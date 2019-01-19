Гильотина для советского омлета

В Москве завершился юбилейный, 10-й Гайдаровский форум, проходивший с 15 по 17 января. Среди множества дискуссий, на которых эксперты спорили о будущем страны, особое место заняло выступление премьер-министра Дмитрия Медведева — самого высокопоставленного участника форума. Глава правительства приехал в здание Академии народного хозяйства (РАНХиГС) на российском лимузине Aurus. Кортеж опоздал почти на час, но отечественный лимузин в итоге оправдал ожидания публики и стал главной новостью первого дня конференции.

Про содержательную часть речи премьера этого не скажешь. Рассуждая про чрезмерную административную нагрузку на предпринимателей, Медведев рассказал кулинарно-надзорный анекдот: с советских времен в обязательных нормах общепита прописано, что высота яичного слоя в омлете должна составлять 2,5–3 см. Удивлять здесь должно то, что суровые советские производственные регламенты выжили в российской рыночной экономике.

Вывод Медведева оказался предсказуемым: надо перестать «кошмарить бизнес», а именно — проверить 9000 нормативно-правовых актов для бизнеса на соответствие современным реалиям и устранить отжившие правила. Теперь, в 2019 году и спустя 10 лет после знаменитого призыва премьера «не кошмарить», та же идея называется «регулярной гильотиной» и подается как последнее слово в госуправлении.

Преемственность с советской плановой моделью при этом состоит не только в 2 млн обязательных требованиях для предпринимателей, но и в стремлении государства единолично задавать вектор развития всей экономики.

Открытие. Фото: пресс-служба Гайдаровского форума

Официальная тема Гайдаровского форума в этом году звучала предельно широко: «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». Кажется, что такое обсуждение требует стратегического подхода, но в реальности участникам не пришлось ничего выдумывать: всю стратегическую работу задолго до них проделал Владимир Путин.

Поэтому сквозным сюжетом всех дискуссий форума стало толкование майского указа президента, который к сегодняшнему дню воплотился в форме 13 нацпроектов, уже получающих финансирование. Губернаторы и министры делились трудностями, которые ожидают их на пути реализации указа, но твердо пообещали не сбиваться с указанного курса. Эксперты среди такой решительности государственных мужей чувствовали себя немного лишними.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин был одним из немногих, кто допустил крамольную мысль о том, что одних нацпроектов может оказаться недостаточно для процветания страны.

Дмитрий Медведев. Фото: пресс-служба Гайдаровского форума

Тем временем члены правительства невольно выдали основной метод, с помощью которого они собираются поднимать российскую экономику.

Одна из целей правительства — к 2024 году вдвое сократить число людей, живущих за чертой бедности (сейчас их больше 19 млн человек). Министр труда Максим Топилин оценил, что для искоренения абсолютной бедности в России необходимо 800 миллиардов рублей в год (для сравнения: на все нацпроекты за 6 лет дополнительно потратят 9 трлн рублей).

Вице-премьер по «социалке» Татьяна Голикова, ранее заявившая о том, что без дополнительных ресурсов выполнить указ президента невозможно, выступила со смелым предложением: отказаться от самого стандарта прожиточного минимума. «В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, ее измерению, перейти на более современные стандарты», — сказала она. К 2020 году рабочая группа при Минтруде должна разработать новую методику оценки бедности.

Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба Гайдаровского форума

Еще более радикальную идею в том же ключе озвучил Дмитрий Медведев. Премьер осторожно предложил отказаться от расчетов ВВП, поскольку, по его словам, сейчас «статистика находится в тупике»: «Может быть, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики».

А еще раньше с обвинительной речью в адрес российской статистики в области реальных доходов населения выступил вице-премьер Антон Силуанов. Закончилась эта тирада увольнением главы Росстата и окончательным переходом ведомства по крыло Минэкономразвития.

В других условиях можно было бы предположить, что «крестовый поход» властей против статистики вызван благими намерениями. Критерий прожиточного минимума, установленный в 1992 году как временная чрезвычайная мера, давно устарел. В отчетах Росстата регулярно появляются цифры необъяснимого происхождения. Достоинства ВВП как главного экономического индикатора все чаще оспариваются международными экспертами.

Андрей Силуанов и Андрей Макаров (Госдума). Фото: пресс-служба Гайдаровского форума

Однако российская реальность, в которой по-прежнему доминирует эффект «советского омлета», гораздо прозаичней. По оценкам экономистов Всемирного банка,

Россия сможет выйти на экономический рост в 3% лишь к 2028 году — далеко за горизонтами майского указа, а отчитываться перед первым лицом государства нужно будет уже в этом году. Без новейших технологий измерения тут, конечно, не обойтись.

