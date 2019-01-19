Стоп, сняли! С должности

Человек в костюме выходит из прижатой к обочине белой иномарки. Пошатываясь, обращается к водителю автомобиля, который перегородил ему дорогу. «Давай фамилию, быстро! Фамилию, говорю, давай. Боишься? Я тебя сейчас арестую за нападение». Видео с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова было опубликовано в Сети 12 января и за считаные дни обошло Рунет. У обочины автомобиль судьи оказался в результате погони: мужчина сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе, и пока пострадавшая ждала скорую попытался скрыться с места происшествия. Бегству помешали свидетели инцидента, которым удалось остановить судью.

Под колеса белой Kia 18-летняя Виктория Зверева попала 22 декабря — она переходила дорогу на перекрестке улиц Стахановской и Тургенева в Краснодаре. Позже девушка расскажет, что увидела на пешеходном переходе автомобиль, который, пропуская, моргнул фарами, а потом резко рванул вперед и сбил — девушка отлетела от машины на пять метров.

О том, что виновник аварии — судья, стало известно сразу. Виктория Зверева говорит, что мужчина размахивал удостоверением, пока она ждала прибытия скорой. На появление на месте происшествия матери пострадавшей, Марины Зверевой, Арсен Крикоров отреагировал агрессивно.

— Как на пыль под ногами посмотрел и сказал: что тебе надо? — приводит она слова судьи в комментарии «Новой газете». — Сколько надо, столько и дам. Я его спросила — при чем тут деньги? Человеческое отношение — прежде всего. И сострадание. В ответ он мне угрожать стал: мол, если я не хочу по-хорошему, то будет по-плохому. Война будет.

Семья Зверевых подала заявление в полицию. Что же касается высокопоставленного участника, то, по словам Марины Зверевой, за несколько недель после происшествия судья Крикоров ни разу не позвонил ни ей, ни дочери. Это случилось лишь после того, как пострадавшие опубликовали в Сети видеозапись с места происшествия.

Публикация записи сделала, казалось бы, невозможное — активизировала и расследование, и проверки в отношении судьи. В Краснодарском гарнизонном суде сообщили, что рассматривают вопрос о проведении служебной проверки в отношении Арсена Крикорова.

А спустя четыре дня после публикации ролика Викторию Звереву пригласили в Следственный комитет. «Сейчас ведется досудебная проверка, мы давали показания, были опрошены свидетели, — рассказала «Новой» Марина Зверева. — Решался вопрос, какие — тяжкие или средней тяжести — повреждения были нанесены моей дочери во время ДТП. Дочь прошла обследование в военном госпитале».

Однако появилась новая проблема. «Дочери поступали угрозы в Instagram, — рассказывает Марина Зверева. — Писала неизвестная девушка, что мы нищеброды, денег хотим, но ничего не получим. Я позвонила Крикорову и сказала, если угрозы повторятся, будем разговаривать в другом месте. Аккаунт был удален».

В свою очередь, Арсен Крикоров опроверг, что сел за руль пьяным, и заявил, что родственники потерпевшей требуют с него три миллиона рублей. «Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу, — заявил мужчина. — Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком».

В результате аварии девушка получила разрыв связок, вывих подколенника и ссадины. Реабилитация Виктории займет не меньше года, говорят врачи. Травмы могут сказаться на спортивной карьере девушки. Виктория Зверева — член сборной Краснодарского края по тхэквондо.

— Пока нет прогнозов, — говорит Марина Медведева. — Год дочь будет восстанавливаться, в это время тренироваться нельзя. Сняли гипс, дочь ходит на костылях. Через три месяца будет решаться вопрос об операции — в результате травмы коленная чашечка оторвалась от связок.

16 января Арсен Крикоров подал в отставку. Днем позже об этом сообщил сайт Краснодарского гарнизонного военного суда.

— Повлияла огласка, — считает Марина Зверева. — Все это случилось благодаря журналистам и блогерам.

— Если бы не было видео и огласки, судья продолжил бы работать и в отставку бы не ушел, — полагает адвокат из Краснодарского края Татьяна Третьяк.

— У судьи нет права скрываться, вопрос о неприкосновенности решается квалификационной коллегией судей, — комментирует она видеозапись. — Но спецсубъект — будь то судья или депутат — не может быть привлечен к ответственности, пока коллегия не даст разрешение.

Как отмечает кубанский адвокат Алексей Аванесян,

если судья ушел в отставку по собственному желанию, за ним сохраняется иммунитет

«Он не может быть привлечен к административной ответственности. Но в то же время ничего не мешает пострадавшей подать гражданский иск, взыскав с виновника аварии средства за компенсацию морального вреда и вреда здоровью.

— Если будет установлено, что обещание арестовать принадлежит судье, то это прямое нарушение кодекса судейской этики, — говорит Татьяна Третьяк. — Козырять своим положением совершенно недопустимо. Кодекс судейской этики регулирует положение судьи, в том числе и за пределами здания суда.

— Этот вопрос перекликается с больным вопросом всех адвокатов: открытостью судебных процессов, — отмечает Аванесян. — Там, где нет видеозаписи, можно нарваться на любой беспредел. Достаточно вспомнить пример в Краснодарском крае, когда судья Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Шевченко матом общался с адвокатом. Если бы не запись, никакой отставки бы не было.

Отставка судьи Крикорова — не единственный случай, когда публичность позволила узнать о нравах представителей судейского корпуса на Кубани. Вспомнить хотя бы случай с судьей Курганинского районного суда Краснодарского края Дениса Баешко, который был лишен своих полномочий за то, что в отделе полиции Краснодара пинал ногами задержавших его стражей правопорядка. Его коллеге из Курганинского районного суда Константину Распопову вынесли лишь предупреждение — за озвученное по телефону предложение стерилизовать многодетную мать.

— Не думаю, что это была инициатива Крикорова уволиться, — комментирует Алексей Аванесян. — Он свою вину не признает. Человека склоняют уйти в отставку, сохраняя за ним все привилегии.

Как отмечает Аванесян, отставка Крикорова — повод задуматься о том, почему публикация видео привела к отстранению судьи от должности. «Людям кинули кость — смотрите и радуйтесь, судья ушел в отставку. А почему мы должны радоваться? Система не работает, если вопросы, как в этом случае, решаются кулуарно».