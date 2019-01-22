В понедельник, 21 января, премьер-министр Тереза Мэй представила членам парламента новый вариант соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза — взамен прошлого, над которым ее кабинет трудился долгие месяцы и который палата общин разгромила максимальным количеством голосов (432 против 202) на прошлой неделе.

На разработку нового плана после сокрушительного провала у Терезы Мэй было всего пять дней — их она, по ее же словам, провела за «конструктивными переговорами» с лидерами парламентской оппозиции, и в итоге представила на рассмотрение палаты общин «черновик» нового соглашения. К удивлению парламента, он мало чем отличался от предыдущего варианта: «Такое ощущение, что голосования на прошлой неделе и вовсе не было. Сегодняшний «план Б» — это тот же «план А», — заметила депутат ее же Консервативной партии Сара Уолластон.

С каждым днем ситуация с Brexit становится все более напряженной: Лондон так и не определился с тем, как должен выглядеть развод с Брюсселем, а до официального выхода Великобритании из ЕС осталось совсем немного — всего 66 дней.

Ирландский «backstop»

Если не брать в расчет очевидные разногласия между противниками Brexit, желающими повторного референдума, и его сторонниками, выступающими за «жесткий выход» без всяких договоренностей, основным камнем преткновения в парламенте пока является вопрос о границе между Северной Ирландией (частью Соединенного Королевства) и Республикой Ирландия (все еще частью

ЕС). Будучи единственной сухопутной границей Британии с Евросоюзом, она, с одной стороны, должна оставаться прозрачной (как того требует Белфастское соглашение 1998 года) и вместе с тем обеспечивать контроль товарооборота между Лондоном и Брюсселем.

В плане Мэй, который одобрили лидеры Евросоюза, для решения этого вопроса был предусмотрен механизм «backstop»: до 2020 года предлагалось ввести так называемый переходный период, чтобы за это время стороны успели создать новое соглашение о зоне свободной торговли. Все это время фактически действовал бы старый таможенный режим, а в случае если Лондон и Брюссель не успели бы договориться, переходный период продлили бы еще на два года. При этом выйти из такого таможенного союза по собственному желанию Великобритания бы не смогла — таковы были условия Евросоюза. В итоге Лондону все равно пришлось бы согласовывать некоторые аспекты внутренней политики с Брюсселем и фактически играть по его правилам, что смущает и сторонников, и противников Brexit.

«Лучший план» и никакого референдума

Тереза Мэй. Фото: EPA

Так как просто вернуться к парламентариям с абсолютно идентичным проектом Brexit Мэй не могла, в понедельник премьер сделала акцент на другом — она пообещала палате общин «попытаться услышать как можно более широкий круг мнений вне правительства» и впредь формировать переговорную линию кабмина с учетом позиции парламента. На этой неделе она пообещала провести еще ряд встреч с политиками и бизнесменами, чтобы послушать их предложения.

Еще один «шаг навстречу» в новой версии договора — отмена сбора в 65 фунтов (около 6 тысяч рублей. — Ред.) для граждан Евросоюза, которые после Brexit собираются остаться в Великобритании. При этом об отмене самой процедуры регистрации речи не идет — ее предстоит пройти миллионам европейцев, живущим в Соединенном Королевстве. Премьер лишь пообещала, что правительство гарантирует соблюдение прав трудящихся граждан Великобритании и ЕС и будет более гибким в плане поиска консенсуса с парламентом.

В остальном позиция Мэй осталась неизменна, и звучит она так: предложенный ею проект Brexit — самое лучшее, что есть на данный момент,

а политикам следует присмотреться к нему получше и наконец принять его, ведь иначе Великобритания вообще останется без договора с ЕС.

Речи о повторном референдуме, по мнению Мэй, быть не может, потому что он вновь разделит общество на части и подорвет веру людей в демократию. Откладывать выход Великобритании из состава ЕС, запланированный на 29 марта, она не планирует, так же как и вносить изменения в Белфастское соглашение, чтобы решить проблему ирландско-британской границы.

Очередной раунд переговоров или «No Deal»?

Не удивительно, что так называемый «план Б» в парламенте выслушали без особого энтузиазма. Главный оппонент Мэй, лидер британских лейбористов Джереми Корбин назвал выступление премьера «пиар-подделкой» и обвинил ее в том, что она намеренно хочет оставить Великобританию с «No Deal» (идиоматическое выражение, в данном случае — «Никакой сделки». — Ред.): «Премьер-министр должна изменить свои условия, потому что ее нынешнее соглашение невыполнимо», — заявил Корбин. Он также отказался обсуждать с Мэй что-либо до тех пор, пока та официально не пообещает, что Великобритания выйдет из ЕС хоть с каким-нибудь соглашением. Однако Мэй такие обещания давать отказывается.

Впрочем, надежда еще есть: теоретически заблокировать выход страны из ЕС без соглашения об условиях «развода» с Брюсселем могут и сами члены парламента — если соответствующая поправка противников Мэй пройдет через палату общин, они смогут сами голосовать за приостановку действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Очередное голосование в парламенте по «плану Б» Brexit пройдет 29 января. За это время Мэй вновь попытается уговорить членов палаты общин поддержать ее новый-старый план, а также попробует вновь начать разговор с ЕС о новых условиях для Лондона. Но Брюссель пока остается непреклонен и не намерен обсуждать что-либо, кроме «плана А».