«Политический десерт» форума

Панель экономистов и социологов, модератор — Леонид Гозман. Фото: пресс-служба Гайдаровского форума

Политическая часть на экономическом форуме представлена ежегодной экспертной дискуссией «Политические тенденции». Ее модератор Леонид Гозман называет этот круглый стол «десертом форума» и «капризом высокого руководства». Он считается самым острым и критическим мероприятием на форуме, где выступают первые лица страны, в том числе премьер-министр Медведев.

Состав экспертной панели почти не меняется из года в год (Гозман утверждает, что это «принципиальное решение»): на этот раз ее участниками стали политологи Дмитрий Орешкин, Николай Петров, Георгий Сатаров, Татьяна Ворожейкина и Андрей Колесников, социолог Алексей Левинсон и писатель Денис Драгунский.

Сам модератор забыл представить участников дискуссии переполненному публикой залу, объяснив это тем, что все и так всех знают.

В этот раз не обошлось без обсуждения важнейших событий в российской политике за 2018 год — повышения пенсионной реформы, поражения «Единой России» на губернаторских выборах в регионах, падения рейтингов всех представителей власти. Вспоминали также предоставление автокефалии Украинской церкви, общественную реакцию на отравление Скрипалей, убийство российских журналистов в ЦАР и всё, что его окружало.

Политолог Дмитрий Орешкин говорил о том, как президент Путин перестал быть «горным орлом» для россиян, а его рейтинг связался с экономическими неудачами и пополз вниз.

В ситуации, когда «холодильник перешел в стратегическое наступление против телевизора» и возможно протестное голосование, произошедшее в сентябре. «Выборы становятся эффективным методом троллинга власти», — заключает эксперт.

Фото: пресс-служба Гайдаровского форума

Еще одним трендом 2018 года стала потеря нынешней властью поддержки со стороны лояльных групп населения — об этом рассказал руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон. Традиционно лояльные власти молодые люди становятся все более протестными, то же — с людьми предпенсионного возраста, бедными гражданами и жителями сел. Все, кто раньше был «опорой державы», разочаровались во власти из-за отказа государства выполнять свои социальные обязательства.

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Тот факт, что летом 18-го года в обществе был сформирован консенсус в отношении к пенсионной реформе (согласно данным «Левада-центра», 89 % граждан были против), не перекрывает «крымского консенсуса», уверен руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. При этом «крымский эффект» был фактически нивелирован — внешнеполитические достижения теперь волнуют россиян гораздо меньше, чем экономические: «Россия уже стала great again, эта цель уже достигнута. Мы великие, это очень хорошо, давайте двигаться куда-то дальше». Все это говорит о том, что прежние методы мобилизации людей в стране — милитаризм, антизападные настроения, церковь — уже не работают.

Не могли обойти стороной традиционную тему — неумение российской оппозиции объединиться: «Мы с вами сапиенсы, но не это самое главное, мы еще эукариоты. Это значит, что мы размножаемся половым путем как минимум и умираем. И это очень важные признаки жизни.

«Наша оппозиция в этом смысле была гораздо ближе к бактериям, археям или вирусам, потому что никак не хотела умирать, чтобы на ее место приходили другие», — категорично заявил Георгий Сатаров.

Георгий Сатаров. Фото: пресс-служба Гайдаровского форума

А Татьяна Ворожейкина возмущалась тем, что на панели форума «Театр будущего», где обсуждались отношения государства и театра, никто из выступавших не упомянул дело Кирилла Серебренникова: «Тональность была очень благостная, это называется politics as usual».

Магистральной темой панели была вероятность радикальных перемен в 2019 году. Все пытались ответить на вопрос: станет ли этот год концом эпохи для страны?

— Перемены — это не просто конкретный закон, не просто конкретная война, не просто конкретное событие, — объясняет Гозман. — Перемены — это что-то трудно вербализируемое. Это то, о чем пелось: «Перемен требуют наши сердца».

Эксперты сошлись во мнении, что сущностных перемен в нынешнем году не будет, ему не суждено стать переломным, хотя плохо сформулированный запрос на перемены в обществе уже созрел. «Ленин в семнадцатом году тоже считал, что ничего не будет!» — кричали из зала. А Денис Драгунский заметил, что «желание перемен — это важнейшая составляющая часть застоя».

Традиционно на панели принято вручать бутылку коньяка за сбывшийся в ушедшем году прогноз одного из экспертов. В этом году обошлось без приза, а самым удачным был признан прогноз Татьяны Ворожейкиной: «Что-нибудь произойдет, но мы не знаем что».