Яйцом к лицу

Когда в 2017 году инфляция в России опустилась до рекордно низких 2,5%, это выглядело достижением финансовых властей. Но ценовой штиль продлился совсем недолго: инфляцию по итогам 2018 года Росстат оценил уже в 4,3%, то есть выше самых пессимистичных прогнозов Центробанка. В нынешнем году «реформы» разгонят рост потребительских цен сразу до 5,5%. Ситуация с ростом цен становится все менее контролируемой.

С 1 января ставка НДС в России повышена с 18% до 20%. В правительстве объяснили необходимость самого масштабного за последние годы фискального изъятия (не считая пенсионной реформы, эффект от которой растянется на много лет) выполнением «майского указа» президента, который должен оживить экономический рост в стране. Единственная проблема этой стратегии в том, что любое увеличение налогового бремени автоматически тормозит деловую активность. Особенно вредно идти на такие меры при наличии профицитного бюджета, а это как раз российский случай.

Правительство прекрасно осознает, что само загнало себя в этот тупик. Аналитики Центробанка подготовили точную оценку будущих потерь: по их расчетам, дополнительные бюджетные доходы от повышения НДС (600 млрд рублей в год) будут замедлять экономический рост на 0,4% ВВП ежегодно. Ставка делается на то, что когда-нибудь государство вольет эти деньги обратно в экономику, распорядившись ими гораздо эффективнее, чем частный сектор. Как именно, можно предположить: при помощи дружественных подрядчиков построит с десяток мостов и скоростных магистралей в самые дальние уголки России, проведет несколько праздников спорта.

НДС платят все производители товаров и услуг, закладывая его в конечную стоимость продукта. Причем основная нагрузка приходится на высокотехнологичные отрасли, создающие большую добавленную стоимость, так что структура российской экономики от повышения этого налога станет еще более примитивной.

Более того, возросшие риски роста цен из-за увеличения налогового бремени вынудили ЦБ перейти к ужесточению денежно-кредитной политики и дважды за прошлый год повысить ключевую процентную ставку. При такой стоимости кредитных ресурсов бизнес не сможет долго оставаться на плаву, не то что осуществлять экономические рывки по команде правительства, а наиболее закредитованные слои населения окажутся в критической ситуации.

Но есть и повод для оптимизма, ведь НДС, в отличие от многих других налогов, гораздо проще администрировать — ​это значит, что до бюджета гарантированно дойдет каждый дополнительный рубль из вашего кошелька. Итоговый прирост получится довольно внушительным: в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) подсчитали, что нагрузка на каждого платежеспособного гражданина увеличится в среднем более чем на 5 тысяч рублей в год.

Производители начали подстраиваться к 20%-ной ставке НДС еще в декабре, но в полной мере новая фискальная реальность материализовалась в первые дни нового года. Посетители магазинов столкнулись с креативными антикризисными решениями: яйца для экономии теперь продаются в упаковках по 9 штук вместо 10, а производители молока уменьшают объемы тар, продавая их по прежней цене.

Самым болезненным для покупательной способности россиян станет именно первый квартал 2019 года, когда в ценах в полной мере отразится рост налоговой нагрузки. С 1 по 9 января прирост потребительских цен оказался в 2,5 раза больше, чем в январе годом ранее. Больше всего подорожали свежие овощи. Около 0,5% к инфляции в январе также добавит индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году произойдет дважды (второй раз — ​в июле).

По оценкам Центрального банка, общий вклад повышения НДС в инфляцию в 2019 году составит 0,6–1,5%. На пике инфляция может достичь 6,5% в годовом выражении.

Подорожают даже социальные товары (продукты питания первой необходимости, лекарства и детские товары), хотя для них сохранится льготная ставка 10%. К концу года двузначные темпы роста цен могут затронуть отдельные категории продовольственных товаров, особенно мясо, яйца и сахар. На втором месте в группе риска находятся товары длительного пользования: автомобили, электроника и бытовая техника.

По разным оценкам, свыше 10% может прибавить в цене моторное топливо. Только за первые полторы недели января розничная цена бензина на заправках из-за повышения НДС выросла на 1,7% (на 0,5–1 руб. за литр).

С бензином связано и другое важное для кошельков россиян нововведение: стартующий в этом году налоговый маневр в нефтяной отрасли. Путем постепенного обнуления экспортных пошлин на нефть и роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) правительство хочет перенести фискальное бремя с внешних поставок на внутренний рынок.

Маневр позволит собирать больше налогов в казну, но платой за это станет высокая волатильность розничных цен. АЗС будут гораздо больше зависеть от мировых цен на нефть, и если котировки приблизятся к пиковым к значениям прошлого года, то это может ускорить инфляцию еще на 1%.

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Сейчас розничный рынок топлива держится на обещании крупных нефтяников временно не повышать цены выше потолка, установленного правительством. 31 марта срок действия соглашения истекает — ​после этого момента судьба цен на солярку вновь окажется под вопросом.

Повышение цен на бензин дает негативный мультипликативный эффект: увеличившиеся расходы на транспортировку перекидываются на стоимость всех остальных товаров и услуг в экономике.

Третий важный инфляционный фактор — ​ослабление рубля, который в 2018 году потерял по отношению к доллару 20%. В течение 2019 года доллар с большой вероятностью пересечет отметку в 70 рублей, а при определенных раскладах — ​и 80. От колебаний курса зависит не только импортная техника, но и обычные продукты питания: даже в себестоимости куриного яйца валютные издержки занимают до 75%. В 2018 году вклад ослабления рубля в инфляцию ЦБ оценивал в 0,9%.

Но даже самые реалистичные прогнозы не учитывают специфику отечественного подхода к расчету инфляции. Не исключено, что новое руководство Росстата еще преподнесет публике сюрпризы на этот счет.

Между тем альтернативные индикаторы свидетельствуют о том, что реальный рост цен в нынешнем году может оказаться двузначным. В частности, цены производителей промышленных товаров с января по ноябрь 2018 года выросли на 15,5% — ​рано или поздно эта динамика конвертируется в рост потребительских цен. К тому же инфляционные ожидания населения уверенно растут и в декабре достигли 10,2%.

Единственный ограничитель инфляции — ​это падение реальных доходов населения, которое, скорее всего, продолжится в 2019 году. Слабый потребительский спрос не позволяет производителям поднимать цены так, как им хотелось бы. Похоже, именно это дурное равновесие власти политкорректно называют «макроэкономической стабильностью».