В чем сходятся Москва и Берлин

В пятницу министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетел в Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча длилась около часа и прошла в закрытом режиме. Изначально, темой визита была заявлена Украина — точнее, ситуация в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали и обстреляли три украинских судна. События последней недели — споры России и США вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности и угроза американских санкций немецким компаниям, задействованным в проекте «Северный поток — 2» — расширили повестку.

Керченский пролив

Судя по выступлениям министров во время пресс-конференции после встречи, по вопросу Украины каждый остался при своем. Сергей Лавров вновь обвинил Киев в провокации, а позицию Берлина и Парижа назвал ожидаемой. «Раз уж они давно решили поддерживать Украину практически во всем, мы ничего не можем сделать», — заявил Лавров.

Хайко Маас отметил, что Германия и Франция предложили направить в Керченский пролив своих специалистов, которые будут мониторить ситуацию и следить за свободным проходом кораблей. Лавров ответил на это, что такое предложение от Ангелы Меркель действительно было получено и одобрено, но еще месяц назад.

«Прошло уже больше месяца, но пока мы не наблюдаем никаких приездов», — заявил он.

По словам Лаврова, Хайко Маас передал ему некий документ с предложениями по стабилизации ситуации в Керченском проливе, которые в том числе должны быть согласованы с Украиной. Лавров назвал этот подход менее эффективным. «Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат с формулой Штайнмайера», — заявил он.

Хайко Маас также призвал освободить всех украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, и отметил, что сейчас, когда Германия в качестве непостоянного члена входит в Совбез ООН, Берлину и Москве предстоит теснее координировать свои действия, в том числе по вопросам Украины. «Международная ответственность Германии возрастет, и мы хотим соответствовать этой ответственности», — заявил министр.

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Спорная ракета

Еще одной темой встречи стал договор о ракетах средней и меньшей дальности — ДРСМД.

В октябре прошлого года Трамп заявил, что США намерены в ближайшее время выйти из договора. По мнению Трампа, Россия неоднократно нарушала условия договора — в частности, по данным Вашингтона, с 2008 по 2014 год она разрабатывала ракету 9М729, которая превышает допустимую дальность действия. Российская сторона существование ракеты не отрицает, заявляя однако что она по своей дальности за рамки договора не выходит.

Как известно, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «вернуться к исполнению договора» — то есть уничтожить имеющуюся ракету — в течение 60 дней. 15 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по договору, которыми обе стороны остались не удовлетворены. США обвинили Россию в бездействии, Россия США — в бездоказательных обвинениях и нежелании конструктивно разговаривать. В результате на следующий день США объявили, что 2 февраля начнут выход из договора, — этот процесс займет шесть месяцев.

В конце 80-х, когда договор был подписан, особенно радовались европейские страны, потому что именно они до сих пор были плацдармом для советских и американских евроракет, направленных друг против друга. И поэтому крах ДРСМД их реально беспокоит.

Хайко Маас в пятницу заявил, что Россия могла бы спасти договор, уничтожив ракету 9М729. «Как и остальные члены НАТО, мы считаем, что эта ракета нарушает договор и должна быть уничтожена, чтобы вернуться к выполнению соглашения, — заявил он после встречи. Сергей

Лавров ответил на это, что ракета — лишь предлог, который США используют, чтобы выйти из договора.

Угроза американских санкций

Больше взаимного согласия между министрами вызвало обсуждение «Северного потока — 2». Его строительством занимается компания Nord Stream 2, которая на 100% принадлежит «Газпрому», однако в проекте участвуют и европейские инвесторы — в частности, немецкие компании Wintershall и Uniper.

Именно это позволяет активным противникам «Северного потока — 2» — в первую очередь, США, которые сами заинтересованы в активном освоении европейского газового рынка — регулярно критиковать Германию за поддержку проекта, который, по их мнению, ставит под угрозу транзит газа через Украину и противоречит европейской доктрине энергетической безопасности, предполагающей сокращение зависимости от российского «Газпрома».

США не раз говорили о том, что компании, сотрудничающие с «Газпромом» по строительству «Северного потока — 2», нарушают санкционный режим против России, и грозили, что против таких компаний будут введены американские санкции.

В середине января этот конфликт получил новый виток: посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма немецким компаниям, пригрозив им санкциями в случае участия в проекте.

Трубоукладчик «Северного потока — 2». Фото: РИА Новости

«Фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете, фирмы, поддерживающие сооружение «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», активно подрывают безопасность Украины и Европы», — цитировала письма немецкая пресса.

МИД ФРГ отреагировал на эти послания негативно, назвав их противоречащими дипломатической практике. А министр экономики Петер Альтмайер заявил, что правительство не может вмешиваться в дела частного бизнеса.

Накануне визит в Москву Хайко Маас тоже высказался по этой ситуации: по мнению главы немецкого МИД, санкции США могут вынудить европейские и, в частности, немецкие компании покинуть проект — при этом проект все равно будет реализован, а Европа не сможет оказывать на него никакого влияния.

После встречи с Лавровым Хайко Маас снова повторил, что он против введения санкций. «Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», — отметил он.