы в долговой битве у «Газпрома», объясняют эксперты.

Наталья Зубаревич эксперт в области социально-экономического развития регионов

«Разрешите одному — и другим можно»



— По данным на первое полугодие 2018 года, задолженность по ЖКУ на Северном Кавказе — 20% неоплаченных счетов. Таких цифр нет ни у какого другого федерального округа.

Если мы смотрим там конкретно по регионам: максимум задолженности — Ингушетия (65% неоплаченных счетов). Дальше Дагестан — 43%, Кабардино-Балкария — 31%, Чечня — 28-29%.

Вопрос: почему простили только Чечне? Ответ: потому что это Чечня. Жители Дагестана и Ингушетии на улицу не выйдут.

А в Чечне, мягко говоря, при 30-40 тысячах мужчинах под ружьем — это уже не вопрос вероятности выхода населения протестовать, это называется простым французским словом — «шантаж».

Они [прокуратура Чеченской республики] говорят «долги создают внутри населения социальную напряженность». А в Ингушетии не создают социальную напряженность? А еще 15% задолженности у республики Саха (Якутия). И на Дальнем Востоке проблем больше, там тарифы выше из-за долгового отопительного сезона в том числе. А у нас максимальная задолженность — у республик Северного Кавказа. Что это? Это просто отсутствие культуры платежей за потребляемые услуги. На Дальнем Востоке, в отличие от Северного Кавказа, люди просто не в состоянии платить. Там, конечно, большая дотационность ЖКХ до сих пор, если бы люди платили полную стоимость этих издержек — там народу бы не осталось ни на Камчатке, ни на Чукотке. Но все равно часть платежей все больше перекладывается населению, тарифы растут, и поскольку народ небогатый, многие просто не справляются с этими платежами.

«Газпром» протестует сейчас против решения суда — и молодец, пусть пободается. Правильно протестует. Если вы разрешите одному — дальше пойдет Дагестан, Ингушетия (которая недавно протестовала по границам, а вдруг еще выйдет по газу?). Осталось только запустить это дело.

Конечно, само списание долга — не ущерб «Газпрому». Но это вопрос правил игры.

Если кому-то одному можно не платить, то и остальным регионам можно. Это просто абсолютно чудовищное решение районного суда Грозного.

Посмотрим, как будет реагировать Верховный суд Российской Федерации.

Михаил Крутихин экономист, партнер компании Rusenergy

«Решение будет приниматься не в райсуде Грозного, а в Кремле»



— Решение по вопросу списания долга будет приниматься не в районном суде Грозного, а в Кремле. Потому что это весьма чувствительный момент, все в принципе видят, какие льготы предоставляются Чечне, а эта новая льгота — уже что-то совершенно вопиющее. Уже в других регионах России пошли требования местных депутатов к местным прокурорам завести такие же дела, однако это скорее пиар-акции, люди на улицы не выйдут. Но все же прецедент очень нехороший. Я бы не стал ставить ни на одну ни на другую сторону, вероятность — 50 на 50.

Кавказские республики — лидеры по долгам за ЖКХ. Традиционно они не платили никогда. Местная бюрократия с советских времен имела свои методы общения с центральным федеральным руководством. Республики, преимущественно, мусульманские, и с исламом еще в советское время центральное руководство предпочитало не связываться.

А сейчас внаглую: платить не будем, потому что мы так хотим.

Вообще невозможно говорить о каких-то финансовых последствиях каких-угодно случаев для «Газпрома» по одной простой причине: компании потонуть не дадут. Она и без этого выполняет кучу политизированных проектов, не несущих никакого даже коммерческого смысла, не говоря уже о потенциальной прибыли. Руководство найдет возможность, если все-таки понадобится, как-то возместить «Газпрому» такие потери.