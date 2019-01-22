А нам не докладывают!

Об аресте белорусских граждан Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) который день в Беларуси говорят все, кроме дипломатов. 17 января известие об их аресте стало одной из главных новостей, а появившееся на YouTube видео жесткого силового задержания Анастасии продемонстрировало, что арест был подготовлен, а капканы расставлены заранее. И только белорусский МИД упорно делал вид, что ничего не случилось.

В единственном скупом комментарии посольства Беларуси от 18 января говорится, что российские власти не уведомили дипмиссию об аресте, и белорусы ждут. Нет бумажки — нет арестованных граждан своей страны, и права их защищать незачем?

Согласно конвенции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в случае ареста гражданина представляемого государства на территории консульского округа компетентные органы незамедлительно уведомляют консульское учреждение. Кстати, понятие «незамедлительно» расшифровывается и в российском УПК: следователь, дознаватель обязан уведомить консула об аресте или задержании в течение 12 часов. Спустя сутки белорусские дипломаты все еще «ничего не знали». Уже стали известны дата и время заседания Нагатинского суда об избрании меры пресечения, уже представитель ОНК Москвы Ева Меркачева посетила Анастасию в изоляторе, уже адвокат рассказал о вызове к девушке скорой помощи, а белорусские дипломаты по-прежнему сидели и ничего не знали.

“А можа, так і трэба?”

В понедельник, 21 января, телефон пресс-секретаря МИД, естественно, молчал. По телефону пресс-службы ответили: «На вопросы может отвечать только пресс-секретарь. А мы — просто сотрудники пресс-службы. Нам говорить нельзя». Собственно, это все, что нужно знать о белорусском внешнеполитическом ведомстве. Если в пресс-службе, чья функция — общение с журналистами, — сидят взрослые вменяемые люди с высшим образованием, получают зарплаты, выслугу, тонны льгот только за то, чтобы отвечать по телефону «нам нельзя разговаривать», — будьте уверены, во всех остальных службах и отделах сидят такие же. Которым нельзя разговаривать, требовать, спрашивать, настаивать, защищать.

Только поздно вечером в понедельник посольство Беларуси в Москве коротко сообщило, что российские власти уведомили его об аресте белорусских граждан, и теперь оно «реализует комплекс шагов по защите» в рамках консульской конвенции. Хотя уведомление в данном случае — то, что вне дипломатического протокола называется отмазкой. Потому что уведомление необходимо, если консул, к примеру, работает в Москве, а в это время гражданин Сидоров за кражу колосков арестован в Нечерноземье. Без уведомления консулу об этом никогда и не узнать, все верно. Но когда известие об аресте приходит раньше уведомления, да еще и транслируется на весь мир благодаря YouTube, — цивилизованное государство реагирует немедленно. И, между прочим, сразу же требует как минимум ответить на вопрос, какого черта гражданину (гражданке, Рыбке, Птичке, хоть черту лысому) его страны заламывают руки и волокут по полу в прямом, считайте, эфире.

И вообще белорусский МИД с пятницы отмечает свое столетие.

Так что, может, и не стоило ждать от дипломатов выполнения своих обязанностей? Просто так совпало: у вас в Москве Настя Рыбка, а у нас в Минске юбилей. Празднуют пышно. Жаль, в фонтанах нет воды.

Минск